一天讀9份報紙 黃子佼如何靠「雜學」積底氣

【文／賴若函 圖／卓杜信】

藝人接受黃子佼訪問，不用擔心冷場，因為什麼樣的話題他都接得上。這靠的是他平時深厚的閱讀涵養，數十年來每天讀報、一年看100多部電影，聽遍家中上萬張CD唱片的累積。

如何學的廣、用得多？黃子佼認為，第一件事，找到自己需要什麼，就開始日積月累地學。

靠雜學，信手拈來都是哏

「閒談力是不斷地從日常吸收多面向資訊，在未來某天一定會派上用場，也讓你更有底氣，」黃子佼說，當你對議題的了解比一般人多，那怕是主持、或是交朋友聊天，說話都會更有分量，因為「說話的厚度可以撐起一個人的高度。」

論閱讀，黃子佼的老派，展現在20年來的訂報習慣，從早年的9大報，到現在的3大報，「一杯咖啡的時間就看完了。」洗碗的時間，他拿來聽新聞。為了立場的平衡，還會刻意轉台多聽。從地方新聞到產業經濟、股票到棒球、花博到文創，包山包海，都是他的涉獵範圍。

不想做一個跟著腳本走的主持人，黃子佼透過雜誌、書，累積各式各樣雜食的資料庫。

打開手機就是資料庫

第二件事，黃子佼強調要善用零碎時間，建立知識資料庫。「我的工作一天要接收來自四面八方的資訊，還要管理大大小小的行程。在工作與工作間，若有半小時、一小時的空檔，我就會穿插去看附近的展覽。」

第三件事，牽涉到對學習的態度。黃子佼認為，永遠不要以為自己已經很會了，永遠都還有更深厚的知識可學。

5歲開始踏入聽流行音樂的世界，至今已經創作近百首歌詞的黃子佼，已是華語樂壇公認的指標性人物。沒想到，這兩年因著疫情，他把被迫休息的時間，拿來蒐集黑膠唱片，上網、實際去跳蚤市場尋寶，四處訪查的過程才發現，自己很多對流行音樂史的認知是錯誤的。

「最讓我激動的，是在蒐集過程裡，我又學到了一些音樂知識⋯⋯，得到很多全新的養分！」黃子佼很慶幸自己在疫情間，沒有賴在家中追劇，而是出去走走，針對自己喜歡的事情更深挖掘。

接觸新事物，別在原地打轉

第四件事，是不怕嘗試沒接觸過的領域。2019年，黃子佼飼養18年的愛犬元氣過世後，他開始嘗試當「綠手指」，為了打造自己的陽台小花園，展開嶄新的學習之路。他很享受這段學習之路，全台灣有數百種蕨類，愈學愈覺得不夠。但他不因此喪氣，反倒發現這個世界比原來想得更遼闊。

黃子佼談到，許多網路資訊很聳動、很會行銷，讓你情不自禁想要點來看，但應該要保持自我意識，主動選擇資訊，而不是被資訊選擇。想要跨領域學習、組織自己的學習地圖，必須要有意識的「主控」，讓這些學習回應到生活中與人分享，就更多元而精采，「永遠不要覺得夠了，這個世界很大！」

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