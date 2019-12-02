郭水義的執行力：做到六個「對」

【文／張彥文】

中華電信總經理郭水義強調，未來將以專注核心業務、開拓新興業務、優化成本及提升基礎能力四大方向為轉型主軸。 池孟諭 分享 facebook

身為中華電信第一位財務背景出身的總經理，郭水義具備在轉投資方面的戰功，但他認為，擔任總經理之後，他的角色會是更宏觀的「擘畫願景」，配合大環境變化，促成各領域的創新發展。

今年台灣電信產業最大的話題之一，就是三大業者全都換了總經理。繼台灣大哥大的林之晨、遠傳電信的井琪之後，中華電信也在5 月份由執行副總暨財務長郭水義就任總經理。

面對近年人工智慧、區塊鏈、雲端運算、大數據、物聯網等科技對電信產業本質造成的巨大衝擊，以至於箭在弦上的5G 大戰，備戰已久的國內三大業者，CEO 全部就定位。

首位財務背景的中華電信總座

相較於林之晨的靈活多變、口才便給；井琪的美式作風、直爽俐落；談吐文雅頗具儒士氣息的郭水義，顯然低調許多，直至上任半年，才首度接受媒體專訪，分享他的轉型目標和管理理念。

郭水義是中華電信首位財務背景出身的總經理，今年54 歲，在中華電信的管理階層算是青壯派。2001年離開勤業管理顧問公司進入中華電信，一開始擔任董事長賀陳旦的特助，之後曾在經營規畫處、投資事業處、會計處等單位任職，一路晉升為執行副總暨財務長。

除了財務與會計領域，郭水義對轉投資公司經營、財務及績效管理有豐富的經驗，包括目前被視為中華電信轉投資重要收益的中華精測、是方電訊和勤崴科技等公司，都是郭水義操盤的成果。

擔任中華電信財報簽證的勤業眾信會計師張鼎聲認為，因為所有部門的資料最後都會匯整到財會部門，所以曾經擔任過財務長的郭水義具備一項優勢：對各部門的運作狀況能通盤了解。

勤崴科技董事長柯應鴻，十多年前在中華電信投資的過程中認識郭水義，令他印象最深刻的，是郭水義對各行各業都可以很快進入核心，具備財務投資人長久訓練出來的敏銳度，快速做出專業判斷。

雖然過往在財務、新創事業和轉投資的績效卓著，不過，這位新任總經理面對的挑戰可不小。除了5G 開台在即，對外亟待推出創新應用和產業連結之外，更重要的，是對內如何帶領中華電信轉型。

「擔任總經理職務，領導統御重於個別單項能力，」郭水義指出，過去不管是處理投資事業，或是掌管財會部門，都算是幕僚角色，只要完成任務即可。總經理是完全不同的角色定位，首先就是要擘畫出公司發展的大方向，也就是「願景」。

願景之所以重要，是因為它會讓企業未來的發展相差正負一百萬分。郭水義引用在日本被譽為「經營之聖」的管理大師稻盛和夫的觀點指出，一個人工作的結果，可以用三個面向來衡量：想法（乘以）熱情（乘以）能力。

其中，熱情和能力的指標都是0 ～ 100， 但想法則是從-100 ～ +100，因為想法可能是錯誤的，或是負面思考，因此會有負數。若是一個人的熱情和能力都是100 分，想法卻是-100 分，這個人的工作結果乘下來就會變成負一百萬分！所以，企業發展的方向一定要先確立，代表企業是不是在做對的事情，未來該往哪個方向走？

過去的兩個C和未來的兩個C

現在這個時間點，正是電信產業變化最劇烈的時刻。因為從貝爾發明電話開始，電信產業都是由技術驅動成長。如今，技術早已不再是致勝的重點，電信產業發生了什麼變化？

郭水義表示， 以往中華電信的任務可以用兩個英文字母的C 來代表， 分別是communication（ 溝通） 和connectivity（連結）。套一句中華電信早年的口號：溝通人間情，連結世界心，電信的任務就是溝通和連結。

不過，在智慧型手機問世，網路連結高速擴張之後，消費者對於電信服務的需求，早已跳脫「打電話」的範圍；電信業者通話業務的營收，更如雲霄飛車般地墜落。過去的兩個C 已經有所不足，未來的中華電信強調的應該是另外兩個C，分別是「以顧客為中心」（customercentric）和「跨領域的學習與合作」（cross-disciplinarylearning and cooperation）。

郭水義強調，這兩個C 與中華電信未來的發展息息相關，主要是因為電信產業已經產生了典範移轉，電信變成基礎建設，目的是促成各種領域的創新發展。

智慧生活和數位經濟

這就是中華電信目前兩大願景「智慧生活的領導者、數位經濟的賦能者」。這兩句話並不是空洞的口號，思考邏輯就是從「以顧客為中心」和「跨領域的學習與合作」兩件事出發，促成未來各種生活上的應用，自然會造成各種領域的創新發展。

什麼是智慧生活？「智慧」代表的是科技，「生活」是食衣住行育樂等需求，當所有的生活功能都融入了科技的元素之後，就會產生化學變化，讓我們的生活更便利。

也就是說，電信會變成各種生活應用場景的基礎建設，透過這種基礎建設發展出橫跨各行各業的服務，就像現在大家在談5G，有無限應用的可能，可以應用在智慧城市、智慧醫療、智慧農業，以至於娛樂事業。

