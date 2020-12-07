快訊

海自咖哩決戰空自炸雞！日本自衛隊自豪「料理東西軍」

19歲女家中早產 嬰沒哭「以為死胎」阿公竟丟進前鎮河

聽新聞
test
0:00 / 0:00

專訪台達電周志宏／董事參與+文化塑造 把ESG變DNA

聯合新聞網 / 哈佛商業評論
專訪台達電周志宏／董事參與+文化塑造，把ESG變DNA。 張智傑 攝
專訪台達電周志宏／董事參與+文化塑造，把ESG變DNA。 張智傑 攝

【文／張彥文】

經過多年努力，台達已成為業界推行永續概念的模範生。我們請永續長周志宏分享台達的成功經驗，他如何讓ESG徹底深入企業文化，成為企業DNA？

若問，台灣哪家企業推動ESG最有成效？以「環保、節能、愛地球」為經營理念的台達電子，絕對占有一個鮮明的地位。

台達至今已連續十年入選道瓊永續指數（Dow Jones Sustainability Indices, DJSI）當中的「世界指數」，並連續三年獲得產業領導者 （Industry Leader）榮耀。

成立專責機構進行自我檢視

能長期在世界級的評比名列前茅，除了創辦人鄭崇華長期堅持的環保理念外，其實也不斷從自我檢視和外部學習中，找到許多強化ESG的策略和做法。

台達邁入ESG的第一步，從2007年開始，當年成立「企業社會責任委員會」，是企業內最高層級的永續管理組織。「很多事情也是摸著石頭過河，」台達電永續長周志宏指出，當年缺乏相關經驗，也不是很了解ESG應該做哪些事，只是覺得牽涉的範圍很廣，絕對不是一個部門或是少數人能夠推動，因此，決定先成立跨部門的專責單位，由上而下推動。

委員會成立後，第一項任務就是找出著手方向。台達開始積極參與各項外部的評比，一開始先投入台灣媒體舉辦的獎項，包括參加由《遠見雜誌》首創全球華文媒體的「企業社會責任獎」，曾連續多年獲得首獎。

在國內累積經驗後，台達開始邁向國際，參與道瓊永續指數的評比，並於2011年首度列入世界指數。由於台達是跨國公司，採用國際性的指標，有益於和外部的利害關係人溝通。而且，道瓊的永續指數在環境、社會和公司治理，都有很明確的指標，讓他們更容易有推動的脈絡可循。

周志宏指出，台達借助外部的力量來自我檢驗，找出強項和弱項，並依據改善的需求成立專案。專案由專責部門統合相關單位進行，最重要的是將改善工作納入部門目標，並與KPI結合。

董事會積極參與

再來，掌握公司長期走向的董事會，也扮演重要的角色，台達在這個部分做得十分扎實。

首先，董事會定期聽取ESG推動項目的報告，了解進度；而且，在「企業社會責任委員會」中，有接近一半成員是公司董事，等於由最高權力機構來主導ESG。董事們會提出許多關於人權、員工政策、環境政策和風險管理等層面的討論事項，有許多法規和執行策略，也都透過董事會直接通過。

塑造ESG的企業文化

除了管理階層積極行動，更在內部創造與公司策略結合的企業文化，而且由創辦人領軍。

2007年，鄭崇華在內部提出了一個願景：五年內，工廠要節能50％。這件事把大家嚇了一跳，許多人竊竊私語，都覺得是天方夜譚。

但鄭崇華深知，只要建構資訊化的能源管理系統（Energy Management System, EMS），量化能源的使用狀況，就可以分析、診斷，以至於改善。

後來藉由數據化的管理，找出超過160項的節能示範案例，並在2014年底，達到節能50％的目標。與2009年的基準相較，節省近兩億度的電，超過七億元的電費，也減少了10萬公噸以上二氧化碳排放，成效驚人。

不只是工廠端，為了讓研發和銷售部門的同仁有感，台達接著要求資料中心、辦公大樓也要減少30％的能耗，更為此推出一套線上的能源管理工具energy online，在公司各個角落都可以隨時看到各區域和各部門的能源使用狀況及減碳成果，擴大參與感。

透過外部評比的成績、內部節能減碳的作為，且讓員工參與，長期下來，就形成了共同精神，這不但是台達的邏輯、目標和文化，更已變成了DNA。

這樣的企業文化，帶來很強的驅動力。舉例來說，最近台達準備訓練業務部門的同仁，直接面對客戶講述公司的ESG政策及作為，沒想到一宣布，馬上吸引了超過七百名同仁報名，「我本來想說開一場實體課程，接下來就採用線上教學，現在看起來北、中、南可能都要巡迴去上課，」周志宏笑著說。

或許有人會說，以台達的資源和能力，要完成這些比中小企業簡單得多。不過，周志宏指出，其實大公司反而困難，因為廠房多、員工多、遍布全球，要改善基礎設施及同仁心態其實工程浩大。相反地，中小企業用電量、排碳量沒那麼多，設定減量目標反而更容易達成，尤其不要覺得省個3％、5％沒什麼意義就不作為，日積月累就能創造成效。

