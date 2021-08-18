如何進入心流狀態？5個技巧 提高專注力與幸福感

【文／賴若函 圖／unsplash.com】

資訊超載已是生活常態，根據柏克萊大學研究，人類過去30年產出的資訊比過去5,000年加起來還多，而且每兩年就倍增。當世界已經吵到快聽不見了，這些資訊噪音的最大後座力，就是使專注力下滑。也因此，當談到如何強化學習品質，第二個祕訣是，你需要學會創造「心流」。

這個概念最早由匈牙利的心理學家米哈里‧奇克森特米海伊（Mihaly Csikszentmihalyi）提出，是當今正向心理學的重要內涵之一。「心流」是指一種「特殊的精神狀態，處於極度專注，擁有正向的情緒感受、高效率和創造力，可暫時忘卻其他事務。」

在他的經典著作《心流：高手都在研究的最優體驗心理學》中，訪談許多登山者、藝術家、科學家、運動員，為何能不斷超越自我，最終發現共通點就是透過「心流」。當一個人進入心流的時間愈多，就愈能提升幸福感和生活品質，加深對工作、人生目標的堅持、擁有更積極的心態。

5個Tips，提高專注力

第一是「挑選具有挑戰性的活動」。當你要學習時，要把目標鎖定在你感興趣的事物，且挑戰性與技術需求都比目前自身的能力再高一些，才不會帶來焦慮或乏味感。

第二個重點，是「把目標拆解成階段性的任務」，設定一段時間內，明確的不同階段性目標。例如，「一個月寫出網站、3個月內學會程式語言Python編程」。這樣做，使每一步都更接近目標。

第三點，是「具備一定程度的技能」，對你做的事有相當主控能力。若對相關知識全然只是一張白紙，也沒辦法進入心流狀態，要有基本底子。

第四點，是「屏除外界干擾，專心投入」。務必要刻意打造遠離3C產品，可以專注的空間。

最後一個「心流」的重點是「忘卻自我、樂在當下」。米哈里博士提到，如果過分在意外界對自己造成的影響，是無法順利進入心流體驗的。「只有不費心想著自我時，才有機會擴大對自己的認識，突破自己所設的界線。」

發呆不是錯，能得到靈感

這個要點，在《零噪音：在專注力稀缺時代，奪回人生與工作主導權》一書中也談到。作者喬瑟夫‧麥柯馬克（Joseph McCormack）談及要擁有良好的心流，有時看似沒有方向的思緒漫遊，卻能產生靈光乍現抑或是頓悟的時刻，帶給人意想不到的收穫。書中強調，你需要刻意建立一個保持自己進入心流狀態，以及重新奪回心靈控制權的思維堡壘，拒絕讓思緒經常處於混亂狀態。

至於《極度專注力》一書，論述啟動大腦最有生產力的「極度專注力」模式時，也談到「心流」，作為人體自動運轉模式，有助於全神貫注、發揮最大的學習潛力。作者克里斯．貝利（Chris Bailey）鼓勵讀者以「旁觀者」角度檢視內心，察覺自己沒注意到的事情，學習去控制大腦。

保持「心流」，需要不斷找出未能落實的原因，進而思考解決方案，形成正向的循環模式。透過一段時間固定營造環境、設定獎勵機制，就能讓自己更有動力，用最好狀態投入學習。

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