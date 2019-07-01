親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
English OK
哈佛商業評論
北美智權報
能力雜誌
會計研究月刊
獨家報導
cheers
管理雜誌
動腦
兩岸商情

中職／葉君璋看狀元劉基鴻 盼未來比肩張泰山

直播／香港示威民眾撬開鐵捲門！衝進立法會了

產學合作六大特色／強調產業影響力 深化企業連結

2019-07-01 09:42哈佛商業評論

【文/張彥文】

商管學院產學合作的方式，不管是客製化服務、與熱門趨勢同步、跨域整合、地方共生、創新創業、強調產業影響力，都是往「消弭學用落差」的方向，向前跨了一大步。

分享

商管學院做為與企業密切連結的教育機構，不論在人才供應、理論教育、人員培訓等面向，總是不斷想方設法，為企業提供更好的服務。一方面，這本來就是商管學院成立的目的和職責，再加上國內外的競爭者眾，國家教育資源有限的情況下，更成為台灣商管學院無法輕視的任務。

《哈佛商業評論》全球繁體中文版，繼去年以量化方式，分析商管學院的動能與隱憂之後，今年則以個案方式，呈現多家商管學院的產學合作特色。當中有量身訂做的服務，也有跨域整合，以至於串連在地產業等方式，目的就是希望做出口碑、打響品牌。畢竟，商管學院也希望追求永續經營。

特色1：客製化的企業服務

台大管理學院及政大商學院，具有國內商管學院的指標地位，他們採取的做法，除了依據企業需求量身打造外，更希望展現與眾不同。

台大於七年前引進哈佛大學高階主管培訓中心的做法，設立了「高階管理教育發展中心」，提供高端企業人才培訓的專屬課程，甚至讓美國惠普公司將台大定為亞太區的人才培訓中心。

至於政大商學院，則是捨棄過往被動等企業挑人的模式，改採「保證班」的做法，提供有品質認證的人力資源服務，直接幫企業從學校中篩選出精英；即使企業的會計部門想找一個理工背景的人，政大都可以做到。

特色2：針對趨勢創造特色

這個特色的代表學校是中央大學和中山大學。

中央大學在二十多年前，甚至還沒有「大數據」這個名詞之前，就已經開始發展企業內部的資訊管理系統，成立了「企業資源規劃暨大數據分析中心」，迄今仍然是國內在ERP領域的頂尖研究機構。而且強調實作，讓企業到學校裡來合作推動工作坊。

位於高雄西子灣的中山大學，則以「公共事務管理研究所」及「行銷傳播管理研究所」這兩個特色研究所領先全國。前者成立於1992年，在國內尚未出現企業社會責任（CSR）的概念前，就已經強調企業在股東之外的社會責任及相關利益。後者則是結合新媒體的行銷工具，成為中山最熱門的研究所。

特色3：跨域整合的產學合作

元智大學管理學院是全台第一，至今也是唯一打破系所分類，採取國外商學院以「學程」授課的商管學院。元智這項創舉的目的，是要讓學校保持課程的彈性，隨企業和學生需求創造各種不同的學習模組；而且除了因應管理需求的專業學程外，還提供包括零售、觀光、醫療等領域的產業學程，強調實務的養成教育。

交通大學則是「跨地域」，為了因應中美貿易戰和中國大陸內部變化造成的台商遷徙，成立「台商全球化研究中心」，協助台商進行產業生態的轉移。在國內則是跨出科學園區的舒適圈，在桃園設立「教育研發暨醫療園區」，發展智慧科技、智慧生醫。

特色4：地方共生，與在地企業串連

台中的中興大學和台南的成功大學，都展現了協助地方企業成長共榮的特色。

中興大學以結合「產、官、學」三者為一體的「磐石產學研究中心」為發展核心，該中心最大的支持力量是中台灣最大企業家聯誼會「磐石會」，強調以全供應鏈打團體戰。而中興大學則扮演其中的樞紐及橋樑角色。

成大則是找出最適合南部業界發展的特色項目，結合產業共同深化。像是在FinTech領域協助南部金融業發展「供應鏈金融」；蝴蝶蘭的成功培育，推升蘭花產業成為高值化的精緻農業，更是台南人的驕傲。

特色5：創新創業向下扎根

創新創業這個概念並不新，幾乎各校也都在做，但清大的特色是培養校園的創新氛圍。其中「載物書院」成立的目的，就是要集合不同科系的學生，在共同生活和交流的情況下，凝聚出創新創業的火花。也希望在科技為主的清大校園中，催生出以使用者需求為核心的創新動能。

特色6：強調產業影響力的合作模式

台科大是此次商管學院中唯一的技職體系代表，許多學生都是完成技職教育後再去進修，本身就有很強的產業連結；因為學生來自業界，所以老師的技術能力也不能弱。台科大的課程設計會交由業界的諮議委員審查，不符業界需求的課程就要調整。

商管學院願意針對企業的需求、在地的特色、發展的目標做出差異化，就是希望提升教育的品質，增加與產業的密合度；這雖然不能立刻消弭所謂的「學用落差」，但至少是一個進步的指標。這些頂尖商管學院怎麼凸顯自身的優勢？請看以下更深入剖析的個案報導。

