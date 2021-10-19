鄒開蓮：練出6種「管理肌肉」

【文／張紹敏】

在這個充滿不確定的時刻，在這個年輕經理人容易「夭折」的年代，鄒開蓮讓我們透過她的眼睛，逐一檢視此刻未能順利發力的管理肌肉。

想要有力地迎擊挑戰、在雲霧中掌舵，鄒開蓮說，你需要更有意識地鍛鍊「管理肌肉」。

曾擔任MTV中文台總監、雅虎台灣總經理、Verizon Media 國際事業董事總經理的鄒開蓮，擁有20年以上的管理經驗。歷經過網路科技泡沫爆破、雅虎台灣與奇摩購併、Google與Facebook的橫空出世⋯⋯，鄒開蓮在面對變局時，即便沒有前例可循，卻總是堅信前方「有路可走」，一次次帶著團隊披荊斬棘、昂首向前。

在這個年輕經理人容易「夭折」的年代，鄒開蓮讓我們透過她的眼睛，逐一檢視此刻未能順利發力的管理肌肉。

Q：一個優秀的經理人，需要鍛鍊哪些「管理肌肉」？

我認為經理人需要6種肌肉，分別是行動力、學習力、溝通力、組織力、開拓力、恆毅力。

「行動力」對於轉型很重要，要能帶動組織，你本身就要把行動帶出來；在「學習力」上，現在任何產業，沒有任何人能靠過去所學來應付未來的挑戰；「溝通力」常常被誤解成能言善道，但其實面對不確定時，經常需要調整路線、把想法傳遞給大家，此時的溝通並不是單方的，更需要相互了解。

「組織力」講究的是如何把對的人放在對的地方，能不能用團隊的力量達成目標；「開拓力」指的是如何在同一個領域中看見不同的機會，走出舒適圈、找到新路；「恆毅力」展現在當你憑著自己的決心、信心走下去，對於身邊的人會有很強的感染力。即便有許多好點子，沒有足夠的恆毅力，也未必能看到它開花結果。

Q：妳花最多力氣培養的是哪一項？

我認為「組織力」非常需要花時間去學習，它沒有標準答案，也很仰賴你手上握有什麼樣的牌、如何靈活調整。組織的目的是要「達成目標」，不管是採用矩陣組織或事業單位、中心化或去中心化管理，其實都沒有好壞之分，最重要的是對準目標。

Q：和5年前相比，現在有哪些能力是經理人更加需要的？

溝通力。不論在什麼產業，讓其他人能對你的想法感同身受，最後執行表現一定會比較好。每個人每天都帶著各種情緒來工作，尤其碰到組織轉型，人容易焦慮，就會放大負面想法。一旦溝通不到位，流言開始流竄，情緒就來了。

Q：若想從現在開始鍛鍊管理肌肉，妳建議該從何處下手？

好好想想，你到底有多認識你下面的團隊？每個人的績效和潛力在哪裡、現在需要什麼？如果有人在這兩方面都表現很好，要思考如何讓他有足夠的挑戰，並主動和他談他的職涯發展。若是他績效很好，但潛力有限，可以仰賴這樣的同仁去訓練其他人；若是很有潛力，但績效不到位，要好好和他一起面對他碰到的障礙。用這樣的方式，可以讓我們清楚每個人現在的位子，去擬訂協助他們成長的計畫。一旦你的團隊開始擁有自己的舞台，你會發現，管理其實是件很愉快的工作。

【全文未完，完整內容請見《Cheers》236期】

【本文由Cheers雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。】