台灣百和鄭森煤的世界第一魔鬼氈 年產量可繞地球27圈

【文／張彥文】

從銷售機車開始，鄭森煤就展露經營天賦。他看中俗稱魔鬼氈的黏扣帶產業前景，並不斷提升產品價值。世界前二十大的運動品牌，都是台灣百和的客戶。鄭森煤如何逐步建立世界第一的黏扣帶王國？

你知道，世界運動品牌大廠愛迪達（Adidas）、耐吉（NIKE）、安德瑪（Under Armour）、紐巴倫（New Balance）、彪馬（PUMA）的鞋帶、黏扣帶、射出帶等料件，都是來自台灣嗎？而且超過五成都來自於一家公司：台灣百和。世界前二十大運動品牌，清一色都是它的客戶。

創立四十多年，現在台灣百合的黏扣帶產量，一年超過106萬公里；以一公分寬度的黏扣帶計算，可繞地球將近27圈！

成立於1979年的台灣百和，由現任董事長鄭森煤，帶著兩個弟弟共同創立。彰化和美人的他，將公司總部與工廠就設在老家，總部座落在彰化全興工業區，當地員工近千人。這個區域雖有近140家各類工廠，遠眺仍不時可見農田錯落其間。問起和美當地人，幾乎無人不知百和，四十年來，百和已成為和美九萬人口的小鎮傳奇。

百和創業初期的主力產品是俗稱魔鬼氈的黏扣帶，目前產量已是世界第一。早期因為沒有技術，曾與黏扣帶發明公司荷商維克羅（Velcro）合資，直到1990年時，鄭家三兄弟將維克羅的股份全數購入，才取得100％的經營權。

從1990年到2020年4月底止，擔任董事長三十年的鄭森煤，帶領百和繳出1257％的總股東報酬率，及市值成長259億元的佳績，名列2020《哈佛商業評論》「台灣CEO 100強」第44名。

去年由於新冠肺炎疫情影響，外界十分擔心消費性市場萎縮，會對百和造成衝擊，尤其是東京奧運延期更是一大變數。

不過，百和副總經理葉桂珠指出，東奧的訂單在2020年第一季已交貨，並未帶來太大衝擊。反而是2020年3、4月後，業績明顯下滑，5月更是直墜谷底，較前年同期減少了三成五之多；還好6月起逐步回升，全年的營收預估147.3億元，雖然較2019年的歷史新高153億元略下滑，但營收和自結每股稅後純益（EPS）5.24元仍是歷史次高，成績仍舊亮麗。

自2016年首度突破百億後，百和已連續五年，維持每年10％到15％的成長幅度！

與生俱來的經營天賦

鄭森煤的正式學歷雖然只有國小畢業，習慣操著當地海口腔的台語，但生意頭腦比起名校畢業的MBA或EMBA，不遑多讓。

在創立百和前，鄭森煤在和美經營三陽機車的銷售和維修，看似普通的機車買賣，鄭森煤卻有獨到的經營哲學。

「機車是服務業，不是價格競爭。就像賣汽車的賺維修，高爾夫球場是靠餐廳、球車（周邊服務）賺錢，」他說。

因為有這樣的概念，同樣是賣機車，他一年可以賣出超過二千台，一度是全台灣單一據點的銷售冠軍。

他怎麼做到與眾不同？第一，別人賣車是等客人上門，確定成交再去訂貨。但鄭森煤一次就跟三陽訂三百台車，分散到各個分銷據點，客人上門保證貨色齊全，連顏色都可以挑，「有充足的選擇性，客人下手就會快。」

第二，貨色不但要齊全，更要有賣相。這三百台機車，不但外觀擦得閃閃發亮，機件更是時時保養，維持在最佳狀態。客人有興趣，就馬上發動，很多客人看到發動順暢，怠速平穩，不囉嗦就掏錢。

很多機車行平常車輛疏於保養，不是化油器裡汽油蒸發，就是火星塞故障，「客人上門要發動，看到你滿頭大汗拿工具這裡修那裡調，怎麼可能會買？」聽來淺顯易懂的說法，卻隱含著經營的智慧。

機車行的生意蒸蒸日上，後來更成為百和創立的源起。

看準魔鬼氈前景 邁向世界第一

因為銷售成績優異，鄭森煤和其他地區的銷售冠軍獲得去日本本田原廠考察的機會。當別人忙著四處觀光和大肆採購時，鄭森煤卻想著：「日本這麼進步，有沒有什麼東西可以帶回台灣賣？」他觀察到當時日本成衣已經廣泛使用的黏扣帶，看來會是門好生意。

回台灣時，別人的行李箱裝的都是正露丸，他卻帶了一堆魔鬼氈回來研究。

之後，他打聽到黏扣帶的機器要向瑞士購買，但別人買機器都是上百台，只打算買四台的鄭森煤，當然得不到什麼好臉色。他到現在都還記得，當時有人跟原廠的業務「賀成交」，業務也不管鄭森煤人就在旁邊，只冷冷地回應：「那麼小的單，有什麼好恭喜的？」

