中磊電子王伯元布局四大策略 年年成長20%連續20年

【文／張彥文】

在董事長王伯元帶領下，中磊電子連二十年的年複合成長率高達22％，曾創造350億的年營收。這樣的成績，並非疫情帶來的順風財。他究竟是如何布局四大策略，並磨劍十年，做好邁向5G時代的準備？

2020年，新冠肺炎肆虐，許多行業遭受重創。當面對面接觸減少後，透過網路維持經濟、社會、教育等面向的活動變得更加重要，帶動網通相關設備企業，意外翻紅。

成立於1992年的中磊電子，就是其中之一。中磊電子董事長王伯元，是2020年《哈佛商業評論》全球繁體中文版台灣CEO 100強排行當中，唯一上榜的網通企業領導人，名列第53名。就任董事長以來創下市值成長225億元，及973％的總股東報酬率，績效優異。

王伯元是中磊的共同創辦人，今年79歲的他，出生於蘇州、6歲來到台灣，台大物理系畢業後赴美留學，取得卡內基美隆大學物理博士後，進入IBM工作二十年。1990年回台成立怡和創投，再於1992年創立中磊，公司成立兩年後，就開始年年獲利，2000年以後的年複合成長率，更高達22％。

2012年，中磊成立二十週年時，年營收193億，當時王伯元就許下他的夢想，希望成為一家ABC公司（A Billion Company），也就是年營收十億美元（約三百億台幣），並發下豪語要在三年內達成。

果然在2015年達標，創造了350億營收的耀眼成績，而且三年成長超過80％。

2020年，在疫情影響下，由於居家辦公、視訊教學、遠端控制等應用需求快速增加，累計前11月營收達327.9億元，年增逾15％，為創立以來第三高。

「大家現在都在家裡，假如沒有網路的話，毋通（不行）喔，」王伯元俏皮地夾雜著台語，笑著說。

五十歲前一句台語都不會說的他，回台創業後，為了融入台灣環境，開始勤練台語，不但可以用台語流利交談，還愛上了唱台語歌，甚至灌錄了兩張台語CD，廣送好友。

2020年的高速成長，主因是網路需求大幅提升，不過，王伯元認為，中磊創辦近三十年，一直能維持穩定的獲利及成長，絕不是只靠短暫的市場變動，而是有長期的經營規畫，其中最重要的，是以下四大轉折策略。

轉折策略一：從代工轉為直接銷售

台灣電子業擅長代工，中磊原本也是箇中翹楚，但十多年前，他們決定跳出代工，直接銷售給客戶。為了避免層層剝削，中磊直接跟客戶洽談，改成幫客戶生產所謂的「白牌」產品。這招果然奏效，多年前年營收百億上下的中磊，在網通業只能算是二線的「小老弟」，如今已與智邦、合勤、智易、啟碁等並列為國內網通大廠，甚至有過之而無不及。

中磊發言人陳正弘指出，因為網通產品種類繁多，客戶期望能得到一站購足的完整服務，單純的製造，等於服務只做了一半，必須加上為客戶解決問題的能力，也就是研發設計。從代工轉為直接銷售，就可以發揮中磊在研發設計上的優勢。

轉折策略二：資訊產品轉型通訊產品

中磊以網通產品起家，包括辦公室的資訊設備、個人電腦連網等。但隨著「數位匯流」崛起，讓網通產品與電信服務的相關性與日俱增，促使中磊也開始轉戰電信市場。

也就是說，以往網通產品被視為「電腦周邊」，但在數位匯流之後，就跨入數據、通訊、娛樂，甚至保全。

陳正弘說，他2007年進入中磊時，公司絕大部分營收都來自於網通設備代工；但到2019年時，已有八成是通訊相關產品，像網路攝影機（IP Camera）已是北美地區第二大供應商，此外，還包括網路電話、數位機上盒及智慧音箱等。

值得一提的是，中磊在開發產品時，是軟硬體同步進行，全球擁有超過1,500名研發工程師，其中半數以上為軟體工程師。強化軟硬體整合，也提高了產品的價值。

轉折策略三：全球化布局

中磊積極推動銷售、研發和生產的全球化布局。目前生產據點除了台灣，還有中國大陸的蘇州，與菲律賓、印度等地；產品銷售涵括北美、歐洲及中國大陸、日本等亞洲市場，未來則計畫持續開拓東南亞、中東、拉丁美洲及非洲等新興市場。

「現在的潮流，就是你進入某個國家的市場，他也希望你在那邊生產、為當地創造就業機會，所以，生產也要全球化，」王伯元表示，中磊雖然在美國還沒有生產基地，但未來也不排除仿照台積電赴美設廠，因為美國現在是中磊最大的市場，占比接近五成。

轉折策略四：得人才者得天下

經營事業這麼多年，王伯元深深體會，人才是企業成功的根本。幾年前，他在農曆春節期間看完孫儷主演的大陸劇《羋月傳》之後，更加確認「得人才者得天下」的真理，不只對國家，對企業一樣重要。

