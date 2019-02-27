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近四成員工將退休…留才、外包、自動化 台灣中油多管齊下

2019-02-27 11:28哈佛商業評論

技術員工作環境辛苦，而且壓力大，流動率因此較高。
技術員工作環境辛苦，而且壓力大，流動率因此較高。
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【文／張彥文】

談到深受退休潮影響的台灣企業，成立超過七十年的台灣中油，無可避免地面對相同問題。

目前總員工人數近16,000人的中油，自2013年就面臨大量同仁退休，每年都有數百甚至上千人退休。預計在未來五到八年內，還會有近六千名資深員工退休，比例直逼四成。

台灣中油副總經理陳淑真指出，十多年前中油為了精簡人力，執行遇缺不補，遇退（休）也不補的政策，甚至還辦了幾波優惠資遣和優惠退休，雖然達成瘦身目的，卻也造成人力斷層。

除了精簡人力，2000年左右，中油民營化議題吵得沸沸揚揚，也造成許多通過高普考試的中油員工離職，轉往其他公務單位。「那些人如果當時留下來，現在應該是最好用的高階主管人才，」陳淑真惋惜地說。

要解決退休造成的人力荒，最常見的做法就是盡速補進新人交接傳承，不過卡在「國營事業」的身分，讓中油也面臨阻礙。因為經濟部對於國營事業的員工人數嚴格控管，人退了才能補，中油常發生資深同仁已經退休，新人才到職。目前中油積極向經濟部提出申請，希望在人員退休前一年，甚至前兩年就晉用新人，以便進行工作交接。

不過，在經濟部同意前，中油得先解決技術員的缺額問題。所謂技術員，就是指在煉油廠第一線的同仁，因為工作屬於高溫度、高濕度的環境，會接觸到許多油品或化學品，還要輪班，經常是流動最大的一群。

第一線工作不只同仁壓力大，主管壓力更大。陳淑真回憶十多年前在中油林園廠服務時，有一次開會，警報突然響起，當時第一次碰到這種狀況，還沒意識到發生什麼事，只看到一群主管臉色鐵青，抓起安全帽就往外衝，「那個緊繃的場面，我永遠都記得。」甚至還曾經有一名經理，上簽呈自願放棄主管職，「因為他每天晚上做惡夢，」陳淑真說，現場主管幾乎是24小時處在緊繃狀態。

由於技術員是中油產品製造端的主力，而且人數不足會產生工安的疑慮，所以一定是排在人力補充的第一順位。再加上許多人工作滿兩年就想請調到其他部門，公司也得想方設法讓他們能夠待得久一點。

怎麼做呢？首先，是強化流程管理，讓大家不用一直用眼睛盯著或雙手抓著才安心，因此導入「製程安全管理」（PSM），以系統化的方式減低潛在危害及風險，並強化防災管控，降低現場人員的壓力。其次，是提高誘因，把技術員的升等年限縮短，讓他們可以比行政單位的同仁更快得到升遷機會。在心理上感受到公司的重視，也是留才的重要方法。再來就是以勞務外包及建置無人設備，減少人力需求。一些技術門檻較低的工作，像是總公司的收發、清潔，以及加油站的加油員，就採取外包或雇用工讀生來因應。另外，自2007年中油首開風氣之先，於直營加油站推出的「自助加油」，也是一項節省人力的利器。目前全台609家中油直營站當中，已經有超過四成提供自助加油的服務。

身為國內石化工業的龍頭，中油長期擔負穩定供應油品，帶動產業發展的任務；面對內部的人力管理，也得妥善因應，以維持企業的永續競爭力。

更多內容請見2019年03月《哈佛商業評論》全球繁體中文版

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《哈佛商業評論》英文版創立於1922年，創刊以來，深受世界許多國家的認可，於全球授權超過14個國家，被翻譯13種語言，成為國際商業世界最具影響力的刊物。內容著重於領導、創新、策略、管理等四大領域。繁體中文版百分之八十的文章與英文版同步發行，百分之二十篇幅加入在地觀點，讓這些新穎的觀念和實務能落實到台灣的環境。勤讀《哈佛商業評論》不僅有助提升整個華人企業的管理理念，改進實務運作，增加經營績效，更引領台灣企業與世界一流的管理觀念接軌。

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