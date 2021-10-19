WFH後遺症？美國掀起大離職潮

【文／胡立宗 圖／Unsplash】

美國最新統計顯示，400萬名員工遞出辭呈，創下20年來的新高。背後原因：一是，遠距工作讓員工體會到，所有事情不是非得在辦公室裡才能完成；二是，更多人嚮往YOLO思維，也就是You only live once（人只能活一次）。大離職潮帶動機器與AI（人工智慧）的快速發展，日常繁瑣的例行工作，由它們完成的比例會愈來愈高。

經過一整年的新冠肺炎疫情與遠距在家上班後，美國勞工部最新統計顯示，400萬名員工遞出辭呈，創下20年來的新高。商業雜誌《Fast Company》引用德州農工大學學者安東尼．克洛茲的話說，就業市場已經迎來「大離職潮」。

什麼是大離職潮？離職的是哪些人？

大離職潮有何特別之處？餐飲、商旅等服務業的離職率達到5％以上，凸顯出麥肯錫〈疫後工作〉報告的結論，即第一線人力已經疲乏到了臨界點。再者，時事評論雜誌《大西洋》進一步分析，離職者中有70萬名是屬於專業與經營的白領員工，同樣創下史上新高，顯示出光只是談薪水、談休假已經不能再留住員工的心了。此外，不論何種產業，都有40％以上的人說，正在考慮離職。究竟美國的工作人為何不滿現在的工作？綜合各家媒體分析，可以得出兩大原因：

原因1：並非所有工作都得在辦公室裡，才能完成

疫情讓大家發現，原來不是每件與「工作」相關的事，都必須人在辦公室才能完成，那麼每天花那麼多時間通勤的意義到底何在？為何不拿來陪伴家人或是做自己想做的事？而企業再堅持要員工二選一的下場，往往會收到反效果。因為經過疫情洗禮的員工不做選擇，工作與生活兩個都要，不再願意為了工作犧牲生活。

原因2：更多人嚮往YOLO思維（You only live once，人只能活一次）

《紐約時報》談YOLO現象的專欄，以33歲的布雷特・威廉斯為例。威廉斯是佛州奧蘭多的律師。2021年2月，在Zoom會議前調整鏡頭時，他突然發現一切毫無意義。威廉斯說，他發現自己每天都要在工作台前坐上10個小時，感覺很痛苦。他會想，「我還有什麼可失去的呢？明天我們可能都會死。」於是威廉斯辭職了，拋下好不容易得來的律師事務所合夥人地位，與大公司的優厚薪水，在隔壁鄰居經營的小公司找了一份工作，花更多時間陪妻子和狗。

過去的一年讓人們確認公司是否真的珍惜員工。因此，「備受煎熬」如果是2021年的主流情緒，那麼YOLO可能是本年度決定性的勞動力趨勢。

未來新工作模式會是如何？

疫前的思維集中在「機器與AI何時取代人類」，但新冠肺炎的大流行，讓企業開始思考，人類與機械如何分工合作，創造最優工作環境，還能兼顧產能。麥肯錫的〈疫後工作〉報告也提出類似觀點，根據全球調查，超過800家企業的主管，都表示已經在增加或計畫增加對機器與AI的投資。

大離職潮只是一個訊號，宣示的是疫後新職場生態的出現。對企業與個人來說，最好就從現在開始準備，提前因應。

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