對於「人」的管理，他強調「用人唯才」及「把員工當家人」。

中磊運用各國傑出人才，全球七千名員工，高達四分之一為外籍員工。例如，莫斯科有一個研發團隊，清一色是俄羅斯人，而且，大多來自於當地頂尖的莫斯科國立大學。

把員工當家人，更是王伯元特別強調的管理哲學，這是在IBM工作二十年，受到美式企業文化的影響。「我從來沒有把同仁當部下，We are family（我們是一家人），也從不把中磊當成我自己私人的公司。」他強調，「董事長」只是一份工作，負責帶領公司成長。

或許是十分尊重同事的感受，王伯元身邊有許多人，都跟了他很長時間，不只創業伙伴或高階主管，包括司機都跟著他超過三十年，「我當他是自家兄弟，從來沒把他當司機的，我敢保證。」陳正弘補充說，有一次司機受傷住院，王伯元第一個到醫院探望，甚至比司機的家人還早到。

回顧中磊發展歷程，現任總經理王煒於2000年加入，絕對是一個重大關鍵，更符合「得人才者得天下」的真理。

「三顧茅蘆」聘請關鍵人物

1999年，中磊原總經理認為公司發展已超出他的能力極限，主動辭職，希望董事長找一位能帶領公司繼續成長的總經理。王伯元的長女王樂怡大力推薦了她的同學，當時派駐蘇州美商愛默生分公司總經理的王煒。

蘇州剛好是王伯元的故鄉，他特別為此去拜訪王煒三次。但前二次都沒有談到挖角，兩人只是一起旅遊、吃飯、聊天，徜徉於山水中、訪古尋幽，還雇了一條船四處遊歷。這兩次，王伯元只是觀察王煒，看看他的氣質談吐與態度，是否與中磊的企業文化吻合。直到第三次，王伯元才正式邀請王煒加入，「我說，你一直幫老外做事沒意思啦，回台灣吧。」

王煒考慮一段時間後，終於同意回來。很多人說到這一段都會用「三顧茅蘆」形容，不過，都會被喜愛研讀歷史書籍的王伯元糾正：「三顧茅蘆是稗官野史，《三國志》裡根本沒這段，諸葛亮是自己寫信給劉備looking for job（找工作）的。」

王煒加入後，與中磊另一位創辦人兼技術長林斌，成為王伯元最得力的助手，三人合力，將公司營收由2000年的七億元，成長至今早已突破三百億元。

加入中磊之前，從未有過網通產業相關經驗的王煒，之所以能一展所長，主要還是得到王伯元的充分授權。王煒甚至曾在公開場合開玩笑地說，有時他幾乎以為自己是這家公司的老闆。

磨劍十年迎戰5G時代

展望未來，中磊已站在一個對的利基市場上！未來最被外界看好的產品之一，正是中磊投入研發近十年的小型基地台。

拜5G來臨之賜，中磊等到小型基地台的春天。5G雖因高速率、低延遲和大連結的特性，讓人充滿驚喜想像，但基地台的密度必須是4G的三至四倍，這讓小型基地台有了發揮空間。像是建築物密集的辦公大樓或工業區，都可藉由小型基地台來「補洞」，強化網路訊號的涵蓋。

而小型基地台對電信業者來說，還可以降低建置和營運成本。就如同把很多個人電腦PC連結起來，就可以創造出中型、甚至是大型電腦的效能；電信業者也可以用許多小型基地台來取代大型基地台，因為價格便宜許多，後續的維護也更經濟。

在5G技術成熟前，大型基地台一直都是諾基亞（Nokia）、愛立信（Ericsson）等業者的天下，在中磊研發小型基地台之初，外界大多抱著「看好戲」的心態，每年法說會時，分析師們更是炮火猛烈，不斷質疑中磊為什麼要緊抱著這個賠錢貨？

其實，中磊有很多產品一開始都不被看好，現在北美市占率第二的網路攝影機，剛開始也有很多人質疑。陳正弘表示，總經理王煒曾在法說會中指出，如果不投資小型基地台，中磊每年的EPS可以多0.5元。

還好，在堅持多年後，終於等到5G時代來臨、小型基地台開花結果的風光時刻。中磊的產品已正式通過美國聯邦通訊委員會（FCC）認證，並打入日本樂天、美國Sprint及印度Bharti Airtel等大型電信公司的供應鏈，排名全球前三大。

不過，小型基地台的崛起，讓大型基地台業者備感威脅，已開始聯合起來打壓。因此，王伯元強調，小型基地台的發展，仍是一場「進行中的戰役」，不能掉以輕心。

過去媒體在報導中磊的故事時，總會提到他們過去辦公室在汐止東帝士大樓內，一度面臨火災，也被納莉颱風淹水，還有SARS等考驗。王伯元談起這些往事，雲淡風輕地笑著說，那些只是剛好碰上了：「我們現在是水、火、疫都不侵了。」

至於他自己，未來會多一點時間投入有興趣的事情，包括唱歌、讀書，甚至寫文章針砭時政。他強調，把公司治理好很重要，不過，也應該多花點時間了解社會的現況和問題，這是企業家在本業之外，對國家社會的責任。

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中磊電子

創立／1992年

董事長／王伯元

總經理／王煒

員工人數／7000人

主要產品／泛寬頻產品（含家用和企業用）70％、物聯網相關產品20％、小型基地台及相關設備類10％

2019年營業額／318億元

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