憑藉三大心法 晶華董事長潘思亮挺過四大轉折

【文／張彥文】

新冠疫情對觀光旅館業造成重大衝擊，但晶華酒店在集團董事長潘思亮的帶領下，今年曾達到連續四個月業績成長。其實，晶華過往也曾歷經不少危機，潘思亮是如何帶領集團蛻變成長，持續走過三十年歲月的呢？

1990年，投資金額約40億元的台北麗晶酒店（後更名為晶華酒店）完工開幕，創下台灣五星級飯店，結合世界一線精品購物中心的經營模式。

去年晶華國際酒店集團董事長潘思亮，即開始醞釀籌備，今年將展開針對員工、消費者、與上下游供應商的三十週年系列活動。誰料到，一開春就碰上百年罕見的新冠肺炎疫情，讓觀光產業哀鴻遍野。

想不到，這次疫情卻成了潘思亮口中，晶華酒店三十年來的第四個重大轉折。今年截至9月底，晶華酒店集團的整體營收，儘管比去年減少了20％，但比起其他同業，卻是很好的成績，甚至從5月到8月，還連續四個月業績正成長，尤其是旗艦店台北晶華的住房率，回升到四成，是台北商務飯店平均的兩倍。

在城市裡渡假

得以挺過疫情，晶華靠的是創意。疫情發生後，晶華陸續推出一系列新型行銷活動，創造話題與業績。像是住在飯店內，就能享有三天兩夜的郵輪式渡假體驗、日籍管家服務的偽出國東京美食之旅、結合大數據分析及中醫科學的智能養生專案，或是搭配瑜珈修行（Yoga Retreat）課程的住房專案等，讓本來以國際商務客為主的台北晶華，變身為大城市內的休閒渡假酒店，創造特殊體驗。

「因為疫情，我們沒有了商務和國際市場，反而能夠重新檢視自己的血統，找到新的出路，」潘思亮說。

談到晶華的血統，就要講到潘思亮的最愛：香港麗晶（Regent）酒店。1981年開幕的香港麗晶，毗鄰尖沙咀海濱，房客可直接眺望維多利亞港海景，是麗晶酒店旗下首間旗艦店，曾經連續十年榮獲世界最佳飯店。

香港麗晶的定位就是城市渡假飯店，因此酒店入口從大馬路向後退縮了500公尺，希望創造出鬧中取靜的渡假感。這個概念後來也套用在台北晶華，當初就是由香港麗晶團隊協助台北晶華創立，包括入口從中山北路向後退縮，客房和宴會廳都採用落地窗，希望讓客人更接近陽光和外在的環境，身在城市卻能享有渡假的感受。

共學、共創、共好

潘思亮強調，今年疫情，反而讓晶華如同浴火鳳凰重生。因為他們回歸香港麗晶創始的初心，才得以推出一系列以城市渡假為主題的創新服務。

而這個「找回初心」的轉型過程，則是透過三項要素來達成：共學、共創、共好。

首先是共學。疫情期間，客人不上門，那就讓員工上課、學習。晶華因此推出一系列內部員工培訓課程，包括私人管家服務、廚藝傳承、旅遊行銷企畫和電子商務等。

共學後，馬上帶來共創的效應。以往飯店分工細膩，人員各司其職，共學讓每個人開始學習不同的專長，也為後來各種渡假式服務奠定基礎。本來做櫃檯接待的同仁，晚上得負責規畫表演節目，餐飲部的同仁可能要去游泳池帶水上活動，從原本的精細分工，變成專案活動主持人。

什麼是共好呢？潘思亮解釋，飯店是一個古老的行業，以前叫做「客棧」，沒有現代飯店接待、房務、餐飲等不同的部門，就是單純地由主人負責照顧和接待客人，這就是「款待」的原意。

除了今年的新冠疫情，潘思亮總結，過去二十年來，他還經歷了三次重大轉折點。

轉折1：輕資產，重管理

第一個就是收購東帝士股權後，迅即進行堪稱台灣企業史上第一次現金減資，讓晶華轉型為輕資產、重管理的公司。

以往台灣的飯店業者多為開發商，買了土地再蓋飯店，需要大量資金，股本很大。但國外的酒店知名品牌，都是由管理者經營，而不是業主，應從資本財轉型為管理財。而且每年的現金流已經足以支應管理上的需求，如果不再蓋新飯店，並不需要這麼大的資本。

原本股本高達五十幾億，潘思亮決定減資五成，幅度之高，令市場譁然，2006年再二度減資。這二次出手甚至成為商學院公司治理的個案教材。

轉折2：被SARS「逼」出來的創意

2003年的SARS，對晶華當然是一大重擊，但也是學習成長的重要關鍵。客人瞬間消失了，但設施、人力的成本並不會減少，怎麼辦？那時潘思亮就意識到，危機時，一定得發揮創意，把原來的服務延伸。

客人不上門，我就幫你送到家。晶華做外燴、賣便當，就是從那時候開始的。當時也把空出來的房間，租給不少外商當臨時辦公室，減少群聚感染的機會；或是提供飯店深度清潔的服務，例如飯店閒置的大型水洗設備，幫豪宅客戶清洗地毯、窗簾，想盡辦法讓所有人動起來。

