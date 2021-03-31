【文／楊瑪利】

台大「E勢泮」點起的這把火，如今也在台灣各大學燎原，政大、東海、中山等各校也紛紛辦起了後EMBA。

最近我老是被問：「『後』EMBA到底在念什麼？」因為我於3月底成為台灣第一屆「後」EMBA的結業校友。如同同期同學們自封的「天下第一屆」，好似就有權威話語權。

一年多前，我與《遠見雜誌》、《哈佛商業評論》全球繁體中文版的同事，一起拜訪現任台大進修推廣學院院長謝明慧教授，當時她正在籌辦台灣第一屆後EMBA學程，取名「E勢泮」。創辦緣起是她常被EMBA畢業校友問：「老師，請問還有什麼課可以讓我回來上？」向來，EMBA被認為是企業主與高階主管進修的最終站，但企業競爭大環境變化又快又猛，畢業後，進修需求依然存在，因此，台大聰明地針對當下最熱門的企業難題，包括接班傳承、數位轉型、創新變革，規畫沒有學分、沒有學位，純粹再學習的一年學程。

《哈佛商業評論》個案教學是必備淬鍊

當下我覺得這種學程很適合自己，很快就報名。這一年來，受新冠疫情影響，許多企業主與高階主管出不了國，無不認真上課。我認識了不少新朋友，又聆聽許多知名教授與業界領袖的演講，收穫滿滿。也很感謝E勢泮，選用《哈佛商業評論》全球繁體中文版做為指定教材。

台大點起的這把火，如今也在台灣各大學燎原。政大、東海等各校也紛紛辦起了後E。中山大學管理學院堪稱「南霸天」，第一屆將於4月正式上課。中山位於西子灣邊，後E取名「西灣生生塾」，誠如中山EMBA執行長林豪傑所說，第一屆授課的，全是各領域學有專精的「名師」，更是能帶領學員進入商戰實境的「明師」。《哈佛商業評論》全球繁體中文版很榮幸成為西灣生生塾的戰略合作伙伴，多位獲得2020《哈佛商業評論》全球繁體中文版「台灣CEO 100強」的頂尖企業家，受邀成為名師／明師。（詳見本刊官網3月8日相關「西灣生生塾」的數位版文章）

後E熱門，代表社會擋不住的學習熱。《哈佛商業評論》也在思考可以做些什麼，來陪伴領導人持續精進。世界商管教育排名第一的哈佛商學院，以獨家個案教學享譽全球，由哈佛商學院創辦的《哈佛商業評論》也堪稱是全世界最權威、發行最廣的管理雜誌，共有14個語言版本，可說全世界有商業活動的地方就有《哈佛商業評論》。

過去兩年多來，《哈佛商業評論》繁體中文版與台灣各高校管理學院教授們合作發表台灣版本土短個案，至今已發表16篇。本土個案描繪台灣企業真實的決策情境，貼近台灣廣大企業主面對的經營環境。我們將陸續邀請執筆教授們，以他們撰寫的本土個案為教學範本，開辦「領導者學程」，預計6月第一期開課，這將是台灣絕無僅有的獨家課程，透過獨一無二的個案教學，鍛鍊決策者的決策力。

我們努力把校園裡才上得到的課程帶到學校圍牆外。您可以沒上過哈佛大學商學院，但一定要受過個案教學的淬鍊，成為更棒的領導人！

更多內容請見2021年04月《哈佛商業評論》全球繁體中文版

〈執行長親上火線拚業績！〉