混種科技行銷人才 創新商模讓產值翻倍

【文／賴若函】

數位化成了企業疫後轉型最有共識的解方。混合行銷與科技職能的數位長，跟著成為炙手可熱的職缺。

《富比士》雜誌指出，10年前，美國只有12％的企業有數位長（Chief Digital Officer, CDO）這個職務，如今這個數字已提高至65％。數位化成了企業疫後轉型最有共識的解方。混合行銷與科技職能的數位長，跟著成為炙手可熱的職缺。

讓新科技落地，必備5力加速轉型

美國數位轉型顧問亞迪安‧包頓為文指出，在企業中扮演轉型重要角色的數位長，需要擁有的5項能力是：說故事力、創新能力、對新科技趨勢和產品的敏銳度、執行力和影響力。

亞迪安劈頭就提及「說故事能力」。不管企業的產品有多複雜，數位長都要有能力簡化成一般人就能懂的數位語言，打動目標用戶，並強化使用者體驗。「創新能力」指的是一腳跨在商業思維、一腳跨在數據分析，擁有跨域的制高點，能掌握商業模式的迭代，並以產品與製程的創新相呼應。

最後一個能力指標「影響力」，則是數位長底下通常會有跨領域、多元組成的團隊，也經常需要跨部門溝通。因此，必須更深刻思考，如何影響同部門、跨部門的同仁。

他用AI技術，省千萬成本

中國信託商業銀行數據暨科技研發處處長 王俊權

帶領團隊屢獲國內外大數據、客戶體驗等創新獎項的中國信託商業銀行數據暨科技研發處處長王俊權，帶領的跨領域團隊，讓AI科技翻轉服務，影響超過500萬的中信數位客戶。王俊權開發「智能ATM」，透過民眾臉部表情，辨識提款時是否過度緊張，以偵測異常交易，避免詐騙犯罪行為。他也打造流程自動化的智能洗錢防制平台。這讓假警報率降低4.62％，每年節省近千萬元的人力費用。

帶動數位改革，最需熱情和領域知識

作為擁有1.2萬名員工的中國信託銀行金融數位研發先導，應該要具備何種特質？王俊權毫不猶豫地說，有熱情最重要，這也是當初老闆找他接手數據分析部門的最大原因。其次，就是對於既有產業的領域知識、文化、優劣勢要熟悉，才能在選擇企業數位轉型前進的路線時，避開不必要的轉折、失敗可能，貼著法規走得順利。

組成數位轉型團隊，在金融業需要3種人：首先是前端的商業分析師（BA）；中間是擁有大數據分析、區塊鏈技術的研發工程師（RD）；最後端的「數據IT團隊」，則是負責後台基礎建設、服務、框架系統的IT工程師。第二層的人才，是金融業最稀缺的，也就是擁有深度開發能力的AI科學家。這些年來，王俊權前前後後面試了約5、600人，挖角許多科技業擁有8～10年的AI高手進來，讓他們的研發成果落地，其中有不少物理、數學、資工博士。

在數位轉型、科技研發的道路上，金融業的商業模式正不斷破框，在優化使用者體驗、普惠金融的道路上，有無限可能。

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