日本留才新戰略 女性也來開計程車

【文／張紹敏 圖／Unsplash】

英國牛津經濟研究院在〈全球人才2021〉報告指出，及至2021年，台灣是全球人才供需落差最嚴重的國家，其次則是日本。台灣與日本不只在勞動力方面一起敬陪末座，更同時面對少子化、數位人才不足等困境。事實上，近10年來，日本政府早已頻頻出手，力求挽救人力破口。然而，積極的官方政策仍不足以力挽狂瀾。新冠疫情後，日本整體人才缺口擴大至1,047萬人，許多企業因為流失專業人才，被迫縮小事業規模，或面臨加班常態化。搶才之戰白熱化，日本企業如何祭出創新人才策略，將成為生存關鍵，也值得台灣觀察。

觀察1：傳統產業轉型，以新面貌吸引數位人才

傳統產業面對人才競爭不過科技業的壓力，更是忙著變身。已有近70年歷史的全日本空輸，在今年成功顛覆了年輕人對傳統航空業的想像。今年5月，全日空宣布聯手知名遊戲公司JP GAMES，創立子公司ANA NEO，推出互動式虛擬旅遊平台“SKY WHALE”，讓民眾能透過VR走訪各大景點，或在虛擬商店購物後，透過全球通路收到實體商品。全日空做對了兩件事。第一，他們找來日本代表性RPG“Final Fantasy XV”遊戲總監田畑端擔任製作人，等於找到對年輕人有吸引力的關鍵人物；第二，他們發揮航空業在全球機場、酒店、觀光景點的網絡優勢，提供IT人才只有在全日空才能接觸的資料，進而做出創新的產品。

觀察2：給女性發揮的舞台，就業率破5成

前日本首相安倍晉三曾言，女性勞動力是日本「最未被充分利用」的資源。日本關西地區的MK計程車推出嶄新計畫。在大量招募女性駕駛的同時，針對女性專長打造嶄新服務，例如高齡者就醫接送、購物接送、孩童補習接送、孕婦看診接送等。另外，也針對有意願的女性駕駛，額外進行高齡者的照護訓練。

觀察3：企業和政府聯手，打造衛星辦公室

在新冠疫情緊急事態命令下，全日本強制實施居家辦公，但在疫情趨緩後，企業仍持續鼓勵員工移地辦公，試圖以更多元的工作場所吸引人才。部分企業與地方政府展開合作，打造衛星辦公室。例如，日本聯合利華攜手8個行政單位，提供員工免費使用該市共同工作空間，若工作專案有助解決當地問題，甚至會免費提供住宿。接下來，各個衛星基地亦可能走向「在地雇用、在地工作」，改變許多企業過去在東京統一面試、統一分發的做法，讓企業攬才的觸手更加多元。

台日差異觀察：員工是資源還是資產？

儘管台日之間有許多能相互借鏡之處，但有一項根本的差異也值得關注。日本大企業多採終生雇用制，轉職門檻長年為人詬病，但卻養成了日企深厚的「育才」文化。對日企而言，產學落差並不重要，企業願意砸重本提供完整的培訓體制、從零開始養出自己的人，使員工以服務該間公司為傲。但觀察台灣企業，普遍缺乏完善的員工教育訓練，再加上相對高的流動率，搶才容易淪為薪資的軍備競賽。在發想創新攬才策略之餘，如何注入企業文化、打造向心力，會是台灣在缺工時代下值得深思的課題。

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