祥碩沈振來成功轉進新藍海 躋身台股千金俱樂部

【文／張彥文】

2004年創辦祥碩科技的沈振來，曾燒光三億元資本額，陷入發展困境，這一路並非平步青雲的他，是靠著什麼致勝關鍵，讓企業轉向發展高速傳輸介面的IC，躍升台股「千金俱樂部」，寫下股后傳奇呢？

千金俱樂部」是台股今年以來最熱門的話題之一，被市場看好挑戰股價破千的公司超過十家。其中，高速傳輸介面IC設計廠祥碩，自5月股價突破千元大關以來，最高達1960元，站上股后。祥碩董事長沈振來也在《哈佛商業評論》全球繁體中文版「2020台灣CEO 100強」的名單中，排名26，首度進入百大排行榜。今年累計至8月，祥碩營收41.7億元，不但較去年同期大幅成長76.8％，創下歷史新高，上半年的EPS也高達20.7元。

祥碩雖然現在成績亮眼，但其實2004創辦以來，幾經波折。一路扶持祥碩成長的祥碩董事長沈振來最了解其中心酸。

從黃金期到發展瓶頸

沈振來回顧，1990年代到2005年堪稱是台灣科技創業的黃金年代，幾乎投資什麼都賺錢。他與華碩董事長施崇棠兩個人決定投資許多家公司，都很成功，打擊率很高。2004年時，他在華碩主管主機板業務，知名外資分析師蘇豔雪帶著同學，到沈振來家中提創業構想，一群人就在他家中視聽室投影簡報，這就是祥碩成立的背景。

當年各界看好多媒體影音的發展，祥碩鎖定數位相框的控制晶片為主力產品。但數位相框後來並未發展為市場主流，加上這類應用的系統晶片（SoC）供應鏈主要在中國大陸，台灣很難把餅做大。三億元資本額很快就燒光了，沈振來甚至兼任過三年祥碩總經理，「我當時想，怎麼會做那麼辛苦？」

對的策略+對的人

讓祥碩反敗為勝的轉折點，是兩個關鍵。一是選對策略。由於影音娛樂傳輸需求快速發展，網路數據傳輸量愈來愈大，祥碩在2008年時，決定轉向發展高速傳輸介面的IC，全力投入USB 3.0、SATA、PCIe，以及由英特爾（Intel）和蘋果（Apple）發起的Thunderbolt技術。

這個轉型的決定，讓祥碩切入正確的跑道。PC或是筆記型電腦需要很多高速傳輸介面，台灣又是微軟和英特爾的Wintel聯盟個人電腦重鎮，產業鏈非常成熟，祥碩轉型進入這個領域，正是找到了一片藍海。

第二個關鍵，是沈振來找到了正確的執行者，也就是2007年，從威盛挖角到祥碩擔任總經理的林哲偉。

「哲偉進來之後就愈來愈順，一關一關過，」沈振來指出，他主導策略方向，總經理負責執行，兩個人搭配得十分完美。

進入祥碩前，林哲偉在威盛擔任副總經理，是董事長陳文琦手下大將，沈振來挖角，除了專業能力外，更倚重他在業界的好交情。因為長久任職IC設計公司，林哲偉和許多PC產業像技嘉、微星等廠商都很熟，這些公司跟祥碩的大股東華碩是競爭對手，本來幾乎不會有任何交集，林哲偉等於替華碩把競爭對手變成朋友。

成長引擎＋管理心法

找到對的策略和對的人之後，2010年，祥碩開始出現明顯的獲利成長，2018年起EPS突破15元，今年上半年更超過20元，這一切都是基於轉型後的兩項成長引擎。

首先，是USB 3.0的獨家技術。祥碩在2009年時，成為台灣首家取得USB 3.0晶片設計認證的廠商，到USB 3.1時，更是全世界第一家取得USB協會（USB Implementers Forum）認證的公司。「我本來只期望他（林哲偉）做到前三名就好，沒想到做到第一，」沈振來不忘稱讚同仁。

具備了這樣的技術實力，也開啟祥碩與超微（AMD）的合作。2014年，祥碩取得超微代工訂單，正是高速成長的關鍵。尤其祥碩為超微獨家設計和代工的多款主機版晶片組，效率和穩定性深受市場肯定，再加上疫情造成遠距辦公及教學的需求，未來只要PC和筆記型電腦接續成長，祥碩就可以持續成長動能。

此外，祥碩也意外成為中美貿易戰的受益者。由於中國大陸去美化，許多大陸的資料中心，都改用本地的伺服器，祥碩在大陸的分公司也因此取得浪潮、曙光等伺服器高速傳輸晶片訂單，後勢看漲。

而不論是USB的晶片設計，或是超微的代工成功，背後都有兩項重要的管理心法，其一是「一次就做對」。沈振來指出，IC設計的生命週期大約是一年，如果做錯了，要隔一年才有機會翻盤，因此一次做對很重要，「IC公司速度很重要，代表的是錢」。

其二則是「及時反應市場」。「客戶在做板子（主機板）的時候，你的IC就要出來，」林哲偉強調，這關乎執行的速度。

展望祥碩未來，在代工部分，希望能在超微之外，開拓第二、甚至第三個客戶。另外則是新市場，尤其是中國大陸的持續擴張，希望能從目前僅占營業額的5％，至今年底能翻倍成長。祥碩能否在外資一片看漲聲中持續成長，值得期待。

更多內容請見2020年10月《哈佛商業評論》全球繁體中文版〈2020台灣CEO100強〉

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