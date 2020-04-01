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聚焦策略型投資 中租控股拚綜效

聯合新聞網 / 哈佛商業評論

【張彥文】

以提供中小企業融資租賃為主要業務的中租控股，投資法則是以本業為核心，追求成長的動能。

中租控股策略長廖英智表示，看到全世界經濟結構、產業組成、科技發展，甚至消費文化，都正快速變動，如果不掌握趨勢，長期會對本業產生不利影響。因此，幾年前由董事長陳鳳龍率領一級主管，成立投資委員會，推動外部投資。

他表示，藉由投資來強化及保護本業，是中租控股的投資戰略核心。投資分為兩大部分：財務型投資與策略型投資。

財務型投資，目的在創造比本業更好的報酬率。中租會先釐清哪些產業較有發展潛力，從中篩選出有潛力的公司來投資。廖英智表示，面對這種投資，他們比較挑剔，仔細觀察一段時間才會下手，被挑中的公司，投資報酬率都不差。

不過這種財務型投資，占中租對外投資金額不到二成，因為中租的投資主力，還是放在策略型投資。

兩大策略型投資

策略型投資分為兩種。第一種是藉由投資來接觸市場上的新科技、新應用、新商業模式。「我們希望經過投資來學習，」廖英智說明，面對新崛起的產業與科技，如果只是讀資料、看報表，仍然只是局外人，無法領略其中精髓，因此一定要直接投資，才可以與經營者接觸，得到深入完整的全貌，甚至是洞察，幫助中租跳脫現有的經驗或組織架構，得到一些啟發，甚至是創新。

第二種策略型投資，目的是鞏固中租在產業的地位，或是把現有的服務再延伸，增強綜效。這才是中租所有投資組合中最重要的部分。策略型投資是希望找到好的新創公司、應用或技術，未來可以應用在中租控股的各個子公司。

至於哪些業態會被中租列入策略型投資的範圍呢？包括電子支付、信用風險的徵信應用、創新商業平台、應用LINE或臉書的社群商務，或是消費端的應用，新的B2C、B2B2C的商業模式應用等，都是重點。

在看投資標的時，中租會先檢視創新程度，是否能為內部帶來不同的想法；是否可能在中租內部「成長茁壯」？

有一個實際例子，可以說明中租控股如何創造投資綜效。

去年中租推出「卡車幫APP」，串聯卡車司機、車主及中小企業主。主要功能是媒合有運貨需求的企業主與卡車，尤其是空車和回頭車。此外，還提供交通資訊、車隊管理、加油服務、輪胎買賣以及融資服務，創造出獨特的「卡車生態系」。

在卡車幫之後，中租還想推出一個汽車生活平台，提供或媒合車主各類型的需求。甚於這樣的概念，中租在東南亞發現了一個新創公司是很好的投資標的。

這家新創公司提供的服務，就是整合諸多需求，像是車輛買賣、停車費及監理規費繳納、罰單通知及繳納、道路救援等等。把平常車主需要利用各種不同管道處理的事項，整合在一起，正符合中租規畫中的汽車生活平台。因此希望透過投資，把這家公司的服務內容，直接引進到台灣或其他國家。

諸如這樣的投資，是中租最重要也最喜歡的模式。東南亞很多服務都走向行動化，把不同市場需求整合在一個APP上，消費者的便利性大幅提升。

「我們清楚看到自己不足的地方，」廖英智指出，做為一家金融服務的公司，如果想要自己發展科技，有時是緣木求魚，反而透過投資可取得更快的發展。

協助新創成長，降低投資風險

但投資一定有風險，中租如何控管？

由於投資對象大多是新創公司，中租會以自己經營管理的經驗協助投資對象，如果他們順利成長，自然也降低了投資風險。

當中租決定投資一家公司時，不會只看對方的財務報表，還會檢視可能的經營風險是什麼？長短期是否有合適的策略和能力對應這些風險？另外像產品或服務有沒有市場的限制？或其他會妨礙、影響未來成長的因素等，並針對這些問題提供協助。

廖英智認為，這是中租能夠提供投資對象的重大價值。因為中租有四十餘年的經營歷史，也在許多國家設有分公司，對希望推展跨國市場的新創公司，是極為珍貴的資源。

進入投資領域約三年，中租還處於學習階段，希望穩健地以擴大綜效為基礎，提升成功機率。

更多內容請見2020年04月《哈佛商業評論》全球繁體中文版

獲利如何險中求

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