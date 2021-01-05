源鮮蔡文清用光電技術種菜 聽音樂的菜賣向全球

【文／張彥文、攝影／池孟諭】

台灣的科技實力全球領先，農業發展亦具備深厚基礎。而科技結合農業，更讓台灣走向世界。

很難想像，桃園市蘆竹區的「源鮮農業生物科技」，將光電技術結合水耕蔬菜，已經推廣到全世界超過二十個國家。

質量並重的高科技蔬菜

走進源鮮超過八百坪的廠區，會以為進到了高科技公司。隔著大片玻璃，可見高達十公尺，分成14層的層板，密密麻麻地種了各種蔬菜：黑葉芥蘭、小松菜、青江菜、冰花、羽衣甘藍……由於全部採取水耕，沒有土壤、光線明亮，讓每一株青菜看起來宛如精品，青翠欲滴。

就像乳牛聽古典音樂安撫心情增加泌乳量，源鮮種的蔬菜也聽音樂。根據源鮮內部研究指出，聽音樂的菜，葉片長得比較厚實，重量也會因此增加。在源鮮種植的蔬菜，幾乎都是在萬般呵護下長大。

最厲害的是生產效能。源鮮單位面積的蔬菜產量，比全世界效率最高的荷蘭溫室種植方式，還高了170倍！

源鮮農業生技董事長蔡文清，啟英高職畢業，熱愛研發，參與創辦上市光電公司州巧科技，一度擔任董事長。後來他罹患肝癌，幾乎被醫生判了死刑，仰賴另類療法、排毒與改變飲食而康復，啟發他轉行進入生產健康食材的行業。

2008年，他自組研發團隊，投入農業種植、自動化、水處理和植物光源開發等多項技術，目標是要在最小的種植面積內，培育無農藥、無汙染的生鮮蔬菜。

確定這個模式可行後，源鮮的廠房規模逐漸成型，於2013年正式成立，曾說服郭台銘個人投資的永齡養生國際、宏仁集團總裁王文洋入股。

近期也讓成立特安康健康事業的特力集團總裁何湯雄，與創投界大咖、中經合集團董事長劉宇環等入股。

丹麥女婿牽上國際生意

兩年前，蔡文清喊出要打國際盃，開始進行全球化布局。就在新冠肺炎肆虐的2020年，儘管世界各地鎖國、封城，源鮮仍能突破重圍，交出第一期的成績單。

位於丹麥的第一期蔬菜工廠於2020年12月正式投產，日產量八百公斤，預計2021年1月底就可以進入市場銷售。

為了這座跨出國際的第一家海外工廠開幕，蔡文清特地在疫情下飛到丹麥，本來他還打算接著去梵蒂岡、杜拜和新加坡等國，考察建廠進度及會晤合作伙伴，但由於疫情持續升高，最後只走一站，於12月底自丹麥返台。

和這幾個國家的合作案，其實有不少巧妙的因緣際會。

四年前，有一位大約五十歲，名叫安德斯．雷曼（Anders Riemann）的丹麥人，成立了一家公司叫「北歐豐收」（Nordic Harvest），並在因緣際會下認識了蔡文清的丹麥女婿，雙方交流分享了理念與願景後，雷曼就特地飛到台灣找蔡文清。

雷曼在銀行工作多年，有一天下班時突然有感而發，覺得人生的意義應該不只於此，是不是能找到一些對社會更有貢獻的事情？

他發現，農業是一個重要的議題。因為丹麥冬季很長，氣候嚴寒，每年適合農作物生長的時間只約三個月，對蔬菜類的生長更是一大考驗。所以在丹麥，青菜是相對珍貴的食物，大部分需要依靠進口，品質也不好。

當雷曼開始尋找世界各地先進的農業公司時才發現，原來遠在亞洲的台灣，早已發展出可以克服氣候影響，一年365天不間斷生產蔬菜的技術，便不辭辛勞遠渡重洋來到台灣。

雙方協商了一年半，確認技術移轉和廠房設立等細節後，源鮮在兩年多前正式進軍丹麥。透過雷曼的努力，這項合作案獲得丹麥政府工商部門的支持，獲得公部門綠色基金資助。

除了一期廠已完工，目前二期廠也在準備中，預計未來每天供應的蔬菜量可提高到三公噸。

當然，在丹麥種植的蔬菜和台灣略有不同，會因應當地飲食習慣調整，主要種類像羅勒、芝麻葉、紅捲萵苣、小菠菜等。

丹麥政府也認同的技術

協商過程中，丹麥政府除了了解源鮮的技術內容及發展潛力外，其實更重視的，是他們這個「外來物種」會不會衝擊到本土農業發展，影響到當地農民生計？最後丹麥政府之所以認可，主要在於源鮮是以科技來克服氣候條件限制，補足當地近十個月無法進行農業生產的先天劣勢。

