全球百大CEO評比 台灣企業家首度「從缺」為什麼？

【文／張彥文】

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台灣執行長首度「從缺」，有三個可能原因：

郭台銘辭鴻海董事長、聯發科財務成績下滑、評比權重標準改變。

《哈佛商業評論》英文版自2013 年起，推出全球執行長100 強的評選，當年有一家台灣企業家入榜：聯發科董事長蔡明介。這項評比到去年為止，每年至少都有一位台灣企業家擠入全球百大CEO。

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除了蔡明介仍持續入榜過兩次外，2015 年起，鴻海創辦人郭台銘連續入榜四次，2018 年擠進總排行第18 名的佳績。旺旺創辦人蔡衍明，也曾於2014 年入榜過一次（見表1）。

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但令人意外的是，最新出爐的2019 全球執行長100 強的名單中，首次出現了台灣企業家「從缺」的情況。為什麼？原因可能有以下三項。

原因1：郭台銘辭鴻海董事長

今年6 月21 日，為了參與國民黨總統初選，郭台銘辭去董事長，這讓他喪失了競逐百強的機會。若他繼續在任，以鴻海2018 年營收首度突破新台幣五兆，每股稅後純益（EPS）也維持在高檔的8.03 元，應有機會蟬聯。

至於繼任的董事長劉揚偉，由於不符合就任需二年的標準，暫時無緣成為全球執行長100 強的接班人。

原因2：聯發科財務成績下滑

至於去年總排名59 名的聯發科董事長蔡明介未能入榜，據《哈佛商業評論》英文版編輯部指出，聯發科2018 年的績效表現可能是因素之一。

聯發科2018 年合併營收2380.57 億元，雖與2017 年持平，但全年淨利207.82 億元，較2017年減少13.7％，EPS13.26 元，也是近六年新低。

聯發科曾在法說會中表示，受到季節性因素影響，包括電視晶片、電源管理IC、特殊應用晶片ASIC 及物聯網相關產品的出貨量下滑，也影響到了整體的財務表現。

不過，聯發科目前積極布局5G，9 月份發布世界第一顆量產的5G 手機系統單晶片，預計明年第一季進入中國大陸市場。外界認為，聯發科在5G 的研發相對領先，明年有望進入收割期。

但除了財務外，聯發科也可能受到企業社會責任的評比權重改變影響。

原因3：評比權重標準改變

《哈佛商業評論》全球執行長100 強的評選，除了財務指標外，自2015 年起，納入與企業社會責任相關的環境、社會與治理（ESG），2016 年又再加上企業社會責任（CSR）的評比。

這兩個項目對全球執行長的排名造成了很大的影響。

以亞馬遜（Amazon）執行長傑夫．貝佐斯（Jeff Bezos）來說，未納入這兩項指標之前，也就是2013 及2014 年時，總排名分別高居第二及第一。但自2015 年起加入了ESG 的分數，就讓貝佐斯的總排名大跌到87 名，自此之後不但未再進入前十名，最高名次也只到去年的68 名。

今年《哈佛商業評論》全球執行長100 強的評選，更將ESG 及CSR 二項指標的占比，由去年的20％提高至30％，這更讓貝佐斯首度跌出了百名之外（見表2）。

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蔡明介也很有可能受到這項因素的影響，因為2018 年蔡明介在ESG 及CSR 的排名，都在四百至五百名以後，若是今年沒有明顯的提升，在權重提高的情況下，也很可能被擠到榜外。逢甲大學人言講座教授許士軍指出，西方企業愈來愈重視財務面以外的表現，包括企業社會責任與ESG，這已是世界的趨勢。

從這份全球執行長100 強的名單中，也可以讓台灣企業思考，要怎麼樣把企業社會責任內化，並落實到經營管理的層面。

由全球執行長100 強評選提高ESG 相關的權重可以看出，未來光是讓股東滿意還不夠，更要盡到企業社會責任，才能算是頂尖的CEO。

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更多內容請見2019年11月《哈佛商業評論》全球繁體中文版

〈2019全球執行長100強〉