專訪金管會黃天牧／加入ESG精神 推動台灣公司治理3.0

【採訪／張彥文、整理／吳敦畫】

金管會主委黃天牧今年走馬上任，就大力推動永續發展概念。他所提出的「公司治理3.0」是什麼概念？對於台灣的ESG現況又有什麼觀察？

金管會主委黃天牧於今年520上任，三個月後，先後發布兩大重要政策：「綠色金融行動方案2.0」與「公司治理3.0 永續發展藍圖」，大力推動台灣上市櫃公司與金融業致力於永續發展，強調環境（Environmental）、社會（Social）與公司治理（Governance）的ESG目標。

金管會推動ESG的背景與目標為何？以下是金管會主委黃天牧接受《哈佛商業評論》全球繁體中文版的專訪內容。

ESG是全球普世價值

《哈佛商業評論》問（以下簡稱問）：請主委分享全世界ESG的發展風潮？

黃天牧答（以下簡稱答）：永續發展這個議題，早在半個世紀前就開始。1967年時，有一個全球智庫「羅馬俱樂部」，曾提出一個觀念──成長的極限。這個觀念認為，如果無窮盡地強調經濟發展，人類與地球的資源是否能支持下去？因而有了《成長的極限》這本書的問世（1972年），45年後，2017年又推出《成長極限的覺醒與共生》一書。

1987年，挪威籍的布倫特蘭（Gro Harlem Brundtland）女士，組織布倫特蘭委員會（Brundtland Commission）在聯合國提出報告，《我們共同的未來》（Our Common Future）。這份三百頁的報告，第一次定義了「永續」。希望這一代享受的生活與物質，下一代也能享受，這就是永續。這個報告產生很多回響。

但「永續」真正變成聯合國的重要政策，是在2015年提出的17項永續發展目標（SDGs），做為人類共同努力的標準，並希望2030年達成。

永續這個議題不是只看氣候變遷，還有所謂的社會跟治理。治理大家都很清楚，除了一般的公司治理，資安也是治理問題。社會層面，就包括人口老化、貧富差距、人權、男女性別平等，或者說種族宗教等。

這些議題，是人類在目前處理的共同議題總和。例如人口老化，2020年，全球65歲以上人口，第一次超過65歲以下人口。另外，貧富差距擴大的問題，可能是全球化帶來的副作用。以治理來說，可能是資安與科技治理的問題。以社會來說，可能是AI會取代很多人的工作機會等。

問：金管會如何推動ESG？

答：永續已是目前世界上的普世價值，我認為，台灣可以在這樣的過程中，扮演更重要的角色，來提升台灣在整個國際社會中的貢獻跟能見度。

那麼，金管會及上市櫃公司能扮演什麼角色？金融業本身就受氣候變遷的影響，可能會衍生出系統風險。但氣候變遷也可能帶來一些商業機會，比方說，提供保險商品，來做為規避期貨變遷風險的工具。

還有很重要的一點，金融機構有資金，不論是透過直接金融或間接金融，資金會配置給需要的企業或個人。如果用ESG做為衡量基準，就可以把資源配置給符合、或期待符合永續發展的企業或專業項目上。

比方說，銀行界在2000年開始有一個自發性的赤道原則，希望跨國大銀行面對專業融資的個案，應去審視這些個案有沒有傷害環境？比方說，在極地開發油礦或是開採礦產，會不會影響生態環境？這些加入赤道原則的銀行，在做商業判斷的時候，就必須以環境保護為先。

問：強調永續原則時，多年來我們使用「企業社會責任」（CSR），現在則用ESG，內涵有不同嗎？

答：內涵概念不斷被強化。企業社會責任（CSR），就是希望企業在行使商業之餘，還能兼顧社會公益。我個人對什麼名稱不特別在乎，我在乎的是內涵。

在荷蘭的GRI（全球報告倡議組織）主持下，界定了一個很嚴謹的格式，告訴大家編纂企業社會責任報告，應注意哪些項目？為什麼要這麼做？因為這樣才能彼此比較，有透明性。GRI主持的雖然叫CSR報告，但也涵蓋了ESG的面向，所以我個人覺得，名稱不必然那麼重要，重點是內涵。

