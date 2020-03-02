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哈佛觀點：疫情傳染時 首重解決人的問題

聯合新聞網 / 哈佛商業評論

【張彥文】

面對像新冠肺炎這樣的疫情，企業需要從不同的方向思考：從過去保護基礎設施的策略，轉向保護員工，以及在疫情尚未有效控制前，持續維持業務運作能力的策略。

2020 年開春以來，全球深陷新冠肺炎疫情衝擊。但這並非歷史上的第一次。光是21 世紀， 就曾發生2003年的SARS 疫情，衝擊全球。從鳥類而來的禽流感H5N1，也引起恐慌。WHO 預測過，若H5N1演變到人傳人，全球人類死亡人數將在200 萬到1.5 億人間。

2006 年5 月，《哈佛商業評論》英文版就曾針對企業如何面對大規模傳染病疫情，做了一系列專題。相關內容很適合在目前這個時機參考。以下是綜合摘要整理。

首先，大規模流行的傳染病，與其他影響企業運作的威脅，有著根本的不同，而且經常不在經營者的風險規畫清單中。

多數企業的風險管理，著眼於影響企業基礎設施的局部性威脅，像是火災、暴亂、地震和颶風等。事件發生後就結束了，雖然影響可能揮之不去，但企業可開始復原，逐漸恢復正常作業。

然而，若是疾病大流行，就不是孤立事件，加上全球航空交通發達，世界上各大城市幾乎同時受到感染，無一倖免。

因此，面對像流行性傳染病的疫情，企業需要從不同的思考方向：從過去保護基礎設施的策略，轉向保護員工，以及在疫情尚未有效控制前，持續維持業務運作能力的策略。

風險管理四大做法

這項危機的因應重點之一，在於解決人的問題，像是員工教育、衛生、人員流動和疏散、病假政策和缺勤。再來就是營運問題，例如，供應鏈和分銷網路中斷，或是電力、水、電信、運輸和安全等基本服務的供給，也可能受到影響。目前許多企業尚未將傳染病這種非傳統威脅納入連續性計畫，疫情的發生，正好提醒企業必須制定一種更廣泛、更具彈性的風險管理方法，以便能更好地保護員工、維持營運。

如何做好傳染病的風險管理，《哈佛商業評論》的作者們，提供了幾項具體做法。

擬訂作戰計畫

幾乎所有專家都認同，「防疫視同作戰」，不能只是一句口號，企業一定要在第一時間擬妥因應對策，同時，成立包含最高階領導人在內的緊急應變小組。

這個小組必須具備快速評估環境變化的能力，並根據簡單原則制定對策。這意味著，企業必須創造一種新的彈性，隨著事態的發展進行調整，對於可能的突發事件（例如通信中斷，或是企業內部出現大規模感染），立即做出適當反應。這樣的反應機制，應該是一個迴圈的過程：檢測、感知威脅、協調、回應，然後再次檢測。

把預防感染做為優先事項

企業必須向員工傳達避免感染的相關資訊，並根據這些資訊，採取必要的行動。例如，具體說明洗手的重要性，及如何有效洗手，提供肥皂和消毒用品，並加強對熱點（例如門把、電燈開關和電梯按鈕）的消毒清潔。儲備抗菌紙巾、手套和口罩等。

重新調整員工的作業模式

鼓勵身體不舒服或需要照顧配偶、孩子或生病父母的員工，留在家裡，使同事和企業避免潛在的傷害。更動原本的人員配置模式、輪班工作，以及資訊部門協商遠距工作的替代方案，也是必要的手段。

充分溝通

讓員工知道流行病對企業及個人可能造成的影響。如果企業內部本來就有很好的訊息管道，可以善加利用；否則就應及時建立高效能的溝通平台。充分溝通可減低員工的焦慮、迷惑，也可破除謠言和錯誤的訊息，對於企業回歸正軌，提供良好的效果。

企業應建構應變小組

《哈佛商業評論》也提供了一系列檢查表（checklist），一共分成六個面向，讓企業評估因應作為是否到位。這份檢查表源自美國疾病管制與預防中心（CDC），用來確認企業應對可能發生的傳染病大流行而應採取的步驟。許多步驟也適用於其他緊急情況。

軍隊的管理也很值得企業參考，像是海軍陸戰隊之所以能如此快速敏捷的原因，就是他們經常針對突發性狀況進行演練。

平時，企業可建構一個成員分散在世界各地的應變小組，每隔一段時間就進行危機演練。例如，公司的亞洲工廠若發生15％的缺工問題，該如何處理？如果美國關閉邊境怎麼辦？團隊如何應對「不可想像」的情景？

企業平常就該有應變的思維與準備，才能在不可預測且快速變化的環境中生存下來。

更多內容請見2020年3月《哈佛商業評論》全球繁體中文版

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