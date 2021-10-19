打造你的成長心態：「什麼都要學」勝過「什麼都懂」

【文／李宥臻】

面對大量湧入的新趨勢、新技術、新知識，工作人該如何與時俱進，增強適應力？與其洋洋灑灑列出一串待學技能，真正的改變，應該由「內心」開始。不管是企業或個人，想要與時俱進地跟上改變，既有的專業與技術只占一部分，真正的要領，在於個人的學習能力和對新事物的接受度。

「什麼都要學」勝過「什麼都懂」

疫情期間，全球陷入晶片荒，半導體也跟著缺貨連連，作為軟體業龍頭的微軟，仍在2021年第4季財報中交出亮眼成績。執行長薩蒂亞．納德拉將成果歸功於內部大力推行的企業文化——建立「成長心態」。這一種正向、前瞻性的思維，最早由心理學教授卡蘿．杜維克提出，應用在教育領域，強調學生的聰明才智，不應由先天條件而定，只要心態正確、環境支持，任何人都能靠著後天努力，達到異於常人的高成就。

思考1：抵達終點之前，別太早下定論

第一，是擺脫「定型心態」。與成長心態相反，抱持定型心態的人，相信一個人的資質是與生俱來的，且無論再怎麼努力，都無法改變能力較差的事實。擁有成長心態的人，即使認知到自己的缺乏、先天資質不如人，也不會為此感到不安，因為他們相信這只是一個「起點」，只要未來足夠用功、按部就班地累積經驗，終能達到理想的目標，在能力上獲得驚人的突破。

思考2：停止追求完美，把失敗當機會

其次，是無懼失敗。當一個人相信努力能帶來改變，且自己具有無限潛力時，即便遭遇挫折，也不容易打退堂鼓、自我懷疑，反而能將一次的失足，視為寶貴的學習機會。把這樣的心態帶到職場上，能促使工作人勇於嘗試、挑戰較有難度的工作內容，在接到艱鉅任務時，也更能調適壓力，從中激發出更多潛力。

自主創造動機，自然會想克服難關

如果上班只是為了溫飽、對職務內容欠缺使命感，「碰到困難時，肯定會覺得日子很難熬、很想放棄，」陳韻琴說，「但若這份工作具有它獨特的價值，當事人就能從中獲得『幸福感』，並願意努力克服困難。」若能學習如何在思路上轉個彎，便能一步步鍛鍊出強健、以成長為導向的價值觀，在競爭激烈的職場上，展現高彈性、高可塑性的人格特質，跟緊疫後職場變化的腳步。

資料來源：安妮．布魯克、希瑟．韓德利《成長性思維學習指南》

【全文未完，完整內容請見《Cheers》236期】

【本文由Cheers雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。】