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黃男州快速反應變局 造就玉山金十倍速成長

聯合新聞網 / 哈佛商業評論

【文／張彥文】

玉山銀行董事長黃男州兼顧企業內部的穩定性和外部的靈活性，在每次危機中尋找新動能，帶領企業走得更遠。玉山因此在激烈的金融圈中表現亮眼，達到十倍的市值成長。

曾是國內最年輕的金控總經理，甫於6月接任玉山銀行董事長的黃男州，再度登上台灣CEO 100強的排行榜，位居第20名。不但較2018年的35名大幅上升，更在金融業排名第一，績效勝過許多國內大規模的公民營金控。

把握每一次轉機 走得更遠

2008年接任玉山金控總經理，碰到金融海嘯；今年升任玉山銀行董事長，又面對新冠肺炎疫情的挑戰，旁人看來可能會覺得「運氣不好」，但黃男州自己倒是很樂觀，「每次世界性的大震盪，對企業來講都是一個新的起跑點，」危機其實是企業尋找新動能的機會。

例如2008年金融海嘯，肇因於紐約金融業的貪婪，動搖了全球民眾對金融業的信心，從此玉山投入更多資源推動企業社會責任。

2012年，玉山加速推動國際化，在亞洲快速擴張，目前在台灣以外九個國家，共有28個營業據點。過去許多在台灣無法觸及的客戶，透過海外分行而能有更深度的往來，讓玉山從「點」的拓展，擴大至「面」的經營。

回顧擔任玉山金控總經理的12年，金控資產規模從8,400億成長超過三倍，來到2.7兆；市值的成長則更明顯，成長了2,564億元，幾乎十倍之多，在本次台灣CEO百強當中，市值成長高居所有企業領導人的第十名。

兩大成長引擎 實現靈活發展

雖然屬於中型金控，但玉山小而美、小而強的實力，讓其他大型金控倍感壓力。「玉山運作比較靈活，創新也反應得很快，」安永聯合會計師事務所所長傅文芳指出。

玉山依靠兩大成長引擎，在競爭激烈的金控圈中突圍。第一就是快速成長的數位金融服務。

2015年，數位浪潮來襲，玉山創國內金控之先，成立數位金融事業處，2016年開始招募科技儲備幹部（Technology MA），延攬電機、資工、數學、物理等科系畢業生；2018年則禮聘時任台灣人工智慧學校執行長的陳昇瑋出任首任金控科技長，陳昇瑋於今年4月不幸辭世後，由台大資訊工程系教授張智星接任。

目前玉山各項產品（信用卡、貸款、基金、外匯等）數位銷售占比逾六成，其中線上辦理外幣定存或買賣外幣更高達98%，電子支付業務則是銀行第一大。

第二項成長引擎，是多元化的業務推展。低利率時代，傳統的存放款利潤愈來愈低，玉山積極轉向財富管理、信用卡、房貸和外幣存款等業務，創造另一波營收成長。到2020上半年為止，財富管理手續費淨收入47.5億元，成長21％，創歷年新高。信用卡發卡量全台第三大，但刷卡金額已超越中國信託，直追第一名國泰世華。

優秀CEO的六項特質

帶領玉山金繳出亮麗成績單，黃男州如何評斷一個「優秀的CEO」？他認為，每個卓越領導人的個性、風格縱然不同，但都有一些共同特質，第一就是誠信正直、值得信賴。因為企業由許多人組成，成功必然是「集眾人之力」，誠信正直的領導人，才能發揮群體的力量。

第二則是要平衡各方。好的領導人要能兼顧所有利益關係人，包括董事會、股東、員工及社會大眾，創造最大的利益。

第三是要有快速的應變和決策能力。以往，領導人都是盡量蒐集資料，經過深思熟慮，有九成把握才做決策。如今局勢變化又快又急，領導人得在錯綜複雜卻資料有限的情況下快速做決策，然後不斷修正。

第四，要不斷學習、不斷成長。因為環境、科技、市場都在快速變化，領導人若能加強自我修練，可以增加決策正確率。

第五，兼顧企業內部的穩定性和外部的靈活性。企業內部要保持穩定，要先釐清企業的文化、願景、理念，同時讓員工充分理解，再加上不間斷地訓練員工和培育人才。至於外部的靈活性，則強調快速的資源調整分配。當公司策略或外部環境變化時，可以快速轉向。

黃男州以人體為例指出，內部的穩定就像平常積極鍛鍊身體，等到需要外部靈活性的時候，就可以跑得快、跳得高。

第六，接受創新的挑戰，也要控管失敗的風險。眾所皆知，好的企業領導人必然是不斷鼓勵創新，也能容許失敗，但更重要的，是控管失敗的風險。至於違反法律和道德的創新，更要絕對避免。

在靈活的管理和快速的反應機制下，玉山保持不墜的競爭力，黃男州的管理哲學，相信也同樣適用在許多不同產業。

更多內容請見2020年10月《哈佛商業評論》全球繁體中文版〈2020台灣CEO100強〉

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