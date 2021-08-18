最有效率的學習是「邊學邊用」 大腦輸入和輸出的黃金比例

【文／賴若函 圖／unsplash.com】

所謂「學以致用」，本來是說「學會了以後用」，但真正有效的學習，其實應該是「邊學邊用」，在新知識「輸入」的同時，一面練習「輸出」。

《最高學以致用法》一書作者、精神科醫生樺澤紫苑發現，9成上班族學習和工作都是「輸入」為主，但效率很差，原因正是出在「不擅輸出」。他認為能改變人生的學習法，唯有「輸出」。

在書中，他提出輸出的4項基本法則。以學習外語的「聽說讀寫」為例，聽、讀都屬於輸入，而說、寫則是輸出。樺澤紫苑說明，輸入僅是增加大腦知識，限於腦內神經運作，只是「意義記憶」；但輸出帶來行動，運用運動神經和肌肉獲得「運動性記憶」，能帶來長久的學習效果。

法則 1：反覆運用，打造長期記憶

以記憶進入大腦中的時間起算，如果兩週內使用3次以上，短期記憶將會變成長期記憶儲存。脆弱的短期記憶轉化為穩定的長期記憶，其過程稱為記憶鞏固。若應用到學習上，在心理刺激端有所謂的「測驗效果」（Testing effect），例如相對於一再重複輸入式的學習，像是背單字，若針對已經學過的材料給予測驗，令受試者練習輸出答案，後者會產生較佳的學習表現。

法則 2：建立輸入與輸出的節奏

從第一項法則來看，大腦想要長期留存一項記憶，必須先有輸入，再輸出，透過反覆不同輸入和輸出，每過一次週期，記憶量就有所成長。輸入與輸出間，兩者呈現的是一種「動態平衡」，樺澤紫苑稱之為「成長的螺旋梯法則」，以此實現自我學習、成長的目標。

原則 3：輸入和輸出的黃金比例為3：7

學習若不見成果，一大原因是「輸入過剩」，也可以說是「輸出不足」。20世紀初，美國哥倫比亞大學心理學家亞瑟‧蓋茲實驗證實，用30％的時間學習，用70％的時間回溯、練習記憶，成效最佳。他找來百名學童背下「名人年鑑」，每組分別有「記憶時間」、「練習時間」，比例各自不同。結果發現，花費40％時間記憶成效最好，而年紀愈大，記憶時間遞減到30％的組別成績最好。

以研究成果分析學習時間配比，初學者花6成時間、熟練者花7成時間輸出的比例，可說是最有效的學習方式。花在輸出的精力，應兩倍於輸入。

原則 4：檢視反饋，學習成效更佳

輸出後到下一次輸出前，還有一個不可省略的步驟──「反饋」。反饋意指評估輸出所得結果，在下一次輸出前的調整。以考試而言，就是檢討、複習、不貳過，若無反饋，則輸出到輸入就難有成長。

換句話說，學習新領域前，若能夠透過預習、先自問自答，學習後自我輸出並檢視成果，再善用反饋調整，相信就沒有什麼是學不會的了！

【全文未完，完整內容請見《Cheers》235期，網址http://www.cheers.com.tw/article/article.action?id=5099871】

【本文由Cheers雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。】