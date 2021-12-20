元宇宙正夯 5大熱門職缺現在就要插旗

【文／胡立宗 圖／Unsplash】

2021年10月28日，臉書集團創辦人馬克‧祖克柏宣布，集團名稱將由Facebook改成Meta，下轄Facebook、Instagram、WhatsApp等子公司，合力邁向「元宇宙」。從台灣的角度出發，元宇宙是不可錯過的市場，更是職人必須接受的舞台。

在元宇宙找工作的前提是？

根據《Medium》專文的介紹，在元宇宙找份好工作，跟在現實生活中求職差不多，因為才能、人脈、品牌缺一不可。除了上述，最基本的門檻，是「元宇宙認知力」。職人除了工作技能外，對VR、AR、AI、遊戲等等設備能否應用自如也是必要。另外，還別忘記創造你的角色，與住所，這樣在元宇宙才有出發點。

元宇宙有那些工作機會？

以下是未來元宇宙最值得期待的職缺：

1.表演者，或以創作者通稱

宏達電與美秀集團的合作，就是台灣藝能界的最新發展。另外阿妹（張惠妹）、大馬的黃明志也陸續發展線上演場會，未來各式各樣的表演只會更多，沒有最多。美國部分平台也已經開了線上畫廊、博物館，觀眾可以購票進場。

2.設計師

有了表演者，就會需要設計師打點造型。更何況，一般人的虛擬化身（avatar）也需要穿衣服、住房子，所以設計師會越來越搶手。美國的品牌Gypsy Sport、Collina Strada已開始進軍元宇宙，DressX更是只在元宇宙開店，專門買給Decentraland的使用者。老牌子Gucci也不例外，與線上遊戲Roblox合作，發行虛擬提包，而且比實體店的要價還高。

3.行銷長

《Hacker Noon》半開玩笑地說，原本的CMO（Chief Marketing Officer，行銷長），現在已經變成Chief Meme Officer，未來還可能變成Chief Metaverse Officer。

因為實體企業都需要借助元宇宙總監（Chief Metaverse Officer），幫實體企業與虛擬世界搭起橋樑。

不管是讓大者恆大，實體跨足虛擬、繼續當霸主，或是實體業績下滑，需要元宇宙市場注入活水，都得靠元宇宙行銷總監。

4.資產顧問

元宇宙就跟真宇宙一樣，會有財產問題與不動產買賣，因此資產管理與房屋仲介應運而生。說得直白一點，元宇宙也是要理財的，不然兩個宇宙都會一樣窮。

5.律師

另一個等同真宇宙的現象是，必然有法律糾紛，雖然目前各平台都有內規，但一旦發生元宇宙與真宇宙之間的互涉訴訟，就會需要法律事務所的協助。美國的Falcon Rappaport & Berkman PLLC就在2021年9月正式成立Decentraland平台的元宇宙分公司。

元宇宙 是在不久將來的現實

就如同業界專家的預測，元宇宙的變化不會是翻天覆地的革命，而是滲透式的逐漸轉換。就跟一開始的人靠打字機，後來靠鍵盤，再後來會打字已經成為基本要求。某一天，使用XR裝置，讓虛擬化身幫你到世界各地賺錢，也會成為常態。正如《Ledger Academy》所說，誰知道哪一天，「我們」會用虛擬化身看著元宇宙的閱讀裝置，看著自己在多年前寫的「歷史文件」。

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