台灣EMBA二十餘載 如何轉型拚未來？

【文／張彥文】

1997年，台大管理學院開辦台灣第一個EMBA經營管理碩士學程。隔年，政大EMBA開辦，從此二十多年來，掀起台灣高階經理人與企業主修讀EMBA的風潮，並形成一種特殊的台灣文化。

台灣目前有超過五十所的學校提供EMBA碩士學程，一年招收人數超過三千七百人，勢力龐大。

學程方興未艾四大主因

許多上過EMBA的人，會把某某大學第幾屆EMBA，印在名片上，代表一種身分。彼此見面時，即使就讀不同學校EMBA，也可以有不少共同話題。若是同校校友，那就是「自己人」了，關係馬上大不同。

專家分析，EMBA會在台灣流行起來，主要有幾大原因。

一、提供學習管理的場域

許多人當上高階經理人甚至創業，成為企業負責人，卻從來沒有一天學過管理課程，完全靠自己摸索，土法煉鋼一步步升上職場巔峰。

這樣的主管比例非常高，EMBA提供一個專業學習的機會，能幫事業有成的人補上一個財經企管的架構，當理論與實務相遇，有機會幫助他們更上一層樓。

二、學習如何做決策

對企業主管來說，在對的時間做對的決策，一直是艱巨的挑戰。幾乎全台灣的EMBA均強調個案情境學習，就是學習如何做決策。

三、拓展人脈與視野

常有人說唸EMBA就是「吃飯、聊天、交朋友」。這雖然像玩笑話，但也說明了讀EMBA的重點就是拓展人脈。學員都是公司的董事長、總經理，在公司是他說了算，但進到EMBA，一律平等，有機會聽到各行各業的聲音，能吸收許多課本上無法獲得的精華。

而且，各校EMBA都很重視交流，前後屆的要交流、班際之間要交流、甚至境外班都要設計專門的活動讓大家互相認識，成為有用的網絡。

四、老師與校友成為解決問題的良師

商管教授與EMBA成員間，長久下來，也成為緊密連結的網絡，很多人會成為至交，遇到經營問題時，會找老師或同學校友討論。

台大EMBA執行長劉啓群表示，曾有長期在大陸經營事業的高管說，以往都以為自己很了解大陸市場，但唸了台大復旦班後，接觸到很多當地的高管，才發現自己很多事情都想錯了，也發現到很多過往不曾想過的問題或角度，讓他覺得念EMBA價值連城。

亟待轉型三大方向

不過，EMBA在台灣發展超過二十年，已面臨轉型壓力。主要原因是，許多想念書的企業高管多已念過，學生來源有減少趨勢，加上經營環境巨變，未來該如何轉型？

一、課程需與時俱進、不斷提升

政大EMBA執行長黃國峯點出，管理學院必須與時俱進，例如，不少學校EMBA採取套裝課程，產銷人發財包套通吃，幾乎大家修的課都相同，只提供少數選修課。

這種做法可能是為了節省成本，但已不適合變化快速的經營環境。

他強調，EMBA不應視為一般研究所，須賦予更大的彈性和選課自主權，讓學生依照需求調整。政大EMBA已開出超過一百門課程，就是希望提供更客製化的學習機會。

二、應強化與在地產業連結

與在地產業連結，也愈來愈受各校重視。成大管理學院就是如此。

成大管理學院院長黃宇翔表示，南部的產業生態，跟中北部有很大不同，是由許多中小企業組成，例如，遊艇、螺絲、車用零件等。螺絲製造領域中，甚至近七成企業主都是成大EMBA的校友。

這些企業需要的訓練，就和中北部大不相同，他們可能更需要關於創新創業、企業多角化經營、接班傳承這類的課程，也希望學校能協助引進更多的產學合作或資金。

台南最著名的蘭花產業，就是由成大生命科學系協助養殖技術，管理學院協助推動商業模式及國際市場，讓蘭花不但進入餐飲和文創領域，還有機會與歐洲市場接觸，是學校連結在地產業的絕佳範例。

三、多元化、國際化、走出台灣

台灣的管理學院花了很多時間推動國際化，EMBA更是如此，包括海外參訪、訪問學者或學生交換、海外學程等。只是學生來源仍多來自台灣，不夠國際化。黃國峯認為，如果EMBA課程能夠有更多其他國籍、文化、背景的學生參與，對台灣企業家在跨國管理上的思維會更有幫助，這也是國內比較欠缺的部分。

黃國峯進一步指出，東協國家應該是很好的發展方向，台灣如果能夠善用其成員國的資源，嘗試招收當地一流的企業家就讀，未來課堂上的成員，就不會只限於說中文的企業家，而真正能有跨國、多元的交流及合作機會。事實上，政大EMBA正推動一個與上述做法相關的計畫，希望推出時能讓外界耳目一新。

劉啓群指出，全世界大學現在都把管理學院視為發展的核心，像卡內基美隆大學（Carnegie Mellon University）新建完成的管理學院大樓，耗資兩億美元，且座落在校園中央，這意味著商管學院應該是一個整合大學資源，落實創新創意的地方。

而EMBA更應該是關鍵，陪伴和鼓勵高階經理人在管理知識、人脈拓展、國際交流和企業發展上的成長，創造台灣更好的經濟發展環境。

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