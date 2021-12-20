在台灣的矽谷公司 區塊鏈新創XREX：經營軟體業就像打NBA

【文／李宥臻 圖／卓杜信】

全球人才爭奪戰開打，各產業無不使出渾身解數。而這個問題，對金融科技新創XREX來說，尤其棘手。XREX是一個以區塊鏈技術開發成的跨境匯流平台。它將加密貨幣變做「中間貨幣」，以解決新興市場（如：印度、伊朗、南非等國）美金取得不易、換匯成本過高的金流痛點。

「我們要去全球找人才，再說服他們搬來台灣，」黃耀文說。海外菁英一旦入列，自然會吸引國內好手。乍聽之下，這個招募策略似乎野心過大。然而，短短3年，XREX已快速成長至60人。且外籍人才占比多達兩成，其餘8成台籍員工，幾乎全數擁有海外或外商工作經驗。甚至，還有區塊鏈領域專家、曾任中央研究院博士研究員的印度人才，主動登門拜訪、毛遂自薦，成為團隊要角之一。

究竟一間規模不到百人的新創企業，有什麼本事跟全世界搶人才？

增強企業實力，搶到明星球員

「經營軟體或網路公司，就像經營一支NBA球隊，你能不能吸引到最好的球員，是球隊能否贏球的關鍵。」」黃耀文開門見山地說。而要搶下明星球員，得先知道他們在意什麼。第一個吸才要件，就是公司在市場上的競爭力。對人才而言，XREX有望「奪冠」嗎？它的市場優勢又是什麼？

「我們在做的事，是改變國家的金融體系，跟原有的體系對接，達到真正的普惠金融。」XREX執行長辦公室總監尤芷薇說。有別於一般區塊鏈新創，XREX為了與各地監管及金融機構合作，下足苦功將產品合規化，以打進市場、扭轉當地金融困境。奠基在發揮正向影響的使命之上，XREX的市場定位，對高階人才產生強大的「吸力」。就連金融圈赫赫有名、前渣打銀行執行董事蔡日宏，今年也跳到XREX，出任新加坡的營運總監兼產品總監。

把矽谷文化搬到台北，打造國際級的團隊陣容

而僅次於「奪冠機率」，NBA球員第二在意的事是什麼？這些高階人才，期待的是能跟「最好的球員」一起共事。「如果你的團隊裡面有一位Michael Jordan，其他厲害的球員，自然也會想加入這支隊伍，」黃耀文生動比喻。

為了打造出「吸睛」的團隊陣容，黃耀文將人才趨之若鶩的矽谷文化，聞風不動的搬到台北。以「台灣的矽谷軟體公司」為招牌，XREX順利組成的這支國際戰隊，為國內人才搭建出一個近在咫尺的世界舞台。

員工若沒調薪，是主管與人資的責任

在薪資上，XREX堅持每年調薪。「如果有一陣子沒有調薪，那是主管的問題，我們會請人資去關切，」黃耀文一席話，徹底打破傳統的僱傭思維，「你把人才面（試）進來，就要對他負責。」視「才」如金的XREX，將員工視為公司的最大資產。在快速變動的區塊鏈產業，他們將持續擴編，以NBA球隊的經營思維「圈粉」人才，收編熱愛學習、勇於挑戰的優質新血。

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