轉折3：金融海嘯中買下麗晶品牌

第三個衝擊點，是2008年的金融海嘯，但它沒有衝垮晶華，反而造就台灣擁有第一個世界級的觀光旅館品牌，也就是麗晶。

當年的金融海嘯，讓北美地區出現「反奢華」的風潮，擁有麗晶酒店品牌的美國卡爾森集團打算出售「麗晶」這個品牌。

經過一年半磋商，花費了幾百萬美元，動用十個律師事務所……，台北晶華買下這個過去二十年一直在付授權費的品牌。

「血統是關鍵，我了解這個品牌，我們在台灣經營了二十年，」潘思亮表示，其實，台北晶華並不是出價最高的業主，但只有台北晶華會把麗晶當成「掌上明珠」來照顧，「她是我的最愛，也是唯一，我們會全心全力撫養她，讓她發揚光大。」談起十年前的往事，潘思亮仍然顯露出強烈的情感。

除了情感的層面，潘思亮當然還有在商言商的理由。

第一，台北晶華使用麗晶品牌的授權合約，即將於2010年到期，與其繼續付權利金，何不直接成為品牌擁有者？還可以收取全球其他麗晶酒店的權利金。

第二，如果麗晶品牌所有權易主，未來合約勢必重談，甚至要更名或是退出，有非常大的不確定性，買下來，連招牌都不用改，「這是天上掉下來的禮物，我還非買不可哩。」

買下麗晶品牌，還有一層個人情懷：潘思亮要讓麗晶酒店重回香港。

1981年開幕的香港麗晶，雖然風光多年，但經過轉手，早已改掛上洲際酒店的招牌。潘思亮總是心心念念，要把麗晶這間旗艦店的招牌，重新掛回去。

2016年，這個夢想出現契機。香港洲際酒店的業主換人了，新業主是潘思亮的朋友，也懷念舊時麗晶酒店，想要再掛上麗晶招牌。「我當然願意，只要能回香港麗晶，我什麼都願意，」對潘思亮來說，這似乎又是一個天上掉下來的禮物。

但天下卻沒有白吃的午餐，什麼都願意的代價，是麗晶要釋出一半股權給洲際。

2018年，潘思亮決定出售麗晶一半的股權給洲際集團，雙方成立合資公司，負責經營開發麗晶酒店台灣以外地區的全球性業務。而他換回來的，是現在正在重新裝潢的香港洲際酒店，預計在2022年完工後，將以麗晶的招牌重現於維多利亞港前。

當旁人聽到這段故事，都會覺得潘思亮太浪漫了，不過他強調世界級的酒店，一定要在香港、倫敦、巴黎、紐約等國際級的城市有一間旗艦店，其他地方在他看來，都不夠格。「北京、上海、首爾、馬尼拉……forget it（別提了）！連東京都不能算，」他非常堅持。

將心比心，不裁員減薪

三十年來，能挺過一次又一次的危機，潘思亮靠什麼本事？

他說，第一重要的是企業文化。「文化比策略還重要，因為企業文化在危機的時候才能感應出它的力量和價值，」潘思亮強調。不管是SARS還是新冠肺炎，他堅持不裁員，當大家有向心力，碰到危機時才會全體動員！

而潘思亮最強調的企業文化是什麼？「將心比心，以人為本」。對顧客，要將心比心，提供最全人化的款待。對員工也是將心比心，因此不會裁員減薪。

他的第二項管理心法，則是品牌優勢延伸，關鍵就是培育出的許多管理人才。現在晶華酒店集團旗下有十多家飯店總經理，都是自己培訓的，最具代表性的是捷絲旅的總經理陳惠芳，員工編號第二號，是比潘思亮更資深的晶華人。另外像台南晶英酒店總經理李靖文，之前是台北晶華的人資主管等，都是品牌優勢延伸的代表。

第三項潘思亮強調的，是晶華酒店的使命——把世界最好的帶進台灣，把台灣最好的呈現給世界。

像是有「全台精品首府」之稱的麗晶精品，早在三十年前飯店開幕時，就率先將香奈兒、愛馬仕、迪奧等精品引入台灣，至今仍有許多董娘貴婦級的忠實粉絲，今年因為這些高端消費族群無法出國，精品業績還逆勢成長了20％，幾乎要追平飯店業績。

台北晶華也是許多國際名人來台下塌的首選，曾經接待過籃球之神麥可喬丹、搖滾巨星麥可傑可森、女神卡卡、席琳迪翁、大導演李安和華裔大提琴家馬友友等人。

至於如何讓世界看到台灣？像是台南晶英酒店，運用台南孔廟的格柵做為裝置意象，將文化古都的意涵融入飯店，或是像捷絲旅台大館用黑板，西門町館則把塗鴉做為設計元素等，目的在彰顯在地文化，與世界連結。

今年55歲的潘思亮，把人生最精華的三十年都奉獻在此。對他來說飯店早已不是一項工作，而是一種生活形態，也是他保持一貫熱情的動能。

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