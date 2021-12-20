2人就有1人待10年 麥當勞打造千人正職大軍

【文／張紹敏 圖／麥當勞提供】

當餐飲業紛紛靠「拉高時薪」對付少子化、高齡化和疫情造成的人力衝擊，麥當勞看見藍海，根治長期仰賴年輕打工族造成的隱憂。

一般人對速食餐飲業的印象，多半是低薪、高工時，只適合當成職涯的短暫跳板。然而，作為許多人的第一份工作，在台灣每30人就有一人曾當過兼職員工的麥當勞，現在正力圖翻轉這個刻板印象，讓加入麥當勞成為更多人的終身志業。

用老方式找不到人，另闢多元人力池

當現場人員高度仰賴學生族群，排班就必須配合學生上課、考試，以及寒暑假日程，這也是造成人力波動的原因。有鑒於此，麥當勞6年前便開始研究如何多元晉用新住民、僑生、中高齡等族群，維持前線人力的穩定性。吸納新族群並不容易，麥當勞主動聯繫移民署，合辦新住民職場體驗營；同時也將訓練教材、餐廳現場指示翻譯成多國語言，試圖降低接觸的門檻。

首次徵正職服務員，提升服務暖度

擁有穩定兼職人力池後，麥當勞想進一步打造餐廳的「中流砥柱」。因此自2020年開始招募「正職服務員」，目前退休人士、二度就業的家庭主婦就占了8成。麥當勞觀察到正職服務員能帶來3大效益。第一，應徵者把這份工作當作職涯新跑道，對於訓練投入度更高、技能更純熟。第二，因為排班穩定，正職服務員很容易認識在固定時段來店的常客，提供更細膩的服務。最後，他們大多資歷豐富、工作紀律強，很容易帶動兼職同事的表現。

8成員工靠App學習，累點換獎

除了引入多元人力池與正職服務員，麥當勞同步積極尋找與Z世代溝通的方式。其中，數位學習App“E-Learning”可謂代表作。麥當勞著手將紙本教材轉移到手機上的E-Learning。每位麥當勞員工都擁有獨立帳號，能在App中檢視個人訓練的儀表板，並透過精美介面和有趣的動畫上課。

E-Learning的一大亮點是「累點換獎」機制。員工在完成各種任務後，可以換取小至領帶夾、大至電器用品等獎品。如今，E-learning上每年有20～25檔員工激勵活動、40～50則學習公告，更有8成員工活躍使用。

厚植Family文化，5成員工年資破10年

在麥當勞全體正職中，52％員工年資超過10年。人之所以想轉職，不外乎想追求不同的經驗、更好的薪水或頭銜。而在麥當勞不論是兼職或正職，人人都能申請管理職，或轉調到採購、人資、訓練等不同部門，滿足職涯需求。

除了長遠的職涯選擇，麥當勞深厚的“Family”文化更是業界少見。隨著跨語言、跨世代的人力加入，在今天走進麥當勞餐廳，可以發現新的Family文化正在發酵。當餐飲業紛紛靠「拉高時薪」對付少子化、高齡化和疫情造成的人力衝擊，麥當勞看見藍海，根治長期仰賴年輕打工族造成的隱憂。

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