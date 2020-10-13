大成韓家宇三大關鍵配方 養出「高換肉率」企業體

【文／林珮萱】

大成集團董事長韓家宇2001年接棒以來，靠著「三帖關鍵配方」，養出「高換肉率」企業體質，一躍成為台灣百大CEO中的食品業最強執行長。

國內農畜暨食品大廠大成集團，今年業績亮眼，不畏疫情、逆勢成長，第一季稅後盈餘創新高，達5.6億元。光1至8月的累積營收更突破五百億元，全年度可望再創新高。

「外界以為食品業全部受惠於疫情，其實我們成長動力還來自內部整頓！」大成董事長韓家宇一語中的。確實，早在新冠疫情爆發前，大成便表現亮眼。2019年營收777.7億元，稅後純益22.8億元，年增13.6％，創下歷史新高。

大成是國內老牌企業，1957年，由韓浩然創立，二代韓家宇自2001年接任董事長。大成以油脂、飼料起家，現已是橫跨農畜養殖、食品加工、餐飲通路的跨國企業，版圖涵蓋台灣、中國大陸、印尼、越南等地，海內外合計超過一百家子公司。

六條龍加五財

今年最新一屆《哈佛商業評論》台灣百大CEO評比，韓家宇獲第29名。上屆（2018年公布）居第35名，今年不僅往前躍進，更一舉成為全台食品業第一。

韓家宇剖析，大成的產品線逐步達到「六條龍」。在肉品、雞蛋、禽畜、水產等領域，從育種、飼料、養殖、電宰、到食品加工，打造六大產品線的一條龍生產。

至於管理，則是穩穩掌握「五財」優勢，包括管理財、技術財、機會財、品牌財、通路財。大成在多年前導入ERP，健全資訊系統，如今已能做到數位化管理。

農戶常以雞豬的換肉率來檢視養殖績效。觀察近年大成的成長，韓家宇能養出「高換肉率」的企業體質，有三大關鍵配方。

關鍵一：檢討改革，當捨則捨

首先是，「汰弱留強，勇於改革」。2018年，韓家宇著手盤點當時已連續虧損三年的大陸業務，難以改善的就關掉，一些投資也暫緩，把大陸從七條龍縮減到四條，保留具競爭力的項目，並加強業務用通路，如企業、學校、餐飲店等通路。

「如同圍棋術語所說的『棄子爭先』，」圍棋業餘五段的韓家宇在黑白棋盤中體悟商業心法，果然奏效。大陸市場2018年轉虧為盈，小賺1300萬人民幣，2019年已賺1.3億人民幣，預計今年可獲利超過兩億人民幣。

關鍵二：攜手最強策略伙伴

第二招是「強強聯手，找對策略伙伴」。三年前大成宣布與日本最大穀物商、麵粉技術獨步亞洲的昭和產業，簽定合作框架協議，預計投資二十億元，在台灣擴大蛋品、麵粉事業。

雙方早在2003年就在天津合資裹粉廠，2014年，又在天津、上海合作麵粉廠，默契十足後，昭和要往東南亞投資時，就想到大成。只是大成在東南亞已有其他伙伴，腦筋動得快的韓家宇轉而說服昭和到台灣發展。

去年12月，昭和產業社長新妻一彥來台簽約，在彰化二林合資興建雞蛋旗艦廠，完工後每日可以處理兩百萬顆雞蛋，要當全台第一家生食級高標雞蛋牧場。

不僅如此，大成也與日本五大商社之一的丸紅、日本第二大水產公司日冷（Nichirei）、朝日集團等，均有合作關係。

關鍵三：投資未來生財工具

第三招「投資未來，優化生財工具」。近年大成不斷擴大投資，穩穩掌握未來趨勢。2017年，砸下24億，在嘉義馬稠後蓋全新食品加工廠，預計今年底試車，明年第一季投產，將是全台最大單一食品加工廠。

2018年，在屏東成立萬能生醫，看準未來對生物安全的要求，投入動物疫苗領域，雖然3～5年內很難獲利，但長期絕對有益。

更早幾年，大成也在台南總部設置品檢中心（Center Lab），規模比照國家級實驗室，投入破千萬。除了涵蓋化學藥殘、營養成分、微生物，更加上「美味實驗室」，研究數值如何變化會最好吃的科學密碼。

早在2008年，也於屏東新埤設牧場，引進優良豬種配種，自行繁殖種豬，2013年，桐德牧場暨桐德館正式啟用，是第一座由國人自行培育的種豬廠，培育出台灣頂級的「桐德黑豬」。

2001上任至今，領導大成滿二十年，韓家宇還是常在第一線。他手機裡，每天都能看到超過二十個次事業體（SBU）的銷售數字和利潤。最近剛進行重整新事業開發部，也由他親自帶領。

許多前瞻性專案正在醞釀中，像是研究超過五年的人造肉，動物安全疫苗，還有新型食品加工法（MATS）。「還有好多事能做啊，」這位食品業第一名的CEO，未有懈怠，領軍大成持續衝刺。

更多內容請見2020年10月《哈佛商業評論》全球繁體中文版〈2020台灣CEO100強〉

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