分享

更多內容請見2019年07月《哈佛商業評論》全球繁體中文版

你的公司 夠AI嗎？

哈佛商業評論

《哈佛商業評論》英文版創立於1922年，創刊以來，深受世界許多國家的認可，於全球授權超過14個國家，被翻譯13種語言，成為國際商業世界最具影響力的刊物。內容著重於領導、創新、策略、管理等四大領域。繁體中文版百分之八十的文章與英文版同步發行，百分之二十篇幅加入在地觀點，讓這些新穎的觀念和實務能落實到台灣的環境。勤讀《哈佛商業評論》不僅有助提升整個華人企業的管理理念，改進實務運作，增加經營績效，更引領台灣企業與世界一流的管理觀念接軌。

相關新聞

趨勢大調查／從教授到學生 都具備動手做的能力

2019-07-01 09:44

打破系所界限 推升跨域發展！ 與企業合作的五個新做法

2019-07-01 09:44

沈文振以三倍價值理論衝世界第一

2019-04-02 08:59

宏遠興業用數位大腦 把員工變成鋼鐵

2019-04-01 11:07

近四成員工將退休…留才、外包、自動化 台灣中油多管齊下

2019-02-27 11:28

打造跨世代不老企業…中鋼建立師徒導師制 一對一傳承

2019-02-27 11:27

少主接班內憂外患 他靠一個app讓公司營收翻倍成長

2019-02-27 11:22

科技+管理 中華電信迎戰退休潮

2019-01-31 13:14

不懂服務 你就不會領導

2019-01-31 13:14
看更多

熱門文章

長榮航空會對罷工事件讓步？看這幾年營運成果就知道了

2019-06-24 10:11

打破創校紀錄的兩位男孩！他們為何能受到哈佛大學青睞？

2019-06-26 11:48

韓流為何席捲全台？重量級美國媒體：找到「中國網軍」操盤社群的證據

2019-06-28 12:10

股東會掌聲如雷 嚴陳莉蓮布下3棋局讓裕隆集團脫胎換骨

2019-06-26 13:21

川普為何急見習近平？答案在漲價的聖經

2019-06-28 09:09

MIT機車飆進歐洲！光陽二輪為何能攻佔米蘭街頭？

2019-06-26 08:42

深圳總部直擊》估值破360億 它憑什麼3年就威脅台灣手搖茶

2019-06-28 09:46

搶息特攻隊 3大撇步大撈1.6兆股息

2019-06-28 10:45

小英利多！傳美國拍板允售66架F-16V

2019-06-27 08:51

砸70億買韓廠 統一董座羅智先為何老談做自己？

2019-06-28 09:16

銀行定存領1％太吃虧了！ 4招投資術教你如何穩穩賺到錢

2019-06-21 14:17

上下班通勤遇車禍、茶水間燙傷算職災嗎？如何理賠？上班族不可不知的3問題

2019-06-25 15:10

連續20年報酬率超過44％ 軟銀孫正義正在投資哪些公司？

2019-06-26 09:17

中國想拉下蔡英文得靠柯P

2019-06-27 08:49

影響力勝貝佐斯、執行力超過郭台銘！他是下一波科技浪潮的關鍵

2019-06-26 13:18

讀原文小說培養英語力 高中生多益975分

2019-06-21 11:34

台灣珍奶進駐羅浮宮 日出茶太如何席捲6大洲41國？

2019-06-26 08:44

全球亂套混水摸魚 亂世危機財全攻略！

2019-06-21 10:24

台灣蘭花王國揭密 蘭花界台積電隱身屏東鄉下

2019-06-26 08:45

時代力量走到挺綠或親柯的十字路口

2019-06-27 08:50

大同給散戶的一堂課 謝金河：想投資先學會看懂三本帳

2019-06-19 13:05

唱卡拉OK恐挨告？擬修著作權法解套 卻點燃樂壇怒火：「要音樂人吃土嗎」

2019-06-25 11:36

養育不能外包 比爾蓋茲談家庭教育促成今日成就

2019-06-18 14:15

5G強強滾 誰是大贏家？

2019-06-27 11:18

10檔最值得參加除息的個股

2019-06-20 11:37

用英語閱讀開啟視野 培養邏輯思考與溝通能力

2019-06-21 11:34

唸唱茄子蛋、大秀布袋戲偶？韓、郭、朱恐怕都沒搞清楚年輕人要什麼

2019-07-01 12:27

電商配送時間縮短 竟與環境破壞加劇有關

2019-06-26 08:39

上司讓你害怕? ──請教瑪德蓮

2019-06-27 08:54

高中男孩結合影音練英語 學測滿級分錄取香港名校

2019-06-21 11:34

科網女股神到底有多神！ 幾何級數增長 邏輯挑明星

2019-06-21 10:24

台灣已成一犯罪就跌入黑暗底層的溜滑梯社會

2019-06-27 08:53

G20看科技戰眉角 美國打華為碰到超強反擊力

2019-06-27 11:41

數位貨幣概念股 藏著值錢彩蛋

2019-06-27 13:11

台灣窮小子 如何翻身成為中國汽車熱壓模具大王？

2019-06-27 11:06

國中沒畢業的攤販 是如何建造年收4億黑糖飲品帝國？

2019-06-20 10:50

挺韓勢力總盤點 清一色反馬大將

2019-06-13 15:29

30歲新台幹前進東南亞！大咖台商每月獵才2千人

2019-06-21 09:13

黃金驚驚漲 下一步怎麼走？

2019-06-27 14:39

小七、全家大打咖啡戰 罐裝咖啡王為何逆著幹？

2019-06-21 08:58
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top