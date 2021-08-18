忠勤里里長方荷生：我做的一切 都是因為看到需求

【文／盧智芳、郭芳彣 圖／廖祐瑲】

「里長」兩個字，筆畫加起來不過15劃，但方荷生卻硬是把它織成了一張綿密的大網。忠勤里的殘障、中低收入戶加老人，超過800戶，堪稱是台北市最窮困的里之一。但透過這張網，卻建構出其他地區難以企及的社福體系。於是，媒體給了方荷生各種稱號﹔說他是「地表最強里長」、「丐幫幫主」和「平民英雄」。

絕不重蹈覆轍，發起募捐贏得回響

5月15日，雙北升至三級疫情警戒，當大多數人都還在觀望或不知所措時，方荷生已經動起來。這一回，方荷生不只是忠勤里的里長了。他用另一個身分──台灣食物銀行聯合會理事長，站上了防疫第一線。他在Facebook發起募捐1,000個物資包，短短幾天，小額捐款從四面八方湧來，匯聚出500多萬善款，大幅超越目標。

39歲當上里長，對方荷生來說，本來是個平凡的開始。如今，方荷生正在寫屬於他的版本的傳奇。他自己也不知道，這「里長伯」可以當到什麼程度？唯一可以確定的是，只要有人有需求，這自許為「雞婆、搞怪、管真多」的方里長，就一定會在。

Q：什麼時候，你決定做個「不一樣的里長」？

我民國87年當選里長，那時候還什麼都不會做，只是看到很多獨居老人死在家裡、爛在家裡，一天到晚跑二殯之外，也連帶跟和平醫院感情非常好（笑）。有一天，我問他們，除了送老人去醫院、接回家之外，我還能做什麼，才能幫助他們？醫院說，應該從餐食的照顧開始做起，讓他們每一餐都能好好吃。所以民國90年開始，我做了第一個給老人的便當。

我還記得送第一個便當時，我走進去拿給一位老爺子，說送便當給你吃，我收20塊。他說，要收錢他就不要。獨居3、40年的老人，根本不相信人，更不相信里長會來照顧自己。擼好久之後，我一邊走出去一邊念：「等一下你自己下去買，要花80塊，走下去一個小時，上來又一個小時，看誰管你那麼多。」走到門口，他就說：「里長，我要了!」

Q：有沒有最有成就感的時刻？

送王貫英老爺爺最後一程的時候，我說有機會，我一定會做圖書館，我做到了。我要做圖書館提案時，跑到金寶山去看老爺子，跟他講：「你要支持我，一定要讓郝龍斌答應我。」最後真的做起來。

其他里長、區長跑來問我：「到底市立圖書館每個月補助你多少錢？」我說沒有。水電費誰出的？我自己。志工誰找的？我自己。「這樣你也要做？」可是，可以讓孩子們拿到書、看到書、摸到書，不用煩惱沒有錢買書，這不是才最重要？

Q：你心裡想過，「里長」究竟可以做到什麼程度嗎？

沒有。看到需求我就一直做下去。

你問我有沒有想過不當里長？南機場夜市被我管得很嚴，有里民被我罵了，就撂話說：「我下一次一定跟你選！」我說我幹6屆了，都沒人跟我選，每次我都是中正區最後一個去登記的里長。我做這麼多，你想來接手，我多高興哪！

我不做「里長」這兩個字，不代表我不能做其他事。

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