陳敏慧十年布局數位力：不被游得快的魚吃掉！

【文／張彥文】

台灣美妝龍頭台灣萊雅，在疫情籠罩的2020年，繳出6％的逆勢成長成績單，其中數位通路扮演重要角色。這一切歸功於總裁陳敏慧十年前就開始推動的數位轉型，她是如何布局的？

誰都希望長得唇紅齒白、肌膚清透，卻不可能人人天生麗質。但透過保養、清潔、美妝，也可以創造不少驚豔效果，所以才有人說「沒有醜女人，只有懶女人」。美妝類產品，一直是消費市場上的熱銷品項。

新冠肺炎肆虐的2020年，儘管許多人減少外出，但愛美的台灣人仍撐住保養化妝品市場，守住平盤。其中，台灣美妝龍頭台灣萊雅，卻能打敗大盤，2020年繳出了6％的逆勢成長，旗下部分知名品牌如蘭蔻（Lancôme）、契爾氏（Kiehl's）等，成長率甚至超過雙位數。

今年1月，台灣萊雅宣布的2020年員工分紅數字也創下新高，每人平均獎金，比2019成長了50％，勝過萊雅集團全球多數的市場。

台灣萊雅表現亮眼，可從外部和內部因素分析。

用數位力，在疫情中逆勢成長

從外部來說，當然是大環境，美妝產品一直是市場上的剛性需求，不只是化妝品類的唇膏、眼影等，還包括臉部及身體的保養、護膚、洗髮護髮，一直到洗澡的沐浴乳等。這類產品很少受景氣影響，即使在疫情之下，需求始終強勁。

其二是2020年6月後，台灣疫情控制得當而境內解封，實體銷售數即逐步恢復。尤其是百貨公司第三季、第四季都明顯回升，讓依賴百貨公司通路甚深的美妝業者受益。

至於內部因素，則是台灣萊雅成長的主要原因。主要有三項重點：第一是迅速調整營運策略。舉例來說，疫情下人人都戴口罩，使得彩妝類的產品銷售明顯受到影響，尤其是唇膏。台灣萊雅就很快減少彩妝的行銷，轉攻戴口罩後的皮膚保養，以及洗髮護髮產品。

再者，在疫情籠罩下，消費者會比較信賴曾用過或有長期口碑的產品，台灣萊雅因此著手強化明星商品的行銷力道，用策略調整，補救市場變化。

第二是發揮團隊精神，推出創新做法來維持正常運作。以往，萊雅的美髮師都要定期到內湖的訓練學院受訓，但疫情嚴峻時，為了避免群聚，就立刻改成線上直播，讓學習不中斷。

最關鍵的是第三項重點，透過線上銷售，讓愛美的女士們先生們，即使不進百貨公司或藥妝店，照樣「水水嫩嫩」。

但其實，數位行銷對美妝業者是最困難的。相對於其他的產品，美妝業一直非常仰賴實體通路，皮膚姣好又妝容完美的百貨公司櫃姐們，更是一支強力行銷部隊。在新冠疫情前，多數業者線上銷售的占比都偏低，疫情突然來臨，讓不少業者手足無措。

著手啟動數位元年

但台灣萊雅早在2010年就開始推動數位銷售，新冠疫情一來，馬上「驗收成果」，成為收穫最豐碩的一年，整體線上銷售相對於台灣美妝產品電商通路的成長，高了三倍之多，目前電商比重已接近台灣萊雅銷售額的20％。

帶領公司走過這十多年數位化之路的，正是台灣萊雅總裁陳敏慧。

陳敏慧1997年被萊雅自寶僑公司挖角，進入台灣萊雅擔任品牌經理，2010年接任台灣萊雅總裁，「美妝產業很有趣，一進來就不想出去了，」一頭俐落短髮，講話速度飛快的陳敏慧說。她回顧帶領台灣萊雅推動數位化的起心動念，源於2010年在巴黎舉辦的全球大會。

在這場聚集了萊雅集團全球約六十個國家或地區主管的會議上，集團總裁兼執行長安鞏（Jean-Paul Agon），語重心長地提醒台下平均年齡超過五十歲的各領導人，數位浪潮已來到眼前，如果沒有意識到，很快就會被淘汰。安鞏更以世界經濟論壇創辦人克勞斯．史瓦布（Klaus Schwab）的一句話與主管們共勉：「以前是大魚吃小魚的世代，現在是游得快的魚吃游得慢的魚。」

陳敏慧聽了這一席話很有感，回到台灣後，立刻宣布2010為台灣萊雅的「數位元年」。

「當時我根本不懂數位，公司裡也沒有人懂。」為了盡快達成目標，陳敏慧馬上從微軟挖角一位「數位長」（Chief Digital Officer），成為公司裡唯一沒有美妝經驗的高階主管。

