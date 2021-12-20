排名第38的台灣 如何搶攻10萬海外尖兵？

【文／陳建銘 圖／Unsplash】

缺才問題用一句話說明，便是「進不來、留不住、用不上」。要扭轉人才的缺口，就要扭轉這3個面向的走勢。

首先，關於延攬外國中高階人才，台灣必須端出更有吸引力的政策牛肉。

根據2021年瑞士洛桑管理學院世界數位競爭力調查評比，台灣在「外籍高階人才」一項，全球排名第38，代表難以吸引海外具備相對高技能的人才；教育方面的公共支出，則僅排名全球第51。也就是說，台灣沒有好的環境對海外人才招手，對內的教育投資也不足。

攬才：人才共享，讓中小企業利益均霑

政府解方是什麼？負責人才政策規畫的國發會主委龔明鑫表示，2017年起，設立人才特別法《外國專業人才延攬及僱用法》，在今年10月25日由行政院核定施行。截至10月底，已招攬含就業金卡共超過5,000名外國專業人才，目標在2022年達一萬名、2030年則達10萬名。

儘管政府力求廣開大門，但台灣大學國家發展研究所副教授辛炳隆卻有不同觀察。他認為許多中小企業即使想聘用外國專才，也苦於資源不足與沒有人脈。若政府可由中研院等研究智庫機構聘用外國專才駐點，以「人才共享」方式，由中小企業付出「顧問費」，換取海外技術與經驗，不但可充分發揮外國專才的外部性，也能利益均霑，不獨貢獻單一企業。

他強調，吸引外籍專業人士願意離鄉背井的主因，是實現抱負。因此，政府產業政策要有願景，清楚擘劃藍圖，才能吸引海外高端人才回流。

留才：投入更多的資源，讓移民變人才

而在留才上，中央研究院社會學研究所研究員林宗弘指出，讓「移工變移民，移民變人才」，才是有效舒緩人才外流壓力之道。

林宗弘則認為，「缺才沒有特效藥，只能止損。」他的建議是打通學位生與產業移工留台門檻。目前學位生來源多來自越南、港澳，產業移工則以越南20萬人居首。若將這46萬產業移工中的資深工作者逐步培養成管理幹部，不啻也是一條補足專業白領的管道。

「若開放專業白領移民，成長最快的是馬來西亞和印度，如果是藍領移民，最快的將是越南，大學留學生以港澳馬越為主。」林宗弘認為，台灣要正視現實，因為台灣薪資過低，導致人才出走，而南向國家經濟成長，反而是台灣的機會。

養才：企業與高教攜手辦學，推動雙語大學

關於「養才」，龔明鑫表示，國發會發現未來3年，5大職種最缺才：軟體、研發、工程、資訊、系統。因此今年通過《國家重點領域產學合作及人才創新條例》，協助國立大學與企業合辦「重點領域研究學院」，培育相關產業人才。目前，國內已成立半導體學院，未來還會有國際金融雙語學院、國際傳播學院等。教育部並規劃在2030年前推動雙語大學，以50％以上全英語課程為目標。

政策、企業、高教多管齊下的目的，只為了緩解台灣「無人可用」的窘境。在這場人才的國際競賽中，沒有人是局外人。

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