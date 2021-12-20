大洗牌潮來臨 Z世代要求老闆「讓我準時下班」

【文／胡立宗 圖／Freepik】

作為教育程度更高、社群平台普遍、資訊傳播快速的Z世代，深深影響了美國的大離職潮，用出走，把自己的老闆洗牌，不願忍氣吞聲的他們，期待更有品質的生活與工作模式，最不怕的事情，就是換工作。

美國以Z世代統稱1997～2012年間出生的人。Z世代與千禧世代、X世代最大的不同是，更敢對雇主說「不」。舉凡公司對員工不好、公司歧視女性、因為……，所以「我走」。

相較於其他世代的另一個差別是，Z世代的學歷更高，對科技的運用更得心應手，因此一旦發聲，往往不止於一呼百諾，隨便一支抖音短片，也可能有百萬瀏覽量，轉傳十幾萬次。

正如19歲少女布雷威爾，2020年離開沃爾瑪時，在TikTok上的抱怨短片，至今已經吸引了850萬次瀏覽。布雷威爾的5分鐘短片，讓沃爾瑪高層不再能夠躲在密室裡密商，而要說到做到「多元共融」。由此可看出，Z世代正在重塑美國的職場文化。

Z世代離職是因為不想忍、不願將就

綜觀Z世代與其他世代最不一樣的是，因為吸收海量資訊、眼界更廣，對職場的要求更高。過去親眼看著父母親為了混一口飯吃而忍氣吞聲，長大後，他們才會「不忍」，如果這間公司不能給他們想要的，那就換一間吧！因此一旦發現公司跟不上潮流，他們不會跟前輩、父母一樣苦等，而是走人、換工作。放眼美國的Z世代，「大離職潮」骨子裡其實是「大洗牌潮」，洗的不是員工，而是企業。因此美國的缺工潮反映的是，年輕人正在挑公司。

老闆別想著當老大，Z世代敢開口說出需求

《紐約時報》記者葛柏格（Emma Goldberg）近日一篇被瘋傳的報導指出，20多歲的年輕人正「交辦」任務給老闆，要求公司更照顧他們的身心健康、要求心理休息假，而且只要做完當天份內事就可以下班，其他時間留給自己。就算只比他們年紀大一階的千禧世代，對上述現象的期待也只敢偷偷放心底，但Z世代卻能理直氣壯要求；更別提父母輩的X世代，他們只能在過勞加班與準時下班之間二選一。

台灣工作者也希望握有自主權

台灣雖然沒有出現大離職潮，但上述大洗牌潮的指標都已經出現，浮上檯面很可能只是時間問題。例如主計總處的就業統計顯示，台灣職場的相關趨勢包括：

1.員工教育程度持續上升，2020 年未滿25歲的青年就業者，大學以上學力占 6 成。

2.「非典型就業」的零工經濟正在茁壯，2020年的非典型青年工作者達24.2 萬人、占青年總就業者的 11.1％。

3.2020年青年就業人口的離職率，比2012年增加0.16個百分點。

根據104人力銀行調查，6成台灣工作者希望未來一週能夠有2天在家工作。這個數據意味著多數工作者還是喜歡自主、彈性的工時。疫情後，搶回生活自主權，成為愈來愈多Z世代的想望。雇主想要留住年輕員工，可能要多費一些心力了。

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