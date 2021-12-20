不到30歲 他靠自學ETF投資買下千萬房

【文／李宥臻 圖／廖祐瑲】

身著筆挺西裝、臉上掛著細框眼鏡，今年29歲的「PG財經筆記」部落客、阿爾發金融科技公司財務顧問蔡至誠，氣質超齡、舉手投足一派沉穩。正如他的投資性格，素來講求「穩扎穩打」、一切從簡。

就讀中央警察大學時期，蔡至誠唯一接觸過的金融商品，就是定存和儲蓄險。2016年，首次接觸到ETF的他，開始透過部落格分享投資心得。沒想到，文章愈寫愈有見地，不僅多次被《經濟日報》、《風傳媒》等媒體轉載，3年後，還成功滾出第一桶金，寫下暢銷理財書《我畢業五年，用ETF賺到400萬》。

一路以來，他的ETF投資組合年化報酬率，始終維持在8～10％。近期更順利置產，買下價值千萬的房子，羨煞同齡人。

半小時工作空檔，也要加緊學投資

從理財小白到斜槓財經作家，這一路的過程，蔡至誠全靠自學。畢業後，他到桃園擔任警職，月領6.5萬元薪資、逐步累積到一定資本，投資的念頭才就此萌發。比起玩當沖，讓心情隨股市起舞，他更想要扎實的學好投資。

即使生活被工作占據，蔡至誠還是每天擠出空檔自主學習。中午休息30分鐘，他會閱讀財經文章；下班後則翻開理財書籍，細細咀嚼1～2小時；週末更會化身學員，出席財報、股票技術分析課程。

他推薦的自學讀物，包含《漫步華爾街》、《投資金律》等經典著作。「雖然一開始覺得很難啃，」蔡至誠說，但只要順著作者的脈絡、多閱讀系列作品，即能全面了解投資體系。不像網路得到的資訊相對片面、雜亂無章。

懂得資產配置，5年賺進400萬

不過，投資個股不到半年，蔡至誠就決定換標的試試看，「要辦公又要看盤，實在有點辛苦。我就想，有沒有那種不花時間，又可以賺錢的方法？」而ETF指數投資，正好能滿足他的需求。

囊括一籃子股票的ETF，是一種追蹤市場指數、跟緊大盤漲跌的金融商品。以美股ETF為例，買進一檔Vanguard整體股市ETF（VTI），等於一次買進當地大、中、小和微型股。非常適合工時長、收入固定的上班族。而蔡至誠就靠著兩檔海外ETF——全世界股市（VT）及總體債券（BND），在短短5年內賺進400萬元。

其中的祕訣，除了要先培養定性，長期投入市場，還得掌握「資產配置」的原則。蔡至誠說，最基本的方法是依據投資人的年齡，調整ETF的股債比例。20幾歲的年輕人可將風險較低的債券ETF部位設為2成，剩下8成皆是獲利較高的股票ETF。而比例只需視市場變化，每年微調一次。

去年，蔡至誠褪下警察制服，帶著理財規劃的國際認證資格，投身金融業，希望能協助他人建立指數投資的正確觀念。對他來說，學好投資，不只是為了獲得財富，也是為了創造更多選擇。過程中，他學會如何取捨、擇其所愛。這些收穫，都是「長遠投資」所帶來的永久資產。

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