已是模範生的台達，下一步還有什麼計畫？周志宏透露，正在規畫一套內部碳價計費辦法，假設某部門無法達成減碳，那就必須支付碳費，這筆錢公司可以用來購買碳憑證、綠電，或是成為其他達標部門的獎金。總之，會將環保節能，不斷強化、再深化。

更多內容請見2020年12月《哈佛商業評論》全球繁體中文版〈ESG永續新浪潮

相關新聞

放生三百億營收 神基科技黃明漢轉進獲利藍海

曾經靠筆電代工創造逾三百億的營收高峰，時任神基科技總經理的黃明漢卻毅然跳脫舒適圈，投入強固型電腦的藍海市場。他如何帶領公司走向另一個獲利高峰？

專訪金管會黃天牧／加入ESG精神 推動台灣公司治理3.0

金管會主委黃天牧今年走馬上任，就大力推動永續發展概念。他所提出的「公司治理3.0」是什麼概念？對於台灣的ESG現況又有什麼觀察？

專訪台達電周志宏／董事參與+文化塑造 把ESG變DNA

經過多年努力，台達已成為業界推行永續概念的模範生。我們請永續長周志宏分享台達的成功經驗，他如何讓ESG徹底深入企業文化，成為企業DNA？

亞洲瓶蓋王CEO！宏全國際總裁曹世忠：事業是做出來的 不是講出來的

從騎機車日以繼夜跑業務，到創造超過兩百億的年營收，曹世忠以「要自己淘汰自己，不然就被別人淘汰」的精神走過半個世紀。他是如何把握商機、追求創新，以小瓶蓋成就大事業的呢？

讓傳產融合高科技 奇美食品董事長宋光夫打造包子王國

30年前，宋光夫歸國接手走下坡路的奇美食品。他帶入高科技理念，今日已在全球累計賣出1.3億個刈包。宋光夫是怎麼融合高科技與傳產的各別優勢，打造包子王國的呢？

憑藉三大心法 晶華董事長潘思亮挺過四大轉折

新冠疫情對觀光旅館業造成重大衝擊，但晶華酒店在集團董事長潘思亮的帶領下，今年曾達到連續四個月業績成長。其實，晶華過往也曾歷經不少危機，潘思亮是如何帶領集團蛻變成長，持續走過三十年歲月的呢？

黃男州快速反應變局 造就玉山金十倍速成長

玉山銀行董事長黃男州兼顧企業內部的穩定性和外部的靈活性，在每次危機中尋找新動能，帶領企業走得更遠。玉山因此在激烈的金融圈中表現亮眼，達到十倍的市值成長。

祥碩沈振來成功轉進新藍海 躋身台股千金俱樂部

2004年創辦祥碩科技的沈振來，曾燒光三億元資本額，陷入發展困境，這一路並非平步青雲的他，是靠著什麼致勝關鍵，讓企業轉向發展高速傳輸介面的IC，躍升台股「千金俱樂部」，寫下股后傳奇呢？

大成韓家宇三大關鍵配方 養出「高換肉率」企業體

大成集團董事長韓家宇2001年接棒以來，靠著「三帖關鍵配方」，養出「高換肉率」企業體質，一躍成為台灣百大CEO中的食品業最強執行長。

87歲的「三好」老董 力拚台灣最大口罩廠

1969年成立的康那香，在董事長戴榮吉的指揮下，於這次疫情加入口罩國家隊，打開多扇獲利之門。戴榮吉如何將康那香從女性生理用品大廠，轉為「創新研發不能停」的世界級口罩工廠？

民航機不飛 軍機帶著漢翔起飛

台灣航太產業的龍頭漢翔航空，因疫情期間航空業受到打擊而遭到波及。董事長胡開宏如何突破逆境，以漢翔過去20年民航工業的經驗，轉型投入國產軍機的產業鏈？甚至升級成為F-16戰機的亞太維修基地？

精準回饋助你拚績效

領導力實務之中，沒有什麼比精準回饋更能有效激發員工的高績效表現。這本書以科學的方式說明導致回饋失敗的原因，People Firm人本管理顧問公司創辦人錢德勒，與資深顧問葛利希提出內容豐富並易於遵循的指南，有助於組織領導人推動文化轉型，員工不再害怕回饋，反而因為回饋而得到即時成長。

熱門新聞

放生三百億營收 神基科技黃明漢轉進獲利藍海

螞蟻集團IPO喊卡全解讀

專訪金管會黃天牧／加入ESG精神 推動台灣公司治理3.0

專訪台達電周志宏／董事參與+文化塑造 把ESG變DNA

高年級媒體人轉攻新戰場 傳遞大師精華

疫情危機 化身6成企業「轉」機

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。