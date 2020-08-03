中保科技副董事長林建涵：要消費者「生活沒有我們就不行」

【採訪／楊瑪利、張彥文 文／張彥文】

談到保全業，許多人立即聯想到的，是許多大樓裡坐在電梯口前的「阿伯」。他們24小時3班坐鎮，除了遏阻宵小，還要幫忙收發信件、管制社區車輛進出、公共設施巡查報修、接受住戶訴苦……堪稱是一個勞力密集的傳統行業。

近幾年來，傳統保全業更是挑戰重重。台北市保全公會指出，由於保全人員待遇低、福利差、工時長、責任重，很難吸引年輕人，因此流動率偏高。加上同業低價競爭，使得整體環境愈發艱困。

不過，成立於1977年的中興保全，卻已全面顛覆了這個產業，堪稱把一個傳統產業，變成科技產業了。

從住家到城市服務一手包辦

43年前，中興保全剛成立，從提供住家與商店保全服務開始。但如今，早已跳脫框架，透過物聯網、無線通訊等技術，提供智慧住家到智慧城市的全方位生活服務。

「以前我們只做商務與住家，但現在，可以從你的家、到大樓、到社區、再到整個智慧城市，從小到大，我都做了，」中保科副董事長林建涵說。

2019年，中興保全正式改名為「中興保全科技」（簡稱中保科），宣示轉型升級為科技公司的決心，近幾年來，年營收穩定維持在130億元以上，市占率高達六成，長期盤踞台灣保全業的龍頭寶座。

即使今年受新冠肺炎疫情影響，中保科前六個月的營收仍超過67億元，甚至高於去年同期。主要成長動能就是在疫情下，中保科很快推出人臉辨識與自動測量體溫的機器，取代人工一個個量體溫，成為各大辦公大樓的必須裝備，讓業績紅不讓。

學成歸國，推動數位轉型

談到中保科近年來的轉型，關鍵人物就是董事長林孝信的次子，現任中保科副董事長的林建涵。

2004年，林建涵取得英國米德爾賽克斯大學（Middlesex University）行銷管理碩士後回台灣，進入中保，從最基層的專員開始歷練，至今已過16年。

這16年來，他一路把中興保全逐步變成一家科技公司外，他笑說，身材也比起回國之初發福不少，「我大概胖了二十多公斤，」林建涵笑說，剛回國時，他才54公斤，公司裡的阿姨們都對他很好，常常帶餅乾零食給他，中午幫他叫便當。或許是在國外求學多年，覺得台灣的便當無比美味，吃著吃著身材也就這麼回不去了。

升大學前的那個暑假，林建涵曾在公司實習，擔任業務員，每天騎機車出門掃街，看到有商店正在裝潢，就走進去，介紹保全服務。

剛回國時，他也聽到許多資深員工分享公司的發展歷史。其中印象最深刻的是，早期的保全會抓小偷，公司甚至發出高額獎金，抓一個小偷給五萬元，以當時的薪水來說，幾乎是天價。「保全員看到小偷，像是看到一袋長了腳的錢在跑，」他幽默形容。因此30、40年前，很多剛退伍的年輕保全員，巴不得執勤時能遇到小偷。曾有一位主管，兩隻手、加上腳，一次抓到三個小偷，領了15萬獎金，也有保全靠抓小偷的獎金，買了三棟房子。

雖然重賞之下必有勇夫，但也增加了人員執勤時的風險，後來中興保全才逐漸廢除了獎金制度，碰到狀況時，必須通報警消人員到場協助處理。

抓小偷的年代或許太遙遠，但林建涵算是親身見證了中興保全從傳統走向科技化、智慧化的轉型過程。

深化多元服務，讓客戶有感

十幾年前的保全，「可能只是一個裝在牆上的開關，下班時設定、上班時解除，」林建涵指出。但是如果一整年都沒有發生什麼事，保全公司的存在感其實很低，業務到了年底續約時，還常被客戶質疑，總是收錢的時候才會出現，「好像中保什麼事情都沒有做？」

林建涵發現，保全提供的是一種看不見的價值：給客戶安心，可是客戶會覺得自己沒有接受到具體的服務，因此他開始思考，除了「安全」或「安心」這樣的保證外，保全業還能不能提供其他的，特別是讓客戶有感的服務？

除了內部的改革壓力外，2008年的金融海嘯，則是外在的推力。當時，許多中興保全的客戶為了節省開支，首先就把看不到、摸不著的保全解約。讓傳統保全轉型升級更形迫切。「還有什麼東西可以綁住客戶？」林建涵思考，「為什麼他們的服務一定要限制在跟保全有關？」

中保的企業用戶占七成，其中又以餐飲業者比例最高，因為餐飲業者的硬體投資不小，有很高意願裝設保全。但經營餐廳的多是年輕族群，滿腔熱血的人很多，懂得經營管理的卻不多。