一位數位長當然不夠，接下來更要從外部招募和內部培育來壯大團隊。從那年起，台灣萊雅內部數位團隊的人力，從零開始一路爬升，目前已經有五、六十人，成長迅速。

重視教育：以身作則改造管理層

在教育訓練部分，除了針對一般同仁廣開數位課程，更重要的是針對管理階層的「逆向導師計畫」（reverse mentoring），從高階主管開始改造。陳敏慧自己找了一個熟悉數位工具的同仁當老師，一個月進行一到二次的一對一授課，為期長達一年。過程中這位同仁帶著陳敏慧一步步了解網路購物，也一起研究電商平台及各品牌官網的差別。

在新冠疫情下，對電商的需求顯著提升，陳敏慧又找來一位電商團隊的同仁，教她了解如何利用數位工具追蹤電商平台流量、供貨量，及進行消費者評比。

陳敏慧以身作則，讓高階主管了解，年輕一代除了有工作上的專業知識，更有從小耳濡目染的數位能力，應該從他們身上學習，才更能夠了解現代消費者，找到優化的方向和目標。

善用工具：追蹤最真實的數據

有了團隊和觀念後，接下來就是善用工具。為了協助各地分公司掌握數位成效，總部開發了一個名為Cockpit的數位工具，用來分析每個不同行銷通路的數據，提供決策者參考。

舉例來說，如果最近某個品牌的業績特別好，利用這個工具，可找出是哪種行銷或廣告方式吸引最多人，或是廣告和消費者互動的頻率如何等。

Cockpit雖在國外開發，在台灣的推動成果卻相當傑出，還成為巴黎總部表揚和分享給全球分公司的案例。後來台灣萊雅還跟愛卡拉（iKala）合作，自行開發出另一套數位工具，用來追蹤台灣本地的廣告效益。例如可用來判別「真假網紅」，因為有些網紅表面粉絲數驚人，但很多是幽靈粉絲，這個工具就如同照妖鏡，很容易判別。

更厲害的是，後來亞太區還以台灣萊雅開發的這套工具為基礎，推出了亞太版本，供其他國家使用，可謂台灣之光。

打造文化：用競賽刺激創新

能力和工具齊備後，還要進一步創造數位文化。台灣萊雅的做法，是用比賽來推動數位創新，讓同仁從數位的角度，提出創新做法，且不強求要有成熟的商業模式。比賽第一名的同仁則可出國參訪，已有人造訪新加坡Google總部，或日本LINE總部。

但有些創新的競賽成果，後來也創造出成功商業模式。像台灣曾經在社群網站推出一個痘痘族群，鼓勵大學生們分享長青春痘的心得，長痘痘甚至還可以累積分數。訴求重點是：長痘痘不用煩惱，萊雅旗下的相關產品，可以幫你解決青春問題。

這個活動後來發展成虛實融合（OMO），在藥局安排皮膚科醫師看診，有需要的學生可以到這些藥局尋求協助。線上線下融合，創造出更大效益。

三大精進目標，推動高效率團隊

從2010年喊出數位元年，台灣萊雅超過十年的布局，已看到了明顯的成果，不過未來還有三項持續精進的目標。

第一，整個組織針對數位化、虛擬通路做更緊密的聯結。利用虛擬實境VR，讓消費者不用實際化妝，用手機就可以看到自己上妝後的樣子，也可以在線上與美容顧問諮詢，這是行銷部門創造出的線上體驗。

當消費者因線上體驗而購買產品，平台就要開始思考，怎麼讓出貨流程更有效率；財務部門則應該想如何提升網路銷售的投資報酬率；人資同仁就要努力尋找能夠適應萊雅文化的數位人才。甚至連客服部門都被要求，當消費者打電話進來問問題，很可能是對某些產品有興趣，是不是能將這些人導到電商平台？

「大家一起飛才會飛得比較快，」陳敏慧要求每個部門依各自功能別，提出方法、做出貢獻。

第二，持續探尋新的數位工具和方法，並與新創公司連結。陳敏慧自2017年起，推動「Simplicity簡化．卓越計畫」的企業文化，其中一項重點是Test and Learn（試驗並從中學習），取代萬事俱備的完美規畫，因此會與很多新創公司嘗試新方法。

第三，學會從數據中淘金。電子商務在發展過程中，會不斷累積消費者數據，這些數據必須善加利用發揮價值；要如何蒐集及運用，也是精進的目標。

雖然提早布局，讓台灣萊雅得以領先，不過陳敏慧還要帶領團隊繼續衝。每年都會選一個中文字用來勉勵團隊的她，今年選出的代表字是「旋」。

「『轉』還不夠快，我希望大家更快地轉，『旋』代表的是彈性與速度，」這位思考快，講話更快的領導人強調，唯有如此，才不會成為被吃掉的那條魚。

台灣萊雅

成立時間／1991年

員工人數／1342人

業務概況／萊雅集團旗下16個品牌在台銷售業務，包括：巴黎萊雅（L'Oréal Paris）、蘭蔻（Lancôme）、契爾氏（Kiehl's）、碧兒泉（Biotherm）、植村秀（Shu Uemura）等，於百貨通路共有超過200個專櫃據點。

更多內容請見2021年03月《哈佛商業評論》全球繁體中文版

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