記憶力可以訓練？連比爾蓋茲也推薦的「宮殿記憶法」

【文／李宥臻 圖／unsplash.com】

聽完一場演講、看完一本書，過了3天，你通常還記得多少內容？心理學家證實，當一個人閱讀或聽取一段敘述，數天後，通常只會記得10％的內容，但如果加上圖片輔助，比例則可提升至65％。明明是同一位受試者，為何記憶力的表現會如此懸殊？

由於人的記憶可分為短期與長期記憶，哈佛心理學家米勒（George Miller）發現，單靠短期記憶，大腦平均只能同時記住7件事，而長期記憶則恰好相反，在記憶的容量與時效上，都擁有深不可測的驚人潛力。

因此，嘗試將資訊以長期記憶寫入腦中，是增強記憶力的重要祕訣，而這個過程，又被稱為編碼（Encoding），意即將大腦不擅長記住的資訊類型（如文字與數字），轉換成大腦擅長記憶的資訊類型（如圖像與空間）。

不過，光是把文字轉成圖像還不夠，若要更有系統的強化記憶力，還得使用記憶大賽選手們必備的「宮殿記憶法」（Method of Loci）。

Step 1：打造記憶宮殿

根據宮殿記憶法原則，人的記憶有兩大基本元素：圖像與位置。圖像代表想記住的內容，而位置則是儲存資訊的地方。如同電腦硬碟一樣，大腦在記憶時，也需要將檔案一一歸位。

首先，在腦海裡想像一個空間，但並不是憑空創造，而是當事人所熟悉的環境，像住家、學校、公司等，畫面愈清晰愈好。

Step 2：規劃一條熟悉路徑

想像完畢後，依據現實的內部裝潢、擺設，在腦海中規劃出一條行走路徑，並要清楚設置停留點，例如門口的鞋櫃、客廳的電動遊戲機、廚房的瓦斯爐等，需要有明確位址以及相關物件。

Step 3：以圖像聯想來編碼

接下來，將想記下的內容，如一張購物清單、一份簡報、一組英文單字，轉化成一系列吸引人的視覺圖像。

必須注意的是，不用一次把所有訊息轉成圖像，而是要按照事先規劃的路徑，井然有序地將每項欲記住的項目進行編碼，再把想好的畫面，陸續擺放進宮殿中的特定位址。這個環節需要盡力發揮創意，因為想像的畫面愈勁爆、愈有趣，記憶的效果愈佳，且對大腦來說，動態畫面會比靜態影像來得更為印象深刻。

Step 4：參觀記憶宮殿

將圖像統統對號入座後，還要再回過頭來，在腦海中把方才設置的路線走一遍，停留於同樣的位置、回溯看見的畫面。這個步驟能幫助大腦梳理內容，加強記憶的「牢靠度」，尤其是當資料量龐大時，更可以把宮殿來回多走幾遍。

起初在練習時，可能會發現將訊息轉化成圖像的過程，不但耗時，也相當耗費精力，因而想直接改用筆記記事，或回到死背硬記的舊模式。但鍛鍊記憶力就如同學習樂器一般，需要時間熟能生巧，透過勤勞、有紀律的練習，久而久之，就會像弗爾一樣，以信手拈來的想像力輔佐記憶，發現大腦可以記住的東西，其實遠比自己原先想像的還要多。

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