這8種人 將成為下一波台灣的熱門人才

【文／胡立宗 圖／freepik.com】

世界經濟論壇根據企業管理顧問公司高知特（Cognizant Technology Solutions Corp）發表的一系列工作報告，勾勒出已經出現的新興行業。依照台灣就業市場的接受度，與就職門檻的高低，《Cheers》雜誌歸納出以下8種可能已經或很快就會在台灣出現的熱門人才。

第1種：在家工作輔助師

Facebook、Twitter、GitLab、Quora等企業都開始提供「在家工作輔助師」的協助，讓員工更容易達到遠端工作下的最佳狀態。在家工作輔助師的職缺，現階段多半由企業人資長兼任。但未來「在家工作長」，營運、溝通、協調能力都是必要條件，才能讓員工在見不到面的狀況下還能齊心合力。

第2種：體適能培訓師

在家工作成為主流後，如何不出門還能維持身體健康，就成為關鍵。體適能培訓師除了要提供每日、每週、每月的課程與諮詢外，還要能協助維持工作者日常飲食的健康與均衡，才能保持最佳狀態。

第3種：XR裝置諮詢師

XR（eXtended Reality，延展實境）其實包括3種技術，代表工作者能靠著沉浸技術，來達到近似面對面溝通、工作的氛圍。XR沉浸式體驗，某種程度上可以克服遠距工作所帶來的疏離感，因為同事「感覺」就在身邊。

第4種：智慧居家管理師

原本預期要到2024年才會成為熱門職缺的智慧居家管理師，現在因為可以處理在家工作者所會碰到的軟、硬體問題，並為工作人營造合宜的居家環境而獲得重視。智慧居家管理師必須成為客戶與建築師、工程師之間的最佳橋梁，讓居家工作的環境兼顧科技、美感與環保。

第5種：人機協同師

隨著機械與AI的大量應用，人與機械間的「橋梁」愈來愈重要，也就是人機協同師。簡單說，人機協同師的工作，就是把人類的指令教給機械，然後解釋機械做事的原理，讓人理解。因為新冠疫情的出現，人機協同能讓員工大幅減少與客人或同事的面對面接觸，所以這股商機比原本預期的時間點更早成熟。

第6種：數位購物導覽員

線上購物在疫情出現後愈來愈旺，但是面對老舊介面或只針對桌機設計的網頁，卻無法滿足顧客新的需求。因此，除了透過程式設計師更新網頁、改版設計，導覽員還要從旁協助顧客，在五花八門的物件中找出他們想要的商品。數位購物導覽員甚至要能像數位裁縫一樣，為客戶量身打造最貼心的搭配。

第7種：訂閱服務管理師

透過訂閱模式提供的服務與商品愈來愈多，跟一次做生意賣斷不同，訂閱模式不僅需要有長期管理客戶、經營關係的Know-how，更要能推陳出新，透過客戶的購買或使用軌跡，不斷開發出滿足顧客需求的產品。對企業來說，最好的訂閱服務管理師是，能夠利用功能更新、停用、附加、升級或終止，讓產品的營收或成績更為亮眼。

第8種：陪走與談話師

提出「陪走與談話師」這份工作，高知特報告的原意是，針對高齡化社會的老人陪伴而設計。但隨著缺乏社交的現代人愈來愈多，以及遠距工作所帶來的疏離，一般人其實也需要一個可以陪走或談話的對象，以紓解獨自在家工作所帶來的孤獨感。

【全文未完，完整內容請見《Cheers》235期，網址http://www.cheers.com.tw/article/article.action?id=5099847】

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