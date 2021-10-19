未來人才調查：5大發現 預見2030

【文／賴若函】

天下學習、《Cheers》雜誌與成功大學共同推動「2021年未來人才調查」，分別針對台灣3000大企業人資主管，及個人工作者蒐集意見。透過互相對照的提問設計，從中，我們歸納出5大值得注意的發現。

無庸置疑，這是個學用落差擴大、知識半衰期愈來愈短的年代。除了探討現況，我們更希望能描繪未來。對此，天下學習、《Cheers》雜誌與成功大學共同推動「2021年未來人才調查」，分別針對台灣3000大企業人資主管，及個人工作者蒐集意見。透過互相對照的提問設計，從中，我們歸納出5大值得注意的發現。

發現1：超過20％的工作內涵，重新被定義

調查中，有4成4人資長認為，未來10年內，超過20％的職位內涵會重新被定義。連看起來高度依賴「人」的專業才能，也可以靠機器人取代部分工作，人的部分只占34.6％。這項報告因此指出，不管是任何工作，都需要不斷增能（Upskilling）與重新學習（Reskilling），才足以面對學非所用的工作常態。

發現2：兩大關鍵素養：溝通協商與問題解決力

至於未來10年最重要的能力為何？企業和個人一致認同的答案，是「溝通與協商」和「問題解決」。怎樣建立溝通與協商的能力？這指的不只是善於口語溝通，更包括具備同理心、能體察他人需求，以及凡事抱持雙贏思維，創造共好。而高踞第二名的「問題解決」能力，則反映出企業在高度不確定的經營環境下，迎戰未知成為新常態。

發現3：國際觀不足，台灣人無法擴散影響力

當問到「新世代公民應具備素質、有待加強的能力」時，企業和個人公認最不足、卻也最重要的，都是「國際觀」。對國際局勢的掌握、對多元文化的尊重與理解，兩者缺一不可。畢竟，在「全球一命」的時代，每個人都是世界公民，無法獨善其身。台灣作為一個與全球經濟密切連動的個體，尤其是如此。

發現4：「自我學習」是落差最大的能力指標

若問工作者最滿意自己的前5項特質，自我學習高居第一。不過，這一點顯然與企業認知有相當的距離，因為在企業最滿意的人才素質中，自我學習落到第8，甚至不在前5項內。分析企業與個人對於自我學習的落差感，企業期待的，是員工把所學「用出來」。學習不是「亂槍打鳥」，而是有策略、有方向的進行。

發現5：台灣未來3大議題：能源、全球夥伴關係、醫療

當問到「未來10年，台灣面臨的永續發展重要議題」時，能源議題、全球夥伴關係和健康醫療議題浮上檯面，成為不分個人或企業的最關注3大選項。愈來愈多歐洲國家來台投資綠能，從非核家園出發，政府對替代性能源的推進，亦帶動相應的人力投資。「全球夥伴關係」的重要性不言可喻。如何維持台灣經濟的穩定成長，並充分掌握變局中的機會，需要不斷有新血加入。當台灣進入高齡社會，如何活得長久、快樂？這項需求也帶動各種新服務、新商機。

預見2030，幾道形塑社會、經濟、國家的力道已清晰可見。抓住這些浪潮提前準備，才能乘浪而行。

【全文未完，完整內容請見《Cheers》236期】

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