《華盛頓郵報》專欄作家、CNN時事評論節目主持人法里德．札卡瑞亞，全面檢視疫情引發的自然環境與生物危機，以及數位經濟的崛起、混亂的世界秩序等議題及影響。這些影響可能在數年後才會逐漸揭露，但札卡瑞亞的論述，可幫助讀者預先理解疫後時代的世界樣貌，到底會如何？

2020年3月31日凌晨，感染2019冠狀病毒的魯伊斯（Liliana del Carmen Ruiz）病逝了。她是阿根廷西北部的小兒科醫師，才52歲，但可能因為有潛在疾病而更容易受感染。她沒有旅遊史，在檢驗確診2019冠狀病毒病之前，還被誤診為登革熱。她的父親是一名麵包師傅，母親是一名家務工。她得過癌症，在哥多華（Córdoba）獲得醫學學位，然後回到家鄉拉里奧哈省（La Rioja）工作。魯伊斯是該省已知的首位2019冠狀病毒病患者，也是第一個死亡病例。

貼標籤不能解決問題

其實，在疫情大流行期間，全球有數以萬計的人悲慘的死去。我之所以特別提魯伊斯的故事，原因很簡單。在拉里奧哈省，離魯伊斯過世地點不遠的地方，若穿越地心到地球的另一面，正好就是中國的武漢，幾個月前第一個爆發疫情的地點。阿根廷偏遠內陸的一隅，竟然也受到了遠在12,000哩之外的野生動物市場的影響。這是因為，我們所有人都是相連在一起的，而且不是由誰說了算。

瘟疫常以某個特定的地點命名，但其實，它們完全不會只局限在某一個區域。比如1889～1890年的「俄羅斯流感」（Russian flu）、1918～1919年的「西班牙流感」、1957～1958年的「亞洲流感」（Asian flu）、1968～1969年的「香港流感」（Hong Kong flu）、2012年的「中東呼吸症候群冠狀病毒感染症」（MERS），以及2019～2020年的「武漢病毒」（Wuhan virus）。人類素來喜歡貼外國標籤，這些外國名卻不是病毒真正的發源地，而且讓人忘記疾病最初發生的範圍比那更廣。人們總是急著將疾病視為從國外來的，而以某個地方為名，但那個地方的人，並不會跟著叫同一個名字。比如在西班牙，「西班牙流感」其實就只是流感而已。

一百多年來，人們一直在擔心疾病會因為世界變平，而更容易傳播。過去人們說世界變平，在當代，我們稱為「全球化」。1890年，流感跨出歐洲大陸，蔓延至英國。

反全球化浪潮興起

如今，對疾病和全球化的擔憂，很快讓人意識到：疫情大流行，將讓原來緊密相連的世界分崩離析。某位專欄作家冷酷地預言，2019冠狀病毒，是「釘死全球化棺木的最後一根釘子」。但真的是這樣嗎？幾十年來，人們一直在抗議全球化，警告說它即將滅亡。有許多書在抨擊它；政治性運動大部分的訴求，都在呼籲扭轉這個可怕的浪潮。但有人成功過嗎？真的有人有辦法做到嗎？卡拉貝爾（Zachary Karabell）在疫情爆發前幾週寫道，如果我們更仔細地研究數據，「我們只會一再以不同方式得出同一個結論：討厭全球化很簡單，把它當箭靶很方便，但要阻止它，是不可能的事。」

當前的反全球化論調都在說，因為所有人的生活和經濟全都糾葛在一起，使得我們沒辦法再掌握自己命運。特別是2019冠狀病毒這樣的緊急情況，衝擊了全球供應鏈，世界各地都面臨醫療用品嚴重短缺。如今一般會認為，有些東西必須在本地生產。全球的經濟發展常常令人眼花撩亂，每當局面失控，都會讓大家焦慮不安，但這種情況，也不是第一次碰到了。

1960年代，時任英國首相威爾森（Harold Wilson）在面臨國際市場的壓力之下，發誓要抵制「蘇黎世侏儒」（gnomes of Zurich）。整個1960年代，我們目睹經濟危機的風暴，從墨西哥席捲到東亞，再到俄羅斯。1999年，一位名叫喬瑟．波維（José Bové）的農夫組織了一群激進份子，聯手破壞法國小鎮米約（Millau）一家正在興建的麥當勞分店。對波維來說，這個金色拱門就是橫掃全球的美式資本主義象徵。2001年9月11日的恐怖攻擊，某種意義上，也是開放世界引起的反彈。但這些危機，並沒有減緩全球貿易發展的腳步。

全球化無法避面

2008年金融危機的打擊更持久。美國和歐洲市場遭受衝擊，也波及了全世界，全球資本、商品和服務的流動急遽減少，降幅達9％，甚至更多。隨著經濟慢慢復甦，這些流動非常緩慢地恢復了。貿易、資本流動和外國直接投資（FDI），從未回復到2008年的水準。人們開始將這個危機，歸咎於極度複雜且環環相扣的全球經濟。英美等各個大國，都選出了反對「全球主義」的民粹政客，人們開始談論「去全球化」，然後，2019冠狀病毒就來了。

歷史不會重複，但會押韻。當我們生活在一個全球化和技術變革的新時代，我們會一再看到，當一個新的大國崛起，既有的霸權便會感到不安，這類故事在國際關係中很常發生。隨著中國崛起，以及美中兩大經濟體之間日益激烈的大國競爭，那種兵戎相見的現實政治很可能捲土重來。當然，你可以篤定地說，有鑑於兩國相互依賴的程度，持續衝突下去，只會為兩國老百姓帶來苦難，付出高昂的代價。但就像安傑爾（Norman Angell）後來意識到的，即使如此，也不代表戰爭不會發生。

總而言之，全球化並沒有死，但我們可能會搞死它。

（摘自本書第八課〈全球化沒有死〉）

書名：後疫情效應：札卡瑞亞給世界的10堂課（Ten Lessons for a Post-Pandemic World）

作者：法理德．札卡瑞亞（Fareed Zakaria）

譯者：盧靜、廖崇佑、廖珮杏、劉維人

出版社：天下文化

出版日：2021年2月5日

更多內容請見2021年2月《哈佛商業評論》全球繁體中文版〈家族企業永續的祕密〉