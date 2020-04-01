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國泰人壽以ESG為準則 控管六兆資金

聯合新聞網 / 哈佛商業評論

【張彥文、林讓均】

面對投資與風險的兩難，企業如何平衡？

全台最大壽險公司國泰人壽，掌握近新台幣六兆元資金，投資效益直接影響公司的獲利。在求取企業利益和風險管理之間，國泰人壽如何衡量？

答案是將「企業永續」（Corporate Sustainability, CS）視為最重要的準則。

國泰金控於2011年成立「企業社會責任委員會」，並在2015 年更名為「企業永續委員會」，其中一項主軸就是「責任投資原則」（Principles for Responsible Investment, PRI），成為國泰人壽在投資時遵循的法則。並設立責任投資小組。

國泰人壽總經理劉上旗指出，責任投資小組在規畫投資標的時，會先從國際知名資料庫中，歸類出敏感性或高汙染的產業，包括色情、賭博、爭議性武器、煤礦、燃煤發電等，投資對象的營收在這類的項目的占比，不得超過50％，這是第一道關卡。

通過第一關後，投資小組還會進一步評估被投資企業在ESG的整體表現。以2019年來說，超過二百項投資案中，就有三項因為不符合ESG的要求而被否決。

每年9月，國泰人壽會定期審核投資對象的ESG風險，其他時間也會不定期檢視，只要發現疑慮，或突發性爭議事件，就會由責任投資小組列出可能建議，向上呈報，做出減碼或暫停投資的決議。

建立責任投資的共識

為什麼ESG這麼重要？目前世界的趨勢是，一個重視環境（Environment）、社會（Social）和公司治理（Governance）的企業，永續經營的精神和能力都比較好。更重要的是，ESG做得好的企業，市場會給它比較高的本益比。

劉上旗強調，這類企業的下跌風險（downside risk）通常也比較低，是較佳的投資目標。

除了訂定原則外，改變員工的心態，建立責任投資的共識，更是關鍵。

劉上旗舉例，曾創立一支永續能源發展基金的美國前副總統高爾（Al Gore），數年前來台演講時提到英國石油公司（BP）在2010年墨西哥灣的油井爆炸事件，不但導致二十餘人死傷，讓公司損失了數百億美元，更造成當地的生態浩劫。這就是忽略ESG的巨大風險，更是投資者的惡夢。

國泰人壽經常以這個例子教育員工，一定要避免這種下跌風險。

此外，愈來愈多外部評等機構或機構型投資人，將ESG列為企業經營指標，這表示有愈來愈多資金，會流向遵循ESG概念的企業。

在應用ESG降低投資風險時，其實也可以找到新的獲利機會，例如目前企業都積極減少碳排放，顯示未來再生能源有很大的成長空間。

企業永續策略的意外好處

將企業永續納入投資策略，也為國泰人壽帶來意外的好處。

過去金融業並不重視溫室氣體排放，但推動ESG後，國泰人壽驚人地發現，「一份紙本的保單，居然造成一年八公斤的碳排放！」劉上旗說，他們開始推動數據化管理，推出行動保險服務，包含投保、理賠、保費等流程數位化。2019年已將每份保單的排碳量降至3.37公斤。

現在，國泰人壽還將減少碳排放這個議題，放入利害關係人的議合中，希望協助被投資的企業一起節能減碳。

不過，這項任務並不輕鬆。舉例來說，有一家國泰人壽投資的石化企業，之前完全沒有提出「碳揭露專案」（Carbon Disclosure Project, CDP）。

國泰人壽陸續花了三年與這家公司議合，第一年他們即開始揭露並積極執行減碳方案。這家公司的CDP評分，從2017年的C，進步到2018年的B，2019年來到A-。

當ESG成為世界趨勢，國泰人壽一點也不落人後，藉此增加投資收益，並減少風險，達到多贏的投資策略。

更多內容請見2020年04月《哈佛商業評論》全球繁體中文版

獲利如何險中求

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