讓傳產融合高科技 奇美食品董事長宋光夫打造包子王國

【文／張彥文】

30年前，宋光夫歸國接手走下坡路的奇美食品。他帶入高科技理念，今日已在全球累計賣出1.3億個刈包。宋光夫是怎麼融合高科技與傳產的各別優勢，打造包子王國的呢？

有家食品廠，每天生產的包子高達五十萬個，已多年蟬連台灣冷凍包子銷售冠軍。全台各大便利商店販售的包子，85％都來自這家公司。他們也是台灣第一家獲得日本加工肉品輸入許可證的業者，生產的米奇手掌造型刈包，成為東京迪士尼最受歡迎的餐點。

它是奇美關係企業「奇美食品」，主力產品包子和饅頭，占總營收的六成五。奇美生產的刈包也深受美國、歐洲等地消費者歡迎，全世界銷售量突破1.3億個。

2016年12月，就在台南航空站正對面，奇美食品幸福觀光工廠開幕。搭機旅客只要憑登機證，來到觀光工廠，就可以兌換一杯免費的咖啡。進來走一遭，更可以了解一顆顆美味的包子，是如何從饀料調製、麵皮發酵、製作成型，到成為餐桌上的美味佳餚。

傳產高科技化／高科技傳統化

館內最特殊的展品，是一具自動化包子機。這台三十年前自日本進口，目前已經退役僅供展示的「古董」，當年可是十分先進。只要放入麵皮和饀料，一分鐘可以「捏」出32顆包子，不但快，更重要的是標準化，每顆包子的大小重量完全一樣。

「標準化」一直是奇美食品做包子的準則。三十年前，被舅舅許文龍從美國叫回台灣，接手創辦於1971年的奇美食品後，宋光夫決定結束原本的出口冷凍鰻魚事業，改生產國人天天都要吃的包子，從此打造出包子王國事業。

他常說，奇美包子是可以拿尺去量的，大小外觀都完全一樣。「既然我要商業化，就要尊敬消費者，不能賣給他不好的東西，」所以，他是以科技產品的概念來製作食品，要求自家產出的包子有一定的形狀、一定的高度、一定的圓周，品質絕不馬虎。

為了確保包子的風味，必須嚴守SOP。蒸熟後，立刻進行零下36度的急速冷凍，讓包子的中心溫度降到零下20度；更重要的是在運送過程中，必須全程保持零下18度，這樣的包子就可以保鮮一年，在復熱之後仍能保持良好的口感。

宋光夫帶給奇美食品的原則，就是傳統產業高科技化。

「麵粉是活的，加了酵母之後更是不可控的東西，」宋光夫長子、目前擔任奇美食品總經理的宋宗龍補充，以速食業的巨擘麥當勞來說，全世界的大麥克（Big Mac）漢堡一定都長得一樣，這也是奇美的目標。

雖然納入科技化的管理制度，但基於許文龍打造幸福企業的理念，管理仍維持「人的溫度」，宋光夫稱為「高科技產業傳統化」。所以，奇美食品儘管生產流程高科技化，但員工做得不好，會給改善機會，或是再加強教育訓練，而不像高科技業一切以績效目標為導向，不留情面。

手持傳產與科技業兩把刷子

為什麼堅持用科技業的模式管理食品工廠？這得從被奇美集團內部暱稱為「宋ㄟ」的宋光夫身上說起。因為除了奇美食品，他之前還身兼奇菱科技和奇菱光電兩家公司的董事長，在經營科技和傳產領域的雙重經驗下，讓他產生了獨特的管理思維。

三十年前，由於奇美食品營收狀況不佳，連年虧損，所以許文龍把當時在美國經營貿易公司的外甥宋光夫召回台灣，希望他幫忙把這家公司的業務結束，唯一的要求就是照顧老員工。

「他（許文龍）只交代我一件事，就是把這些歐巴桑照顧到退休，」宋光夫說，當時奇美食品有很多老員工來自鄉下，沒讀什麼書，家裡很窮，在奇美食品做了一輩子，許文龍覺得公司對這些人是有責任的，不能讓他們失去依靠，提出這樣的叮囑。

除了奇美食品之外，還有另一家公司「奇菱樹脂」，也被許文龍託付給宋光夫。

奇菱樹脂雖然不像奇美食品長期虧損，但也看不出什麼前景，所以同樣被許文龍列為「留校查看」的對象。

想不到，宋光夫花了幾年時間，硬是把奇菱樹脂從一家做塑膠染色的傳統產業，搖身一變成為製作複合材料的高科技公司，後來更投入液晶電視背光模組的開發，分拆出去成立奇菱光電。

柔軟身段，從頭學起

回想當時，從事塑膠染色的奇菱樹脂，幾乎都是靠人的經驗，染料要調配出什麼顏色、深淺濃淡，全憑老師傅一句話。這樣的公司怎麼管理？經驗又如何傳承？對這個行業一竅不通的宋光夫，第一步就是走進工廠，跟著工人一起蹲在大染缸旁從頭學起。他甚至找了一個在工廠旁，原來擺放腳踏車的棚子，鐵皮屋頂搭一搭，就當做辦公室。

