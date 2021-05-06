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中國再解讀

聯合新聞網 / 哈佛商業評論
圖／Shutterstock
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【文／鄧嘉玲】

自1990年代初期至今，中國已發展為全球第二大經濟體，有著蓬勃發展、渴望消費的中產階級，影響全球經濟脈動。然而，世人仍透過陳舊的眼光來理解中國。這期雜誌深入分析中國，讓企業更了解如何與中國企業或政府交手。

要理解中國，首先要破除對中國根本的誤解。世人都以為，政治自由會跟著經濟自由出現。然而，這卻是理解中國最大的障礙。自1949年之後，中國共產黨在社會體制與日常生活中，都居於核心地位，不斷地形塑中國。（見〈西方思維讀不懂中國〉）。其次，大家對中國仍停留在「仿冒大國」的印象，但今日的中國，擁有一定的創新優勢。當前全球最快達到十億美元估值的新創公司，有許多來自中國，而阿里巴巴和騰訊已成為全球科技龍頭。這是因為中國政府強力支持創新，而且，中國的龐大人口，對創新的接受度極高造成的（見〈中國式創新的新優勢〉）。

近期，由於歐美與中國都想降低對彼此依賴，形成與中國脫鉤（decouple）的趨勢。當中國真的與世界脫鉤，全球企業將如何因應？企業應釐清自己進入中國市場的策略為何。如果原本來自中國的收入便極微，未來也無意擴大，不如及早結業或出售。如果有意繼續經營中國市場，B2C企業必須與支付寶及微信支付之類的中國平台連結，才能更接近中國的消費者；B2B企業則需更深入參與在中國的上游原物料取得、零組件製造，以及下游的行銷和銷售活動，才有可能勝過競爭力十足的中國企業（見〈美中不再當伙伴，企業該怎麼辦？〉）。

隨著商業環境變化，策略變得愈加複雜、累贅，功效不彰，人員也疲憊不堪。企業應以「能為顧客、供應商、員工三方都增加價值才進行」，做為精簡策略的原則。以美國前三大消費電子零售商百思買（Best Buy）為例，它面臨電子商務巨擘亞馬遜來勢洶洶的攻擊時，把它一千多家店面轉化為優勢，在其中設置店內店，提供顧客深度的專業建議，連蘋果、三星、索尼都加入展店行列，最終，百思買的稅前盈餘變成兩倍。過程中，百思買投資在增加員工專業知識、提供顧客更專業的服務，同時協助供應商降低營運成本，創造顧客、供應商、員工三贏的局面（見〈別讓公司策略超載〉）。

當新冠肺炎席捲全球時，輝瑞公司執行長博爾拉（Albert Bourla）對同仁及伙伴企業，提出：要在六個月內、最晚2020年底前研發出疫苗的艱鉅任務。最後，他們突破萬難，完成這項任務。博爾拉分享怎麼做到的（見〈輝瑞寫下抗疫新頁〉）。本期的CEO專訪，採訪到富邦集團董事長蔡明忠，他分享富邦如何從最初只有十名員工，發展成如今橫跨金融、電信、媒體等事業的大集團。

更多內容請見2021年05月《哈佛商業評論》全球繁體中文版〈別說你了解中國

2021年05月《哈佛商業評論》全球繁體中文版
2021年05月《哈佛商業評論》全球繁體中文版

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