將ESG深植台灣產業

問：出「公司治理3.0」與過去2.0版，主要有何不同？

答：以往的公司治理，比較強調董事會的效能、股東行動主義、資訊透明揭露，而3.0特別加入永續藍圖，要求上市櫃公司或金融機構，揭露相關ESG的資訊，並且推出「永續板」。另外，也鼓勵機構投資人，善盡投資人的角色，關切被投資對象執行ESG的績效。簡言之，對整體上市櫃公司，除了注意傳統公司治理要求的規制，更要求在永續這部分的努力。

此外，還有企業社會責任報告書。目前台灣大概有475家企業在做社會責任報告，大概占整個上市櫃公司的三成。我們希望企業在做社會責任報告書時，不是編纂而已，關鍵是內容是否禁得起檢視？所以還要有一些交易所、櫃買中心、會計師事務所，或者相關的NGO，去檢視品質。數量很重要，品質也很重要。

我們還計畫推動「永續板」，這個「板」的債券不只是關心環境，而是環境、社會、治理都關心。日前已有兩檔永續發展債券發行，發債所籌得之資金主要用於太陽能專案融資、受疫情影響之中小企業融資方案及社會住宅等。這對台灣來講，是一個新的里程碑。

在《彭博》（Bloomberg）的評鑑上，台灣揭露ESG的分數是全球第三名，僅次於法國跟西班牙，已具一定成果。

問：8月時，金管會也推出「綠色金融行動方案2.0」，主要涵蓋又是什麼？

答：我們在2017年推出第一階段的綠色金融，當時主要是金融機構授信、投資、發債方面的綠色議題，成績也不錯。

這次第二個階段，我們要進一步配合國際的趨勢，來了解台灣的產業結構中，什麼可以被歸納為永續？什麼可以歸納為綠色？這不是金融主管機關可獨立完成，故目前正在跟環保署共同研究永續金融涵蓋的範圍，希望明年底能有具體成果。

我們要先把定義做好，再告訴大家要揭露哪些資訊？怎麼去揭露？還要有一個大家交流的平台。當然，再進一步還會思考綠色金融如何帶來商業機會。

緊跟國際趨勢，創造台灣價值

問：台灣有三成上市櫃公司編寫企業社會責任報告書，這樣的比例在全世界算如何？

答：我覺得並不低。這也是一個趨勢。目前外資在台灣上市櫃公司的持股，約四成二。外資為什麼要投資台灣的上市櫃公司？當然，第一個是我們的殖利率還不錯，本益比也合理，但很重要的一點，就是我們上市櫃公司願意重視ESG。

現在，各國重要的投資機構都很重視這一環，比方說美國的BlackRock（貝萊德投信）或Vanguard（先鋒集團），對投資對象不是只有關心每股盈餘（EPS），還很關心被投資事業是不是重視永續？

問：除了法令要求，金管會還有其他方法，讓企業重視永續？

答：我覺得利他就是利己。也許有的人認為，企業做ESG是要花錢的，但做得好的，可以幫助公司賺錢。

我前兩天參加一個座談會，遇到一個高科技公司的永續長。他表示在推動永續發展的過程中，會遇到一些問題，比方董事會問，為什麼要花這麼多錢去做這些事情？他就說服對方，這是國際趨勢，大型企業都在做。後來他漸漸說服董事會，因為他們發覺，當消費者在決定要買誰的產品時，如果價格相當，消費者會選擇ESG做得比較好的那一家。

這表示，如果形象品牌價值做得好，競爭力是有提升的。當全球都以ESG做為普世價值，沒有任何重要的上市櫃公司能夠自外於這樣的潮流。所以重視ESG，是符合商業利益的。

以這點來說，我覺得不待主管機關提供什麼誘因措施，企業自己就會這麼做。尤其台灣有很多上市櫃公司，在國際供應鏈的循環裡面。國際很在乎ESG，所有供應鏈裡的廠商，也都要做到ESG。這麼做是必須的，這是一個生存策略。

問：以您的觀察，台灣企業在執行ESG上是否有罩門？

答：我覺得與其說罩門，應該說關鍵在於負責人對這件事情的態度。如果負責人也認知到永續發展的重要性，而且把永續發展當做策略，這個公司就會特別重視永續發展。

更多內容請見2020年12月《哈佛商業評論》全球繁體中文版〈ESG永續新浪潮〉