「我還記得屋頂是斜的，是車棚最斜的地方，下雨的時候聲音特別大，」宋宗龍印象深刻。由於廠內都是生產區域，車棚是唯一能找出來的辦公空間。

堂堂總經理屈居腳踏車棚辦公，不委屈嗎？「工作只是一張桌子，沒什麼委屈的，I don't care（我不在乎），」宋光夫說得雲淡風輕。

即使到今天，宋光夫的辦公室，仍選擇設在奇美觀光工廠停車場旁的一幢鐵皮屋內，只比一般企業的經理辦公室稍大。他真心相信，「企業的成功，永遠比個人的排場重要。」

轉型化身集團金雞母

經過幾年努力，奇菱成功轉型，把塑膠染色全面電腦化和標準化，建立了至少五十萬種以上的色彩資料庫，可以依照需求客製化。現在iPhone專屬耳機AirPods的白色，也是奇菱科技為蘋果量身打造的。

1997年時，許文龍覺得LCD面板業，是這一世紀千載難逢的投資機會，決定投入，直到2013年出售給鴻海集團創辦人郭台銘前，宋光夫也成為新事業體的核心成員。許文龍要求宋光夫協助找材料和產品，奇菱科技因而跨入面板的背光模組，為此還分拆出一家新公司——奇菱光電。成立後業績快速成長，2007年尾牙席開八百桌，創下歷史紀錄，許文龍還親自到場致賀鼓勵。

2010年，奇菱光電全盛時期，韓國三星製造的液晶電視背光模組，有一半都來自奇菱，年營收高達新台幣八百億，當年是全國一千大企業前一百強。宋光夫回憶，出貨量最高紀錄，是曾一口氣包下超過150架的747貨機負責運送。

但面板業升級速度太快，投資成為無底洞，許文龍決定退出，也將奇菱光電這個金雞母出售，宋光夫就這麼離開了他一手養大的企業。

「我們是集團，還是要跟隨創辦人的腳步，」儘管不捨，但宋光夫對於創辦人的決策全力配合。奇美集團雖然規模驚人，卻從未上市，股份由原始創辦家族成員持有，非常團結一致。

2015年初，完全結束面板事業後，宋光夫將全部心力放在包子饅頭上。但，奇美食品當初為什麼會選擇做包子呢？

奇美食品曾是鰻魚外銷日本第一大，但後來主事者無心經營，在宋光夫接手時，已經被其他業者超越，生意愈來愈差，再加上鰻魚養殖需要大量抽取地下水，對環境傷害很大。即使不收攤，一樣得轉型。

做什麼呢？宋光夫想到許文龍跟他說：「做事業要找可長可久的東西。」而奇美食品之前做過包子，這是台灣人都愛吃的東西，從包子還可以衍生到饅頭、水餃，都很合乎一般大眾的喜好，應該可長可久。

兩大關鍵，把包子賣向國際

而奇美食品能成長茁壯，還有兩項關鍵。

第一就是在1991年於7-ELEVEN推出的「大燒包」，造成市場熱銷，這個合作案由當時擔任7-ELEVEN總經理的徐重仁居間促成，賣到7-ELEVEN的包子，一度高居奇美食品業績的九成。

徐重仁被宋光夫視為生命中的貴人，二人雖然都是台南人，之前並不認識，合作之後才發現，彼此老家走路距離不到十分鐘，頗有相見恨晚的感覺。

但尷尬的是，統一自己就在做包子，旗下的便利商店為什麼跟奇美買包子？連統一集團創辦人高清愿都曾經調侃宋光夫：「宋董，我們的包子做不贏你。」

奇美食品得到的另外一項加持，就是取得日本加工肉品輸入許可證，重新開啟外銷的大門。

說「重啟」，是因為奇美食品本來有大量來自日本的訂單，但自1997年台灣爆發口蹄疫之後，就無法再外銷日本。宋光夫在2000年前後，主動接洽日本農林水產廳，並依據他們的要求，耗資五千萬元改善工廠設施及作業程序，才成為台灣第一家獲得日本進口許可的肉品加工廠。

現在，奇美食品外銷的比例持續擴張，已接近全年營業額的三成，銷售超過三十個國家，以刈包為主力產品。其中最知名的就是米奇手掌造型的刈包，這款刈包採用日本長崎的角煮燒做為豬肉調味，連蔡英文總統吃過後都讚不絕口。

近幾年來，全球飲食趨勢大變革，愈來愈多居家冷凍即食料理的需求，奇美當然不會錯過。打開官網，從靈芝雞湯、豬排、到時下最夯的舒肥嫩雞胸等產品陸續推出，產品線愈來愈多元。

去年，奇美食品首度邁出台灣，在菲律賓建廠，將目標瞄準東協國家，可惜12月底正準備量產時，就碰上新冠肺炎疫情爆發，暫時喊停。然而，未來要走國際化的方向非常明確，奇美食品的下一章，仍然值得期待。

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