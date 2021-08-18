自學攝影當門票 高職小子闖進好萊塢

【文／賴若函 圖／林冠宏提供】

來自台灣、任職於美國Sony Pictures Imageworks的視覺開發技術總監林冠宏，至今做過26部好萊塢電影，其中《蜘蛛人：新宇宙》還獲得2019年奧斯卡金像獎最佳動畫。

從一介英文不通的私立高職生，到至今赴美闖蕩20多年，林冠宏曾製作許多膾炙人口的電影。回首如今能實現20歲時的夢想，林冠宏認為，關鍵在早早釐清自己的志願。把興趣當成學問，自學攝影，是他打開這趟驚奇之旅的第一把鑰匙。

抓住機會，學習不設限

「我公立高中沒考上，覺得畫畫好玩就念了高職，學校有開基礎攝影，發現我對攝影的興趣比畫圖大。」林冠宏說，進入復興美工後，他一頭栽入光與影的世界。

看到機會就全力以赴，不受現況拘束，是他拓展專業學習之路的第二把鑰匙。

20歲那年，林冠宏到美國康州的暑期語言學校進修英文，課間前往紐約旅行，在地鐵看到曾兩度獲選為全美頂尖藝術創作研究所前10名的「紐約視覺藝術學院」招生海報。心裡想著：「這就是我要的，我要申請！」

林冠宏的勇氣讓他抓住機會，然而語言不通、過去美術專業不被肯定的經驗，都是他在路上的難題。他坦言：「我的英文、美術都是在美國學的。」

比起模仿，觀察力更重要

在校期間，林冠宏如饑似渴的學習，專業課上要求交一件作業，他就交兩件，而且每一科都拿到A+。「學校老師都很喜歡我！」他說。

經歷過理論與課堂的訓練，再回到自己拍照與觀看日常的角度，林冠宏對學習的體會又完全不同了。「我要先學會『怎麼看』，而不是先做。“How to see”這件事是我在美國學的。」

在後製領域，林冠宏學會如何透過「看」，在虛擬世界裡再現真實。林冠宏不認同「學匠式」的學習，表面上的模仿，只是機械化地重複「做」，他認為真正的學會，應該是「看」出門道後才動手。觀察力的建立，是創造力的基礎。

勤做筆記，系統化思考

回頭看，把所學鉅細靡遺地記錄下來，一直是林冠宏學習時很重要的習慣，這個習慣陪著他到美國，而所有紀錄也都變成工作時的資產。像是高職3年，他為了琢磨曝光、光圈與快門間的關係，每拍一卷底片都做筆記，累積下來厚厚一疊。

正是他在乎細節，即使是興趣依然深度鑽研，最後與工作相輔相成。回首林冠宏闖蕩好萊塢的歷程，一路抓著機會，讓他不只在現實逐日追光；在虛擬世界，他也能施展光影的魔法，將年輕時的夢一筆一畫塗抹為現實。

從一個高中都沒考上的小子，到如今作品被全世界觀眾所知，對學習的熱情與堅持，改寫了林冠宏的人生。而這股動力也會支持著他，不斷在虛擬世界中繼續超越自己。

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