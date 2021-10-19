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Google都在用的復原訓練力 要讓員工上班心情好

聯合新聞網 / Cheers
圖／shutterstock
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【文／李宥臻】

如何調適工作壓力，並不是新鮮話題，但當一場疫情巨災，將每個人的心都蒙上一層灰時，企業對於員工的心理健康，再也不能坐以待斃。

今年7月，美國網路媒體公司Verizon Media攜手國際心理健康倡導基金會Made of Millions及研究機構Culture C.O.-O.P.，針對台灣、美國、加拿大、英國、法國及印度，共1,000名企業領導人、經理人、人資主管進行調查，發現在過去一年，有高達93％的受訪者同意，心理問題已對公司營運產生負面影響，但只有不到30％的主管，相信自己有能力回應下屬的心理需求。

事實上，近20年來，已有不少跨國企業認知到心理健康的重要性，開始進行內部改革。新冠疫情的爆發，則猶如一場無預警稽查，讓早有預備的企業有機會自我檢核，也給了掉以輕心的企業一記當頭棒喝。

受挫的復原力，代表你的心理韌性

心理韌性（Resilience），或者又可譯作「復原力」，究竟是什麼？根據美國心理學會（APA）定義，它是指一個人在經歷創傷之後「反彈回來」（Bouncing back）的能力。

雖然個人心理韌性的強弱，跟性格、生長環境等先天條件密切相關，但好消息是，就像身體的肌肉一樣，心靈的肌肉也可以經由後天鍛鍊，變得更加強壯。正因為如此，幫助員工練就出一顆「強心臟」，已成為多數企業領導人迎戰變化多端的未來最著重的目標。

復原力訓練夯，強化心理素質

向來在員工待遇上廣受肯定的Google，在內部成立了一支復原力團隊（Resilience Team），專門負責安排員工的心理韌性培訓。

但隨著居家辦公啟動，所有資源都被迫轉為線上， Google決定改變方式，聘請心理學家、長期處在高壓狀態的職業運動員和職業軍人，分別錄製一系列只有5～6分鐘的短影音，內容包含安眠及呼吸訓練、化解焦慮、調節親子關係等。影片上架不到一個月，就有3萬名Google內部同仁觀看，獲得熱烈回響，成為海外企業的參考指標。

翻轉職場文化，同理並懂得回應員工

曾為IBM、HP、趨勢科技等國內外知名公司提供教練服務，專門訓練高階主管的企業教練陳茂雄，最近感受尤其深刻：「因為工作和生活蠟燭兩頭燒，或是業績下降、面臨裁員危機的客戶，在疫情期間變多了。」

當壓力源從四面八方襲來，「若主管沒有受過『同理回應』的訓練，不明白應該先處理心情、再處理事情，容易造成部屬壓抑情緒、不願開口表達困難，」陳茂雄指出。

因此，心理韌性的訓練，必須從改變職場文化做起。改變文化第一步，必須先設立典範。當高階主管先學會「自我覺察」，調整過去回應壓力的「慣性模式」，自然也能提升團隊的心理健康。

資料來源：《心理韌性：重建挫折復原力的132個強效練習大全》

【全文未完，完整內容請見《Cheers》236期】

【本文由Cheers雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。】

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