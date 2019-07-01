產學合作六大特色／強調產業影響力 深化企業連結

【文/張彥文】

商管學院產學合作的方式，不管是客製化服務、與熱門趨勢同步、跨域整合、地方共生、創新創業、強調產業影響力，都是往「消弭學用落差」的方向，向前跨了一大步。

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商管學院做為與企業密切連結的教育機構，不論在人才供應、理論教育、人員培訓等面向，總是不斷想方設法，為企業提供更好的服務。一方面，這本來就是商管學院成立的目的和職責，再加上國內外的競爭者眾，國家教育資源有限的情況下，更成為台灣商管學院無法輕視的任務。

《哈佛商業評論》全球繁體中文版，繼去年以量化方式，分析商管學院的動能與隱憂之後，今年則以個案方式，呈現多家商管學院的產學合作特色。當中有量身訂做的服務，也有跨域整合，以至於串連在地產業等方式，目的就是希望做出口碑、打響品牌。畢竟，商管學院也希望追求永續經營。

特色1：客製化的企業服務

台大管理學院及政大商學院，具有國內商管學院的指標地位，他們採取的做法，除了依據企業需求量身打造外，更希望展現與眾不同。

台大於七年前引進哈佛大學高階主管培訓中心的做法，設立了「高階管理教育發展中心」，提供高端企業人才培訓的專屬課程，甚至讓美國惠普公司將台大定為亞太區的人才培訓中心。

至於政大商學院，則是捨棄過往被動等企業挑人的模式，改採「保證班」的做法，提供有品質認證的人力資源服務，直接幫企業從學校中篩選出精英；即使企業的會計部門想找一個理工背景的人，政大都可以做到。

特色2：針對趨勢創造特色

這個特色的代表學校是中央大學和中山大學。

中央大學在二十多年前，甚至還沒有「大數據」這個名詞之前，就已經開始發展企業內部的資訊管理系統，成立了「企業資源規劃暨大數據分析中心」，迄今仍然是國內在ERP領域的頂尖研究機構。而且強調實作，讓企業到學校裡來合作推動工作坊。

位於高雄西子灣的中山大學，則以「公共事務管理研究所」及「行銷傳播管理研究所」這兩個特色研究所領先全國。前者成立於1992年，在國內尚未出現企業社會責任（CSR）的概念前，就已經強調企業在股東之外的社會責任及相關利益。後者則是結合新媒體的行銷工具，成為中山最熱門的研究所。

特色3：跨域整合的產學合作

元智大學管理學院是全台第一，至今也是唯一打破系所分類，採取國外商學院以「學程」授課的商管學院。元智這項創舉的目的，是要讓學校保持課程的彈性，隨企業和學生需求創造各種不同的學習模組；而且除了因應管理需求的專業學程外，還提供包括零售、觀光、醫療等領域的產業學程，強調實務的養成教育。

交通大學則是「跨地域」，為了因應中美貿易戰和中國大陸內部變化造成的台商遷徙，成立「台商全球化研究中心」，協助台商進行產業生態的轉移。在國內則是跨出科學園區的舒適圈，在桃園設立「教育研發暨醫療園區」，發展智慧科技、智慧生醫。

特色4：地方共生，與在地企業串連

台中的中興大學和台南的成功大學，都展現了協助地方企業成長共榮的特色。

中興大學以結合「產、官、學」三者為一體的「磐石產學研究中心」為發展核心，該中心最大的支持力量是中台灣最大企業家聯誼會「磐石會」，強調以全供應鏈打團體戰。而中興大學則扮演其中的樞紐及橋樑角色。

成大則是找出最適合南部業界發展的特色項目，結合產業共同深化。像是在FinTech領域協助南部金融業發展「供應鏈金融」；蝴蝶蘭的成功培育，推升蘭花產業成為高值化的精緻農業，更是台南人的驕傲。

特色5：創新創業向下扎根

創新創業這個概念並不新，幾乎各校也都在做，但清大的特色是培養校園的創新氛圍。其中「載物書院」成立的目的，就是要集合不同科系的學生，在共同生活和交流的情況下，凝聚出創新創業的火花。也希望在科技為主的清大校園中，催生出以使用者需求為核心的創新動能。

特色6：強調產業影響力的合作模式

台科大是此次商管學院中唯一的技職體系代表，許多學生都是完成技職教育後再去進修，本身就有很強的產業連結；因為學生來自業界，所以老師的技術能力也不能弱。台科大的課程設計會交由業界的諮議委員審查，不符業界需求的課程就要調整。

商管學院願意針對企業的需求、在地的特色、發展的目標做出差異化，就是希望提升教育的品質，增加與產業的密合度；這雖然不能立刻消弭所謂的「學用落差」，但至少是一個進步的指標。這些頂尖商管學院怎麼凸顯自身的優勢？請看以下更深入剖析的個案報導。

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更多內容請見2019年07月《哈佛商業評論》全球繁體中文版

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