同location一坪價差一倍 台中處處有星野

【文／楊瑪利】

品牌的價值可以有多大？

兩個月前，我參觀台中七期豪宅區，由寶輝建設興建的寶輝秋紅谷建案。這一建案每坪均價超過60萬，最貴樓層甚至上看一坪97萬。登上高樓，鄰近的住宅一覽無遺，同行的台中朋友，指著馬路對面的新建案說，那棟一坪30多萬就可買到。

同樣地段的房子，售價竟然一坪差一倍？或許這對到處買房的投資客與熟悉台中房地產的朋友們來說，早已不是新鮮事，卻令我開了眼界。一直以來大家都認為買房第一重點是買location（地段）。怎麼同在一個地段的房子，隔著馬路，一坪差一倍，一戶30坪可差千萬以上？

像這樣同地段，但售價差異懸殊的例子，在台中七期到處都是！我還參觀了其他台中知名建設公司的建案，例如聯聚、龍寶、雙橡園等，感受到台中有其他縣市少見的建商品牌價值！

台新金控董事長吳東亮曾形容聯聚的房子：「聯聚喔，他家停車場比我家客廳還要漂亮。」住在龍寶房子的前台中市政府工策會總幹事王瑩說：「它讓不想回家的女人想回家。」而雙橡園住戶說：「住在家裡，就跟住在五星飯店一樣」。

品牌溢價高，是從設計、材質的用心，到長期貼心服務，一點一滴累積出來的。例如，聯聚創辦人江韋侖為了一棟建案的設計，可以開會超過一千次，連水龍頭把手的顏色、大小、觸感到扭力，無一不講究。龍寶董事長張麗莉是女性，最會替女主人著想，她的房子交屋前都先花半年精裝修，廚房裡電器櫃、收納櫃、烤箱、微波爐、蒸烤爐、烘碗機等一應俱全；曬衣間的曬衣架、燙衣板、洗滌槽一樣不缺；大樓頂樓甚至設計專屬的曬棉被區。雙橡園則提供住戶一日六餐服務、人工洗車，及禮賓車市區、機場等接送。

甚至，賣出去的房子幾乎終身保固，每隔一段時間巡視，改善軟硬體。因此，這些品牌建商各個都有粉絲群，一推出新案就被粉絲訂光。

從硬體到軟體，這些建商其實是提供給住戶「非日常的款待」服務，顛覆了一般建商與購屋者的關係，這讓我想起了日本的星野集團。

2015年，我帶領《遠見》記者到日本獨家專訪日本崛起的飯店救星、星野集團董事長星野佳路，他被譽為日本新一代經營之神，與豐田汽車社長豐田章男、軟銀創辦人孫正義齊名。星野因為提供了知名的「非日常」款待文化，將日本渡假村的頂級服務推向世界。那年8月，《遠見》還出版了一本介紹星野的著作《一線員工 成就一流企業》，並於當年9月邀請他首次在台公開演講。

在《遠見》報導他之前，星野在台灣的大眾知名度還很低，但報導與出版後，知名度大增。2019年，台灣第一家星野在谷關開幕，一開幕就成為台灣最貴飯店，至今長年客滿。

當我看了台中這些建商品牌後，我跟這些董事長說，他們對客戶的服務不輸星野，台中處處有星野，彰顯了創造品牌價值的最佳範例！

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