近日駐丹麥台北代表處也在臉書發文：源鮮的蔬菜培育，是運用AI系統控制、管理及營運，從微生物液態肥的製作，經過養液培生、基礎孕苗、植栽培育、光合增養、自動採收包裝及配送市場，都由AI系統控制及運作，節省人力之外，也能強化健康成份，並提高種植效益。

出國設廠是一項大工程，尤其對當地的市場、法令和消費習慣等並不熟悉，在出發前還是必須做足功課。源鮮前進丹麥前，與雷曼花了一年多進行市場調查，推估可能的銷售量、分析價格的競爭優勢，最重要的，是預先拜訪諸多潛在客戶。

確認當地市場規模後，源鮮與北歐豐收就對第一期八百公斤的產能銷售有了十足把握，雖然尚未正式生產，但訂單已如雪片般飛來，「工廠還沒有產出，但我們已經把菜都賣完了，」蔡文清笑著說。

高單位產能吸引梵蒂岡

梵蒂岡則是繼丹麥之後，下一個即將進入生產階段的國家。為了這項合作案，蔡文清甚至曾在2019年11月，親自去梵蒂岡拜會。

兩年前，梵蒂岡一位神父來台灣參訪，源鮮就被列入外交部安排的行程。由於梵蒂岡的面積，大約僅兩個中正紀念堂占地的規模，源鮮高單位面積產出的科技農法，讓神父印象深刻，回國後就立刻向高層報告，引起梵蒂岡極大的興趣。

在教廷邀請下，蔡文清親訪梵蒂岡的領導人，很快敲定合作案，並推動建廠計畫。由於梵蒂岡人口不到一千人，需要的生產規模小，工廠預計本月即將完工，每日產能可供百餘人食用。

梵蒂岡規模雖不大，但影響力可能十分驚人。蔡文清表示，現在世界各地有許多難民，收容需要空間，如何維持生計，更讓各國政府傷透腦筋。這種高效能的垂直農場，一方面解決部分的糧食問題，二方面更可以創造就業機會，舒緩難民造成的壓力。

本來蔡文清在12月初出國，還準備飛到杜拜。近幾年來，杜拜積極克服沙漠地區的氣候限制，希望尋找農業的解方。蔡文清透露，杜拜企業習慣談生意一定要雙方見面，坐下來談，但在疫情影響下，現在也只能耐心等待未來會面的時機。

除了上述國家外，現在和源鮮接洽合作中的國家還包括德國、英國、瑞典，以及亞洲的菲律賓、泰國等，共二十多國，國際化的腳步快速進行中。

救命一步，走出第二春

其實，當初會開始種菜，蔡文清只是想救自己的命。今年56歲的他，43歲時突然被診斷出肝癌，而且已是末期。

當時他的光電事業正處於高峰，卻突然被宣判了死刑。「醫師說化療、放療都來不及了，我的肝臟已經塞滿了腫瘤，要活命唯有換肝。」但哪有立即的肝可以換？

刀不能開，肝也換不成，百般無奈的蔡文清，決定死馬當活馬醫，用食療法來續命：油、鹽、糖及動物性蛋白全部不吃，每天把高麗菜、青花菜、西洋芹、綠色苦瓜、胡蘿蔔和蘋果等蔬果榨汁來喝。

食療法最困難的部分，是怎麼找到無汙染的蔬菜？因為沒有任何一家菜農敢跟他保證沒有農藥，蔡文清乾脆跳下去自己種菜。一開始，他採取傳統的土耕，但發現土壤汙染問題嚴重，又改做水耕。

但水耕蔬菜有所謂的「三年魔咒」，水中的溶氧量會隨著時間不斷降低，開始滋生壞菌。因此，絕大多數的水耕法都撐不過三年，而需使用化學藥劑。

為增加水中溶氧量，蔡文清帶著研發團隊開發出「超微細氣泡水」，1c.c的水當中含有兩億顆以上的氣泡，讓壞菌無從滋生。

他也導入光電業的LED技術，模擬太陽光譜，讓不同植物獲得最佳日照，終於打造出源鮮的商業模式。

最令人意外的是，透過生機飲食、清腸排毒等療法，蔡文清肝臟的腫瘤居然消失了，還讓他發展出事業第二春。

現在，源鮮要走向國際化，更需要持續研發，因為即使在室內種植蔬菜，但控制系統和設備參數，都需要隨著不同環境調整更新；甚至在同一個國家或地區，隨著時間或氣候的變化，也要不斷調整。

看來，源鮮每年投入數千萬研發經費的政策是對的，而且必須持續下去，以保持在農業科技上的競爭優勢。

源鮮農業生物科技

成立／2013年

董事長／蔡文清

員工人數／200人

生產據點與日產量／桃園蘆竹（1.6噸／日）、中國大陸深圳（2.5噸／日）、丹麥哥本哈根（0.8噸／日）

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