什麼是「 3─2─2」？混合工作模式將成主流

【文／胡立宗】

2020年雖然過去，但是新冠疫情卻尚未停歇。這種局面下？職場會出現什麼變化？一種新的工作模式「 3─2─2」正在興起。

面對新冠疫情，不少國家已長期採取在家工作（Working From Home）的模式，只是，長期在家工作，難免會影響團隊互動與員工的心理健康，部分專家因此開始倡議混合工作制（Hybrid Work），例如「 3─2─2」，取代週一〜週五、朝九晚五的「9─5」。

重新找回工作和生活的平衡點

「3─2─2」代表什麼？發想人之一的哈佛商學院學者惠蘭斯解釋，「3」是3天實際到班，「2」是兩天在家工作，最後的「2」則是原本的例休。

但是，以美國為例，很多人從2020年3月就開始在家上班，原本一起辦公的人際互動與熟悉感蕩然無存。新冠疫苗問世後，若是疫情能夠趨緩，不少已經在家裡悶太久的上班族，反倒希望能重新回到公司上班。因此，折衷之道就是將工作週改成混合工作模式，一面維持工作團隊的人際互動與默契，一面顧及防疫與家庭生活所需要的彈性。

而3─2─2正是混合工作的一種模式，讓員工在家上班兩天，配合固定休假的兩天，這樣能讓工作週更有彈性，同時兼顧人性與防疫。

不再是「眼見為憑」，更多的是建立信任感

對台灣來說，混合工作的出發點是：對主管來說，不能再局限於「視覺管理」，看得到員工才放心，必須強化對員工的信任感，不管透過什麼方式，只要員工能自主完成分內工作，那就不必硬性要求員工非得進辦公室。對員工來說，完全不進辦公室，剛開始可能很爽，但時間久了就會產生疏離感。每週能回辦公室兩天，反倒顯得彌足珍貴。

因此，混合工作等於是兼顧兩者的新模式。3─2─2只是其中一種分配方式，如果可以，甚至也能夠「1─4─2」，用一天當面協調好整週的進度，剩下四天分頭進行工作，下個工作週見面時，再檢討與定訂新進度。

包括《紐約時報》、《Inc.》、《BBC》等媒體，LinkedIn等平台，甚至如“Barco”等跨國企業，都認為混合工作模式，不管疫情是否得到控制，都將成為未來趨勢。

Barco的檢討報告更直言在家工作的優缺點。在家工作的優點是，員工更能專心工作，因為他們能夠安排自己的工作時間，在最沒干擾的時段一口氣完成工作；但缺點是，在家工作讓員工衍生心理疲乏。因此，Barco的結論是，兼顧團體生活與個人步調的混合工作模式更值得重視。

不過，就如LinkedIn所指出的，在轉變成混合工作模式前，企業家都得先確定一件事：那就是員工的數位設備、與相對應的管理措施是否已準備好。否則，貿然實施，反而會導致更多新問題出現。

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