千萬別只把員工當成本 7大新指標重塑永續新人才

【文／賴若函 圖／stocksnap.io】

2020世界經濟論壇宣示，未來衡量企業表現，不只看股東報酬率，也要看企業如何達成其ESG目標。作為管理者，如何擁有後疫情時代的人才管理新思維，發展人才的永續循環？首先要釐清的，是新世代的工作者對雇主、工作的期待。

不是企業挑人才，而是員工選老闆

這樣的轉向，讓經營「雇主品牌」和「員工體驗」成為近年外商吸引人才的焦點，各種國際媒體或機構頒發的「最佳雇主」獎項，也成為企業奮力爭取的光環。如同「多元與共融」指數，近年已獲許多市場分析師認可，視為與企業盈利、價值正相關的指標。也因此，面對未來，企業看待人才的定義，最需要修正的思維。全球前三大管顧公司韋萊韜悅和世界經濟論壇2020年共同出版的報告《人力資本作為資產：在工作新世界中重置人才價值的會計架構》，即談到7個重要的人才資本價值思考原則。

7大指標，翻轉人才的價值定義

首先，企業應該從利潤導向轉到使命感導向。這指的是企業的績效衡量，不僅只看重股東報酬，也要關注組織如何替所有利害關係人創造價值。賺錢不再是企業唯一要做的事。第2個指標，是「從企業政策到社會責任」。進步的企業，會透過具體指引，來幫助員工尊重差異化和多元價值。企業需要重新省思，如何透過員工，展現符合、甚至超越組織價值的影響力。

航空聯手零售 ，讓人才不斷被流用

從獨善其身到生態圈，則是人才價值轉向的第三要務。未來要成功的企業，必須把整個生態系、產業納入，協同營運商、合作夥伴、供應商，甚至是競爭對手，一起來產出人才。接著第4點，是把人力資源從「員工和職務」，轉為「人員、工作和技能」。重點不只是找人完成既有崗位上的職責，而是培養多重技能，以應付未來職能重組的需求。第5個指標，是要把勞動力看作資產，而不是成本。《人力資本作為資產》報告中建議，對人才的投資，應具體在資產負債表上列為資產。

第6個指標，是從「回顧性的財務衡量指標」，到「前瞻性、更廣泛的價值衡量」。也就是說，企業看人才資本價值，不再是季度財務指標，要思考如何以更有前瞻性的價值衡量系統，把人才管理指標設定在戰略層級位置，以中長期規劃，設定新的人才KPI。最後一個指標談的是「從季度到世代」。從長期的世代人才循環來看，企業要從挖角思維轉向培育人才思維；投資員工的技能再造與重塑；協助員工充分運用新科技，塑造不同於以往的工作方式。

從ESG角度看人才，企業才有永續市值

台灣金管會在2022年將啟動二項新制，第一，是上市櫃公司財報需要揭露ESG具體內容；第二則是企業社會責任報告書要改名為永續報告書，特定企業更需要取得第三方驗證，不是企業自己說了算。如同世界經濟論壇的撰文提醒：「人才是實踐ESG策略的關鍵因子！」台灣作為外銷導向的經濟實體，在人才管理上的思維，從現在開始，需要迎頭趕上。

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