更麻煩的是，原廠只賣機器，如果要協助組裝，還要再加收上百萬美元的權利金。但當時光採購四台機器，就花了四千萬台幣，已沒有多餘資金了，鄭森煤和兩個弟弟只好採取土法煉鋼，甚至連父親都跳下來幫忙，一家人摸索研究了大半年，才終於組裝完成。

後來，百和也成為台灣第一家做出運動鞋黏扣帶的廠商，並逐步將應用層面推廣到眾多生活用品，站穩世界第一的腳步。

近年來，百和產線愈趨多元，附加價值也愈來愈高，產品包含織帶、鞋帶、鬆緊帶和射出帶等。這些都是一般消費品、尤其是運動類產品的重要料件。

產品不斷升級 贏得一線品牌信賴

為什麼百和的產品，特別受到國際一線品牌青睞？

鄭森煤強調，黏扣帶雖不起眼，但名牌運動鞋一雙動輒150美元（約合新台幣4200元），如果用了不好的黏扣帶，會重創形象，雖是小東西，卻馬虎不得。百和生產的黏扣帶，就是以卓越的品質得到信賴。

為了提升品質，百和花很大心力研發改良，目前占營收大約一成的射出帶，就是「升級版的魔鬼氈」。

傳統黏扣帶是紡織機「織」出來的，射出帶則是以塑膠射出形態製成，品質更好、黏力更強，非常適合用在高價款運動鞋。更重要的是，能為運動鞋創造更豐富的使用形態。

以往，百和的黏扣帶只是提供鞋類穿戴或固定用途，現在卻可以讓一雙運動鞋產生不同風貌，包括鞋面、鞋舌、鞋跟，以及側面商標，都利用射出帶變成活動式，不論今天想穿水藍色還是亮黃色，都可以任你換，只要黏貼上去就行，還可以混搭。

隨著當天的心情，消費者也可換上不同的表情符號。不但深具個人化的風格，更不用擔心與別人「撞鞋」。

另外，百和也推出「一片式」的製鞋材料，把鞋面所需要的形狀和圖案先設計好，直接「織」出一整片的鞋面。

這種製鞋方式，不但增加生產效率，也更為環保。因為一雙運動鞋的生產工序超過二百項，而且，通常裁切下來的廢棄皮料，比使用的更多。利用一片式材料，可以把所有鞋子設計好的花樣一次完成，不但避免浪費，更可以減少四到五成的製造工序。

而「一片式」若再加上「四面彈」，又再提升一個層次。所謂「四面彈」，是在紡織品中加入特殊的彈力絲，賦予織物橫向和縱向的彈力，可以適應人體的活動自由伸縮，穿起來更舒適，重量也大幅減輕。

提高附加價值 延伸黏扣帶應用

除了運動鞋、休閒鞋外，其他許多產品也需要使用黏扣帶，例如VR頭盔、血壓計、軍服的臂章，或是飛機上的座椅和地墊，百和也逐漸深入，目前已跨足到軍備用品、醫療產業、航空等領域。

鄭森煤強調，企業必須不斷想方設法透過核心產品，提高附加價值。他以麵粉廠比喻，如果只賣麵粉，營收必然有限，把麵粉做成麵包，價值就增加了，如果能做肉包，價錢更好，但都不脫麵粉本業。

長期以來，百和就是依照這個原則，不斷擴張黏扣帶的應用層面，並成為跨國企業，在中國大陸、越南和印尼都有設廠。

越南設廠的過程，也有一段有趣的故事，可以看出鄭森煤的堅持和遠見。

二十多年前，許多台商都在胡志明市周邊購地設廠，鄭森煤到當地考察時，就發現許多廠房都有高低差，後來知道當地是沼澤地，有地層下陷問題。因此，他決定要把地基挖深，光是打椿就花了半年，花費超過六千萬，這可急壞了當地幹部。

「他們說，董仔，有錢賺你就趕快蓋，人家半年就蓋好了，你怎麼蓋那麼久？」鄭森煤說，當時他叫大家放心，這個成本絕對值得。後來當地許多廠商，每年都要把機器從廠裡搬出來處理地層下陷的問題，但百和的廠二十多年來仍然十分穩固，「大家都稱讚我（有遠見）。」

創業四十多年，鄭森煤幾乎把所有的精神都放在事業上，被稱是工作狂，假日唯一休閒就是巡視工廠。例如今年228三天連假，他天天巡視興建中的新廠區進度，「只要看到辦公室的報紙被翻過，就知道董事長又來加班了，」在百和任職三十年，深知鄭森煤習性的副總經理葉桂珠笑著說。

從機車銷售起家，成為營收百億的企業，鄭森煤說，他不是工作狂，只是有著一份「堅持」，而這份執著的精神，或許也就是他成功最大的祕訣。

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鄭森煤

現任／台灣百和董事長、總裁

出生／1951年

學歷／彰化縣培英國小

經歷／台中磐石會第19屆會長

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