為何不提供這些餐飲客戶POS（銷售時點情報系統）？讓中興保全除了門戶安全外，還可以提供銷售管理、營運分析、雲端備份等功能，教客戶如何利用數位工具提升經營績效。

這些人既然已是中興保全的客戶，更可以進一步思考其他需求。像是為了安全，會想裝監視攝影機；再者，每天都有大量的現金進出，所以需要保險箱；而廚房有火災的潛在風險，因此需要滅火器……到最後，餐廳中跟安全有關的所有需求，中興保全都可以一站購足。

不過，相關法令規定，保全業者不能經營無關保全業務的項目，因此只要有新項目，就得另外成立公司。至今，中保科旗下已經成立了超過三十家公司，服務項目含括電氣、空調、防災、物流等。

走在無線智慧住宅的前線

商業客戶的推廣雖然相同成功，但中保在一般住家則遇到了瓶頸。除非是透天厝或豪宅，不然一般住宅不太會想裝保全系統，但豪宅又擔心施工過程可能會破壞裝潢，所以住宅的業績成長緩慢。

後來，中興保全轉向科技，尋求解方。大約在七、八年前，網路和無線技術開始成長，中興保全希望在減少人力需求和降低營運成本的前提下，透過無線網路的布建，結合物聯網來推動結合保全及智慧生活的服務，這是2015年推出「中保無限＋」服務的起源。

無線網路最大的好處是節省拉線的成本和施工時間，也不需要破壞裝潢，是推廣到一般住宅的大利多。過去傳統拉線，光估價就要算很久，改成無線後，不用拉線成本，貼紙貼一貼就好。

只是，一開始這樣做，也是困難重重。

首先是法令和技術限制，要讓全屋都變成無線環境需要裝很多台路由器，每月服務費超過九千元，一般家庭無法接受。

其次是消費者對於「無線」這件事還是不安心，總覺得看到線才踏實，而且無線網路技術幾年前也不夠穩定，一旦斷訊就引來客訴。

怎麼辦？中興保全一方面和相關單位協調修改法令，再加上技術不斷進步，服務費因而大幅降低到1,600元。至於消費者的信心則要靠不斷提升網路穩定度和服務品質。

林建涵回憶，當時團隊一週至少要開三次會，討論所有問題怎麼解決、開會頻率甚至維持一年之久。

而之所以能及時調整改進，也因為中興保全在四十多年前成立之初，就設置了研發部門，目前已是一個近三百人的大型團隊，是競爭利器。

國外取經，力推物聯網生活

為了轉型，過往接觸的領域也得轉向。以往中興保全會去世界各地看安全博覽會，但看來看去發現設備、系統都差不多，「我們既然要面對消費者，那不是應該去看CES（美國拉斯維加斯的世界最大消費電子展）？」林建涵說，看了CES才會知道市場的最新趨勢，可以帶回台灣研究。

看CES另外一個意外的收獲，是發現很多台灣的優良製造商，產品又好又便宜，直接留下聯絡方式在台灣採購更是划算，還可以要求客製化供貨。目前很多中保科的合作廠商都是在CES找到的，被林建涵形容是「挖到寶」。

在推動物聯網的過程中，其實還有一段插曲。

因為想把消費者的家變成像電影《鋼鐵人》一樣萬物聯網，所以林建涵很積極地尋找家電設備商，目標鎖定國產品，希望合作推出MIT的物聯網家電。不過或許是起步太早，七、八年前台灣都還沒有家電廠商在做物聯網的產品，要不是沒聽過，就是不想花錢。

雖然後來一度與大同公司開記者會宣布推出智慧家電平台，強調物聯網的延伸及應用，也因為雙方對於商業模式的想法不同而不了了之。

在這段過程後，中保科在針對消費者端的做法也有些微調整，從「智慧家庭」（smart home）轉變為「智慧安全」（smart safety/security），推出像是智慧電子鎖、瓦斯漏氣偵測及截斷、遠端APP環境監控等產品，透過手機設定及解除，在家中更可以透過智慧音箱來遙控。

鋪展深入日常的生活服務

中保科目前的發展重點，則是整合公司資源在建築、消防、防災等領域布局，從過去商務和住家的範疇，進一步跨入智慧城市的領域。15年前，中保就已經開始承接台中科學園區安全監控和車牌辨識，後來也投入桃園機場、新竹科學園區、台北花博、台北世大運等安全監控管理，累積不少大型規畫的經驗，現在可以算是一個驗收的時刻，預計今年在智慧城市的服務營收可望達到總營收的兩成。

即使已經從保全業擴大到智慧城市的軟硬體服務，但在林建涵的規畫中，只完成了目標的三至四成而已。他希望未來成為台灣最大的「生活服務供應商」。例如開車出門要尋找停車位，可透過中興保全的系統；回家前十分鐘，可以先把冷氣打開，進到家門時，預約的外送餐點也剛好送到……。

「我的ambition（野心）很大，讓你生活上沒有中興保全，會活不下去，」林建涵說。

更多內容請見2020年8月《哈佛商業評論》全球繁體中文版〈小員工啟動大變革〉