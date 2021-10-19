未來職場需要的56種特質

【文／胡立宗】

對個人來說，必須強化或培養哪些數位特質，才能在新趨勢來臨之際不被淘汰？跨國顧問公司麥肯錫的全球研究院（McKinsey Global Institute）訪問了15個國家的1萬8,000位工作者，試圖找出哪些工作將被淘汰、哪些工作又將會興起，以及背後的關鍵因素。

21世紀後，數位科技與人工智慧就不斷改變職場生態。對個人來說，必須強化或培養哪些數位特質，才能在新趨勢來臨之際不被淘汰？跨國顧問公司麥肯錫的全球研究院（McKinsey Global Institute）分析出56種「關鍵特質」，簡稱DELTA（Distinct ELements of TAlent）。DELTA特質，既是個人最值得投資的，也是政府在規劃終身學習時應該努力的方向。

DELTA如何影響職涯

麥肯錫定義的56種DELTA，共分為4大主領域（Category）：認知、人際、自我領導與數位能力。

‧認知：批判思考、規劃工作方法、溝通、心智彈性。

‧人際：改變制度、發展關係、團隊效能。

‧自我領導：自我認知與自我管理、創業家精神、實踐目標。

‧數位能力：數位科技熟悉度與數位公民自覺、軟體使用與開發、數位系統了解程度。

4大主領域中包含13個次領域（Group），次領域劃分56項DELTA特質。之所以稱DELTA為特質，因為麥肯錫認為它既指能力，也指態度。

4個影響就業能力

進一步，麥肯錫針對Delta與各種變數的關係進行分析。

‧求職就業：研究發現，影響就業的4項DELTA為：調適力、面對變局、整合訊息與成就導向。

‧工作滿意度：依性別、年齡、收入等變數加權調整後，「自我激勵與健全個人福祉」、「面對變局」、「自信」，這3個項目高的人，對工作的滿意度也高。

‧收入高低：影響收入的4個次領域 ，是「數位能力」的「了解數位系統」、「軟體使用與開發」，與「認知」部分的「規劃工作方法」與「溝通」。巧合的是，這也是現今工作者表現最差的領域。

終身學習的3大方向

調查中的受訪者，絕大多數都已經離開學校，因此終身學習成為改變現狀、形塑未來的契機。報告指出3大重點：

❶自我領導與人際領域的軟實力最關鍵，因此不管是個人學習或企業培訓，都應該加強這方面的特質。

❷麥肯錫發現，各國對於實踐目標、自我認知與自主管理的終身學習課程，明顯少了很多，相較之下，溝通類的課程多了20倍。這種不平衡的偏向應該調整。

❸不管政府或企業，都應該讓終身學習更普及、一般人更負擔得起，像是利用數位平台，使每個人都能便宜、方便的上課，就是目標之一。

這4大領域、56種關鍵特質，就像一張藍圖，不妨充分檢視後，再利用學習補足弱項。如此，不管世界再怎麼變，你都能當個不敗工作人。

【全文未完，完整內容請見《Cheers》236期】

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