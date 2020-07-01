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信義房屋不當受害者 推動1200場社區服務

聯合新聞網 / 哈佛商業評論

【採訪／楊瑪利、張彥文 文／張彥文】

今年1月下旬，正當台灣人歡度農曆春節的時候，新冠肺炎蔓延的隱憂，已傳遍台灣。

身為全台灣房仲業龍頭的信義房屋，在春節假期結束後的第一個上班日，一大早就召開高層主管會議。在會議中，創辦人周俊吉定調應對之道：「不要把自己當成受害者。」充分展現了一個企業家在危機當下的高度。

防疫三部曲，為鄰里服務

周俊吉對主管表示，跟旅館、餐廳、航空等「慘業」相比，房仲業受到的衝擊相對輕微，不應該以「受害者」自居，甚至在社會動盪的當下，應該主動幫助別人，進一步地改善與客戶、社區、及員工的關係。

就從這個理念出發，信義房屋在疫情期間，推動了「防疫三部曲」。

首部曲是提供社區防疫的相關物資和訊息。信義房屋的店面遍布全台，疫情剛開始時，資訊混亂，許多居民不知道如何防疫。在這個恐慌階段，信義房屋提供社區防疫用品，例如酒精噴霧瓶、抗菌濕巾、?布等，也製作防疫文宣，宣導正確的防疫步驟。

二部曲則是提供防疫相關服務的廠商名單。例如政府立案的清潔消毒公司，或是哪些地方可以取得消毒水、防疫肥皂等資源。分店同仁會主動挽起袖子，協助社區進行環境消毒及清潔整理。

三部曲則是在疫情逐漸緩和後，推動社區的大健康活動。例如小朋友只要拿訂正過的考卷來，就可以參加肥皂公仔DIY的活動，製作完的肥皂洗完後，可以取出裡面的公仔，鼓勵小朋友勤洗手，預防病毒感染。

從1月底以來，信義房屋已經推動了超過1,200場的社區服務。

鼓勵創意，深化員工情誼

信義房屋總經理劉元智強調，信義房屋從三、四年前推動社區服務，累積的能量，在疫情時正好發揮了作用。

其實，信義房屋推動社區服務的目的，也是為了改變員工的對待關係。信義房屋重視「師徒制」，新人入行，店長會指派一個資深的學長或學姐擔任師父。師父對徒弟的要求很嚴，叫你往東就不准往西，表面上看起來是一套傳承的制度，但其實代溝不小，也不容易鼓勵創意。

為了改善資深同仁和新人的關係，更希望讓年輕同仁有更大揮灑空間，信義推動社區服務的目的之一，包括希望讓年輕人的活力和創意帶動整體服務升級。

一開始，資深同仁的接受度不高，反而是年輕的同仁興致高昂，因為台灣年輕世代創意多、才藝多，不少人具備斜槓才能。有的人是業餘英文老師，有些人有武術底子，也有人擅長攀岩……，他們會把自己的專長融入社區服務，辦起社區活動有聲有色，這也帶動資深同仁改變，了解社區服務原來可以多元有趣。資深同仁跟著年輕同仁一起做社區服務，改變了師徒關係，不再是一個口令一個動作。

疫情下反思：授權給第一線

新冠疫情還給信義房屋帶來了其他改變，特別是在實體會議及數位工具的應用。

以往，信義房屋有一個非常重要的傳統，就是每個月1日在世貿中心舉辦全台業務月會，來自全台灣各地的業務員將三千人會議廳坐得滿滿滿，除了宣示公司政策外，也頒獎給績優同仁，一開就將近一整天。

但疫情下，大規模集會不能舉辦，該怎麼辦？折衷辦法是，宣導事項就改成預錄，讓各分店同仁線上觀看，至於績優表揚，就由高層主管親赴各分店頒獎。

這個看起來是不得已的做法，反而讓管理階層開始檢討：是不是以前開太多會議了，或是有些會議其實不必要？

劉元智指出，以前管理階層總相信，實體會議才能發揮領導者或管理者的能力，但現在發現，即使改成線上會議，公司的「效率」和「紀律」，也沒有明顯降低。

更深一層的思維則是，頻繁的會議是不是表示公司「管太多」？信義房屋員工平均年齡三十多歲，這群年輕人其實期望的是「授權」和「賦能」，讓他們有發揮的空間。「以前大家都說，信義房屋是黃埔軍校，」劉元智打趣地說，因為強調師徒制，管理嚴格，但受疫情影響，讓他們反思是不是應該學習網路公司，給第一線的同仁有更多的決定權，才能夠因應未來。

另外就是數位工具的應用。雖然早已推出線上看屋的APP，但不論業務員或客戶，都覺得房地產交易這麼大的事情，怎麼可能在手機上決定？所以APP的登入率和下載率一直不高，但疫情成為推升的動力，近幾個月來APP的登入率成長了近四成。

今年第一季信義房屋營收比去年同期衰退6％，算是受創很小的產業。但疫情已開啟了信義房屋的新生命，將危機轉為新希望。

更多內容請見2020年7月《哈佛商業評論》全球繁體中文版

崛起於危機之中

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