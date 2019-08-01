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與新創撞擊出超越本業的創新火花

2019-08-01 08:46哈佛商業評論

【文/張彥文】

玉山銀行副數金長溫學華指出，發展新創的關鍵，就是不能受限於框架，也不宜有預設立場...
玉山銀行副數金長溫學華指出，發展新創的關鍵，就是不能受限於框架，也不宜有預設立場。 蘇義傑
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在參與垂直加速器的企業中，銀行既有企業客戶，也面對一般大眾，可以驗證的場域相當廣泛。

玉山銀行自今年初投入台大創創的企業加速器，目前已經進入第二期，就是感覺在物聯網時代，如果只在自己組織產業內創新，一定會有瓶頸。

因此，玉山提出以「跨界整合、開放創新，打造Fintech生態圈」為主題，並鎖定場景金融、普惠金融和智慧金融的三個面向，希望找到志同道合的新創伙伴共襄盛舉。

「有時候我們想破頭也找不到解法，跨個領域就迎刃而解。」玉山銀行副數金長溫學華指出，銀行業的核心價值是滿足客戶需求，當大家都在做差不多的事情時，從外部找創新比較容易突破。

玉山內部常以20世紀初，福特T型車的生產過程做為外部創新的典範。當時福特汽車推出的這款車型，因為設計簡潔、耗油量低，很快獲得了大量的訂單，生產線的速度卻跟不上。後來車廠的一名工程師，居然從屠宰場找到解決方法。

屠宰場中的豬隻宰殺之後，很快就用傳送帶輸送到各個部門處理，讓這名工程師想到，如果把流程反過來，正好可以用來快速組裝汽車，因此才讓福特汽車大量走入民間。

溫學華認為，如果能結合外部創新的力量，加上銀行多元的客群，就會創造許多新的機會，有些可能是以前從來沒想到的。

應用場景：3D影像處理人流資訊

最明顯的例子，就是目前玉山與AEMASS這家新創公司的合作。

AEMASS的共同創辦人吳哲安，2013年在矽谷與一位美國的考古學家共同成立了這家3D影像處理公司。考古學家和3D技術聽起來好像沾不上邊，但這位考古學家的專長是3D歷史場景探勘，和到美國讀計算機科學（computer science），對3D影像技術十分著迷的吳哲安一拍即合，二個人決定共同創業。

這家公司也吸引到了科技部的注意，去年赴美接觸有機會回台發展的新創事業時，就鎖定AEMASS為目標之一，也讓吳哲安決定回台尋求發展機會，並加入了台大創創的垂直加速器，開始與玉山銀行合作。

其實，AEMASS過去內部也曾經討論過這類的發展方向，但只限於數據上的猜測與推估。「跟玉山銀行合作有點像強心劑，」吳哲安說，這表示市場上真的有企業，而且是知名大企業對這樣的東西有興趣，也可以確認過去他們想像的狀況的確具備商業價值。

垂直加速器的合作模式，也提升了流程的效率。AEMASS之前也自己接觸過其他的企業，不過，一開始大概都只能見到最基層的業務，案子送進去得面對很長的流程，最後還不一定能接觸到決策者。

結合企業發展目標推動新創

除此之外，玉山還有好幾個發展中的案子，分別與場景金融、普惠金融和智慧金融等面向結合。

以智慧金融來說，現在的金融服務業，都希望透過社群媒體像是臉書或LINE與消費者溝通，甚至成為建構潛力客群的入口平台。

現在最常用的方式，就是人工小編來回應，處理的量不夠大，速度也不夠快，但新創公司就會有很多不同的工具，像是聊天機器人或AI，就可以結合來驗證。

在普惠金融這個面向，希望為所有社會階層提供服務，尤其是鄉村地區和微型企業。例如台灣很多人喜歡自己開店當老闆，但開店有很多的細節要處理，有些新創業者就會以APP的形式提供一些開店工具，這就有很多銀行可以著力之處，例如金流的處理。

場景金融則是指因應生活中某項需求而發生的金融活動，玉山就和一個推動電動機車租借的平台合作。

租借一定有收付款的問題，支付和金流本來就是銀行的強項，所以也可以把銀行的工具導進去，提高消費者使用的便利，銀行也會協助業者增加曝光的機會。

企業垂直加速器讓企業和新創都有跨入不同領域的機會，至於成效如何，就等待時間來驗證。

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數位轉型 五大成功關鍵

哈佛商業評論

《哈佛商業評論》英文版創立於1922年，創刊以來，深受世界許多國家的認可，於全球授權超過14個國家，被翻譯13種語言，成為國際商業世界最具影響力的刊物。內容著重於領導、創新、策略、管理等四大領域。繁體中文版百分之八十的文章與英文版同步發行，百分之二十篇幅加入在地觀點，讓這些新穎的觀念和實務能落實到台灣的環境。勤讀《哈佛商業評論》不僅有助提升整個華人企業的管理理念，改進實務運作，增加經營績效，更引領台灣企業與世界一流的管理觀念接軌。
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