精準畫靶、破框思考 目標管理讓疫情下營收翻倍

【文／吳佩旻 圖／ikala愛卡拉提供】

從Google出身的程世嘉，深感跨國企業秉持開放的管理哲學和工作氛圍，有助於團隊發揮最大綜效。因此他在掌管iKala後，積極引進彈性工作制度和創新精神。最著名的改革，當屬他力排眾議，推動員工上班不打卡、可自由選擇在家工作的新制。

靠著實行完善的OKR（Objectives and Key Results，目標和關鍵成果）制度，以公開透明的營運資訊和順暢的溝通管道，鼓勵公司全員共畫靶心，增進大家對「目標管理」的信心。

究竟程世嘉的OKR管理術，潛藏哪些哲學？而他在具體執行目標管理的過程中，又留下哪些寶貴經驗，值得其他企業借鏡？

打破層級，平行溝通

Q：運用OKR來做目標管理，具體執行時要掌握哪些訣竅？

程：每當新的一季、或每半年、一年來臨，我就會發動擬定目標管理策略，檢視整家公司的現況，做一份營運回顧，並寫下未來一年即將執行的重要策略，以此為依歸來產出OKR大綱。

當我與核心團隊先畫出一個目標靶心後，各部門主管會再與所屬夥伴討論。值得注意的是，討論必須是平行的，基層員工也可以從執行經驗中提出建議，主管必須要納入參考。如此討論會層層落實下去，從制訂團隊的目標，進一步細化到制訂個人目標。

OKR的核心概念之一，是目標需要隨時滾動修正。因此訂下年度目標後，必須每季反覆檢視，確認是否需調整，無論是微調或是大翻整，成員們都要有這個心理準備。

資訊透明、鼓勵提問

Q：與員工共畫靶心，有助增進彼此的工作共識，但如何確保員工執行時不偏離軌道？

程：落實OKR管理，要做到3個重點：第一、確保招收到優秀的人才；第二、確定員工懂得給反饋；第三、資訊透明，幫助所有人順利執行目標。

為了避免「為開會而開會」，我們讓員工在雲端表單上開放員工匿名提問。另外，每月部門主管跟員工“one on one”面談時，也鼓勵員工提出在執行專案上的見解，這些反覆問答、大量溝通的過程，都有助於對準目標靶心。

我很強調資訊透明。加速公司運轉，最好的方式就是清楚地呈現現實，當大家手中都有一份清楚的數據，就不必製造陰謀論，讓八卦影響公司偏離目標。而充分揭露資訊，也有助於在執行專案時，減少不必要的耗損。

擺脫線性思考

Q：你如何定義OKR跟員工KPI （Key Performance Indicators，關鍵績效指標）之間的關聯？如何讓兩者相輔相成？

程：我認為落實OKR有助於員工達成KPI。通常，OKR會訂得難一些，拿捏的尺度是，讓員工感到有些不舒服，但又可以達成部分目標。

簡單說，OKR訂的是指數型的目標，不只帶來物理變化，更是化學變化，有助於找到執行的突破點。從iKala寫下的各項亮眼成績，不難看見OKR對於目標管理的成效。它之所以厲害，在於從訂定目標開始，就在淬鍊跨部門的專業，以及融合組織寶貴的執行經驗，員工可以盡情激盪創意，經理人也能練就滾動修正目標的彈性，真正站在趨勢上。

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