而中華電信的目標，就是要成為各類智慧生活應用最佳伙伴，讓各種應用能夠蓬勃發展。

那麼，什麼是「數位經濟的賦能者」？郭水義強調，未來中華電信的商業模式將會是B2B2X。第一個B 指中華電信，第二個B 是指各種行業，至於Ｘ則是無限的想像空間，可以是企業（B）也可以是消費者（C）。

在數位經濟的領域中，包含了企業端（B）和消費端（C），如果能夠成功創造出一個適合各種數位經濟發展的環境，可以讓企業自由創新，也可以讓消費者願意買單，就可以促進快速的成長，而中華電信扮演的就是催化劑，也就是所謂的「賦能者」。

在智慧生活跟數位經濟的背後，其實就是電信所提供的服務或基礎建設在支撐，這會擴及到所有生活的層面，進一步滲透到各行各業。

但比較令人好奇的是，有沒有實際應用的例子？像是5G 未來的發展，各界都提出了很多「想像中」的應用場景，但會不會真的發生還是個問號。

關於這點，郭水義有兩個觀點：第一個是小場域複製；第二個是集思廣益的創造力。

小場域的意思，是從單一項目做起，不要把餅畫得太大。舉例來說，「智慧農業」是一個大題目，裡面包含了無數的子題，像是環境監控、病蟲害防治、產銷管理等等，要找到合適的應用場景要先從小題目做起，像是無人機噴灑農藥，或是透過農田中的感測器，讓農民透過手機或平板就可以在家裡「巡田水」等等，「不是一塊一塊磚堆砌，就做不成羅馬教堂，」郭水義說，小場域複製能提高學習曲線，降低邊際成本，等到累積夠多的小場域應用，智慧農業自然就水到渠成。

至於集思廣益的創造力，則是指未來各種產業發展不能光靠「電信人的腦袋」，而是要靠各種的想像力，所以需要不同領域的人才。

張鼎聲觀察，雖然過去擔任的是財務主管，但是郭水義很有業務的概念。有一次兩人在討論會計當中的「函證」流程，這是一個相當耗時費力的工作，郭水義就想到，是否可以利用區塊鏈來簡化人力和時間？甚至為中華電信開拓一門新的業務？

雖然後來發現，市場上已經有人提供這樣的服務而作罷，不過已經讓張鼎聲印象深刻，「感覺他一直在思考什麼可以做得更好，可以幫中華電信的下一步是哪些？」

當責、做對的事情

事實上，現在各家電信業者都在轉型，也都知道未來的電信必須走向系統服務業，那麼致勝的關鍵是什麼呢？郭水義認為，執行力決定成敗，而執行力的重點就是「當責」。

現在他主持主管會議的時候，除了確定各部門的發展方向，更重要的是怎麼執行。「大家都會講，但誰去掛鈴鐺？」所以不管任何專案，都要先講清楚誰做？什麼時候做？什麼時候完成？需要什麼資源？

現在中華電信內部積極推動建立「當責」的文化，鼓勵同仁追求績效導向、滿足客戶的需求。

前面提到，郭水義非常重視願景，強調「做對的事情」，在執行力的層面他則強調要做到六個「對」：把對的人放在對的位置上面，用對的方法跟對的工具，在對的時間把事情做對。

曾擔任中華電信大數據中心總監，目前是安侯企管副總經理的賴偉晏表示，郭水義是一個溫暖而樂於分享的人，但也很有定見，不會因為私人情誼而改變立場。

當年賴偉晏剛進中華電信不久，因為負責一個金額龐大的專案，必須跟財務部協調，也因此認識了郭水義。

由於兩個人都來自勤業眾信，談得十分投契，但「很多事情他有自己的看法，不會因為跟我談的很開心就改變想法，」賴偉晏說，身為一名財務長，對於投資報酬率，或是做這件事情對公司有多大的好處，郭水義心裡都想得很清楚。

創新，尋找下一波成長契機

確立方向，堅持做對的事情之外，創新也是郭水義管理的重點。

彼得． 杜拉克在《管理聖經》（The Practice ofManagement , 1954） 一書當中指出，企業有兩項最重要的工作，分別是「行銷」和「創新」，「我深受啟發，」喜愛閱讀的郭水義說，如果沒有創新的產品跟服務，做的都是me too，那就失去了企業的價值。

至於如何創新？他認為應該要跳脫思考的框架，因此他常與同仁分享一本以三國時代為敘事背景的管理書籍《水煮三國》，裡面有一段故事是「如何將梳子賣給和尚？」書中有三個人採取不同的做法，結果當然完全不同。

某甲跑了三座寺廟，受到了許多和尚的譏諷和辱罵，但他的精神終於感動了其中一名和尚，賣出了一把梳子。

某乙找到了一座名山古寺，由於當地山高風大，許多進香民眾都被吹得頭髮散亂，某乙便對住持說，蓬頭垢面對佛不敬，應該在每座香案前放把梳子供信眾整理儀容，古寺中有十座香案，因此他賣出了十把梳子。

某丙則來到一座極富盛名的深山寶剎，對方丈說，「凡來進香者，多為虔誠之眾，寶剎應有回贈，鼓勵多行善事。我有一批梳子，可刻上『積善梳』三字做為贈品。」方丈因而買下了一千把梳子。

西方的管理大師強調行銷和創新，而在東方管理書籍的寓言故事中，則精準地強調了這兩件事帶來的好處。郭水義認為，市場上永遠有未被滿足的需求，轉型中的中華電信絕不能因為居於市場領導地位而自滿，永遠要保持創新的精神。

在電信產業面臨典範移轉之際，郭水義將帶領中華電信揚帆出航，未來有什麼創新突破，值得期待和關注。

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